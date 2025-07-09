Вещество из галлюциногенных грибов продлило жизнь

Американские исследователи обнаружили, что псилоцибин — активное вещество, содержащееся в некоторых видах грибов — оказывает мощное воздействие на весь организм и препятствует старению. Эксперименты, проведенные на лабораторных животных, показали: мыши, получавшие псилоцибин, старели медленнее и жили значительно дольше обычного.

Изучая воздействие псилоцибина на клетки организма in vitro, ученые из Медицинского колледжа Бейлора (США) обрабатывали псилоцином (активный метаболит псилоцибина, который образуется при его расщеплении после попадания в организм) клетки соединительной ткани взрослого человека. Они обнаружили: псилоцин сохранял длину теломер клеток (их укорочение считается признаком старения) и способствовал выработке белка SIRT1, который регулирует многие клеточные процессы, включая старение, метаболизм и реакцию на стресс. В зависимости от дозировки продолжительность жизни клеток увеличивалась до 57 процентов.

Чтобы оценить влияние псилоцибина на продолжительность жизни в целом, трем десяткам самок мышей в возрасте 19 месяцев (примерно соответствует 60-65 годам человеческой жизни) в течение 10 месяцев вводили псилоцибин через желудочный зонд, постепенно увеличивая дозу. Контрольная группа (28 мышей) получала плацебо.

В группе животных, которым давали псилоцибин, выжили 24 из 30 мышей (80%), в контрольной — 14 из 28 (50%). Более того, у мышей первой группы улучшилось качество шерсти, что свидетельствует о более здоровом старении.

Механизмы антивозрастного воздействия псилоцибина пока не вполне ясны, отметили ученые в статье, опубликованной в журнале npj Aging. Тем не менее они предположили, что новые экспериментальные данные открывают возможность для использования псилоцибина в качестве антивозрастного средства. Правда, чтобы это утверждать определенно, требуются дальнейшие масштабные исследования.

Псилоцибин выделил в конце 50-х годов прошлого века из грибов P. mexicana швейцарский химик Альберт Хофман, который известен тем, что в 1938-м синтезировал ЛСД. Изучение свойств псилоцибина началось в США в начале 1960-х. Пионером в этой области стал гарвардский профессор психологии Тимоти Лири.

На сегодня завершено или продолжается более 150 клинических исследований использования псилоцибина для лечения различных заболеваний, включая тревожные расстройства, депрессию, алкогольную зависимость и болезнь Альцгеймера. Хотя часть из них свидетельствует о хорошем терапевтическом эффекте, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения США присвоило псилоцибину статус «прорывной терапии» для лечения депрессии, его использование связано с серьезными рисками. Известно, что употребление псилоцибина может приводить к паническим атакам, стойким изменениям личности, психозам и другим проблемам.

В России псилоцибин внесен в список наркотических средств, оборот которых в стране запрещен.

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Денис Яковлев 32 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.