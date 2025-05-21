Лето 2025 года в России станет одним из самых жарких в истории наблюдений

По прогнозам метеорологов, предстоящее лето окажется на 2–3 ℃ теплее нормы практически во всех регионах России. В некоторых областях ожидается аномальная жара и серьёзный дефицит осадков. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Погоды».

Remo Casilli / REUTERS

Самые высокие температуры прогнозируются в крупнейших городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске. Особенно жарким может стать июль в Краснодарском крае и Ростовской области — в этих регионах он может побить температурные рекорды последних трёх десятилетий. Арктика также попадёт в зону аномального тепла: выше климатической нормы температура будет в акваториях Карского моря и моря Лаптевых, а также на побережье Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Жара придёт и на Дальний Восток. Потепление сильнее обычного ожидается на Чукотке, в Хабаровском крае, Магаданской области, на Камчатке, Сахалине. Одновременно с этим по всей стране ожидается заметное снижение уровня осадков. В Центральной России, на Северо-Западе, Северном Кавказе и в Причерноморье — в том числе в Москве, Петербурге, Волгограде и Крыму — лето будет засушливым. В Ростовской области осадков может выпасть в три раза меньше нормы, в Центральной России — в полтора раза меньше.

Наиболее сухим будет июль, особенно в регионах Поволжья, Прикамья и южной Сибири. Засуха прогнозируется в Самаре, Красноярске, на Алтае, в Тыве, Хакасии и Кемеровской области. Единственное исключение — отдельные районы Сибири и Дальнего Востока: обильные дожди ожидаются на Камчатке, в Забайкалье, Бурятии, на юге Хабаровского края и в Амурской области.

Как отмечает климатолог Алексей Кокорин, за последние 50 лет зима в России потеплела на три градуса. Наиболее быстро изменения идут в Арктике. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предупреждает: 2025 год может войти в пятёрку самых жарких за всё время наблюдений. При этом в России климат меняется быстрее, чем в среднем по планете. В умеренных широтах Евразии температура растёт в 2,5 раза быстрее, а в Арктике — в 3,5 раза.