Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Присутствие собак в доме, но не кошек, снизило риск астмы у детей
Дети, которые с младенчества контактировали с собаками, к пяти годам имели сниженный риск стать астматиками, показало новое исследование. Однако такого эффекта от проживания в доме с котом или кошкой ученые не выявили.
Возможное позитивное влияние домашних питомцев на детское здоровье — одно из популярных направлений для исследований по всему миру. Японские педиатры ранее установили, что этот фактор способен уменьшить вероятность развития пищевой аллергии у детей. В другой научной статье американские и канадские специалисты пришли к выводу, что жизнь в одном доме с собакой может обезопасить детей от болезни Крона — тяжелой и хронической разновидности воспалительного заболевания кишечника.
Свежий вклад в изучение темы внесла группа врачей из Торонто (Канада) под руководством детского аллерголога из Японии доктора Макико Наниши (Makiko Nanishi). Доклад о своей работе они представят на Конгрессе Европейского респираторного общества, который пройдет в Амстердаме (Нидерланды) с 27 сентября по 1 октября 2025 года.
Медики проследили, как присутствие в домашней пыли аллергенов от четвероногих друзей коррелирует с риском астмы у детей до пяти лет. Это распространенное хроническое респираторное заболевание часто проявляется в раннем возрасте. Его возникновение зависит от сложного комплекса факторов, в том числе генетических и связанных с окружающей средой.
Когда участникам исследования исполнилось три-четыре месяца, в домах, где они проживали, собрали образцы пыли. В них измерили концентрацию трех компонентов: основных белков-аллергенов домашних собак и кошек Can f 1 и Fel d 1, которые присутствуют в их шерсти, чешуйках кожи и слюне, а также эндотоксина, токсичного вещества на поверхности бактерий.
Когда дети достигли пятилетнего возраста, врачи проверили их на признаки астмы, оценили функцию легких и взяли кровь для выявления генетической предрасположенности к астме и аллергии.
Сопоставив и проанализировав данные, ученые обнаружили, что у малышей, в чьих домах ранее нашли повышенное содержание белков-аллергенов собак, вероятность развития астмы была примерно на 48% ниже, чем у других детей. У этих же участников лучше обстояли дела с работой легких. Позитивный эффект был еще заметнее у имевших генетический риск респираторных проблем. Ничего подобного при воздействии кошачьего аллергена или бактериального эндотоксина не наблюдалось.
Ученые пока не дают точного объяснения произошедшему. Они допустили, что раннее знакомство с собачьим аллергеном, возможно, предотвращает развитие повышенной чувствительности к нему за счет изменений в микрофлоре слизистой носа или воздействия на иммунитет. Известно, что у чувствительных к аллергенам собак симптомы астмы могут усугубляться. Вероятных причин, по которым кошачий аллерген не подействовал таким же образом, авторы в пресс-релизе не привели.
В любом случае, чтобы подтвердить позитивное влияние жизни с домашними животными на развитие легких детей и риск астмы, нужны дополнительные исследования, предупредили медики.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Битва селедок, бобровые войны и ананасный манифест
Старые кости: когда люди придумали набор «сделай сам» из человеческого скелета
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
А Центробанк против: почему не состоялся запрет биткоина в России
Досье на Деда Мороза
28 дней спустя: как изменится наша жизнь после карантина
Термоядерный синтез: чудо, которое случается
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии