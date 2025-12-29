Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: самые влиятельные резервные валюты мира
Резервы центральных банков используются для стабилизации национальных валют, расчетов в международной торговле и управления финансовыми кризисами.
Новая инфографика ранжирует ведущие мировые резервные валюты и показывает, как в настоящее время распределяются глобальные валютные резервы между основными денежными единицами. В ее основе лежат данные Международного валютного фонда из базы COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves — структура официальных валютных резервов). Все объемы резервов приведены в номинальных долларах США.
Доллар США по-прежнему остается фундаментом мировой резервной системы: центральные банки хранят около 6,6 триллиона долларов в долларовых активах. Это почти 58% от общего объема задекларированных мировых резервов. Несмотря на регулярные обсуждения дедолларизации, доллар продолжает сохранять свои позиции благодаря глубине и ликвидности финансовых рынков США, его широкому использованию при выставлении счетов в международной торговле, а также статусу «тихой гавани» в периоды глобальной неопределённости.
Евро занимает второе место, на него приходится почти 2,3 триллиона долларов, или около 20% мировых валютных резервов.
За пределами доллара и евро валютные резервы распределены между рядом других, менее доминирующих валют. Японская иена и британский фунт стерлингов вместе формируют около 11% глобальных резервов, что отражает их многолетнюю финансовую устойчивость и развитые рынки капитала.
Остальные валюты — включая канадский и австралийский доллары, китайский юань и швейцарский франк — занимают относительно небольшие доли. Примечательно, что, несмотря на возросшую роль юаня в мировой торговле и финансах, на него по-прежнему приходится лишь немногим более 2% мировых валютных резервов.
После открытия объекта 3I/ATLAS предполагалось, что ядро межзвездной кометы могло иметь гигантские размеры. Но в процессе дальнейших наблюдений выяснилось, что эти оценки были явно завышены. Недавние расчеты показали, что на самом деле 3I/ATLAS по размерам соответствует среднестатистическим или даже самым компактным кометам Солнечной системы.
В 16.18 по московскому времени 28 декабря 2025 года с единственного гражданского космодрома на территории России произошел 17-й по счету космический запуск этого года. Перед ним на космодроме побывал корреспондент нашего издания, и вскоре мы выпустим репортаж о том, чем живет самый холодный космодром в мире.
С помощью сети радиотелескопов VLA (Very Large Array) и VLBA (Very Long Baseline Array) астрономы наблюдали крайне редкое явление — слияние трех галактик, каждая из которых содержит сверхмассивную черную дыру. Система, обозначенная как J1218/J1219+1035, расположилась примерно в 370 миллионах световых лет от Земли, а ее дальнейшее изучение позволит понять, как растут и взаимодействуют эти космические «монстры».
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Анализ эволюции акул и скатов за последние 145 миллионов лет показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: «новички» погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.
Ученые выяснили, что специфический вариант гена fruitless (fru) управляет социальным поведением самцов медоносной пчелы, заставляя их активно участвовать в коллективном обмене пищей и правильно выбирать место в колонии.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
