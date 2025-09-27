  • Добавить в закладки
27 сентября, 13:36
Юлия Трепалина
Присутствие собак в доме, но не кошек, снизило риск астмы у детей

Дети, которые с младенчества контактировали с собаками, к пяти годам имели сниженный риск стать астматиками, показало новое исследование. Однако такого эффекта от проживания в доме с котом или кошкой ученые не выявили.

Медицина
Возможное позитивное влияние домашних питомцев на детское здоровье — одно из популярных направлений для исследований по всему миру. Японские педиатры ранее установили, что этот фактор способен уменьшить вероятность развития пищевой аллергии у детей. В другой научной статье американские и канадские специалисты пришли к выводу, что жизнь в одном доме с собакой может обезопасить детей от болезни Крона — тяжелой и хронической разновидности воспалительного заболевания кишечника.

Свежий вклад в изучение темы внесла группа врачей из Торонто (Канада) под руководством детского аллерголога из Японии доктора Макико Наниши (Makiko Nanishi). Доклад о своей работе они представят на Конгрессе Европейского респираторного общества, который пройдет в Амстердаме (Нидерланды) с 27 сентября по 1 октября 2025 года.

Медики проследили, как присутствие в домашней пыли аллергенов от четвероногих друзей коррелирует с риском астмы у детей до пяти лет. Это распространенное хроническое респираторное заболевание часто проявляется в раннем возрасте. Его возникновение зависит от сложного комплекса факторов, в том числе генетических и связанных с окружающей средой.

Когда участникам исследования исполнилось три-четыре месяца, в домах, где они проживали, собрали образцы пыли. В них измерили концентрацию трех компонентов: основных белков-аллергенов домашних собак и кошек Can f 1 и Fel d 1, которые присутствуют в их шерсти, чешуйках кожи и слюне, а также эндотоксина, токсичного вещества на поверхности бактерий.

Когда дети достигли пятилетнего возраста, врачи проверили их на признаки астмы, оценили функцию легких и взяли кровь для выявления генетической предрасположенности к астме и аллергии.

Сопоставив и проанализировав данные, ученые обнаружили, что у малышей, в чьих домах ранее нашли повышенное содержание белков-аллергенов собак, вероятность развития астмы была примерно на 48% ниже, чем у других детей. У этих же участников лучше обстояли дела с работой легких. Позитивный эффект был еще заметнее у имевших генетический риск респираторных проблем. Ничего подобного при воздействии кошачьего аллергена или бактериального эндотоксина не наблюдалось.

Ученые пока не дают точного объяснения произошедшему. Они допустили, что раннее знакомство с собачьим аллергеном, возможно, предотвращает развитие повышенной чувствительности к нему за счет изменений в микрофлоре слизистой носа или воздействия на иммунитет. Известно, что у чувствительных к аллергенам собак симптомы астмы могут усугубляться. Вероятных причин, по которым кошачий аллерген не подействовал таким же образом, авторы в пресс-релизе не привели.

В любом случае, чтобы подтвердить позитивное влияние жизни с домашними животными на развитие легких детей и риск астмы, нужны дополнительные исследования, предупредили медики.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
828 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
