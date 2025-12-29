Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг: самые влиятельные резервные валюты мира

Рейтинг: самые влиятельные резервные валюты мира / © Visual Capitalist

Новая инфографика ранжирует ведущие мировые резервные валюты и показывает, как в настоящее время распределяются глобальные валютные резервы между основными денежными единицами. В ее основе лежат данные Международного валютного фонда из базы COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves — структура официальных валютных резервов). Все объемы резервов приведены в номинальных долларах США.

Доллар США по-прежнему остается фундаментом мировой резервной системы: центральные банки хранят около 6,6 триллиона долларов в долларовых активах. Это почти 58% от общего объема задекларированных мировых резервов. Несмотря на регулярные обсуждения дедолларизации, доллар продолжает сохранять свои позиции благодаря глубине и ликвидности финансовых рынков США, его широкому использованию при выставлении счетов в международной торговле, а также статусу «тихой гавани» в периоды глобальной неопределённости.

Евро занимает второе место, на него приходится почти 2,3 триллиона долларов, или около 20% мировых валютных резервов.

За пределами доллара и евро валютные резервы распределены между рядом других, менее доминирующих валют. Японская иена и британский фунт стерлингов вместе формируют около 11% глобальных резервов, что отражает их многолетнюю финансовую устойчивость и развитые рынки капитала.

Остальные валюты — включая канадский и австралийский доллары, китайский юань и швейцарский франк — занимают относительно небольшие доли. Примечательно, что, несмотря на возросшую роль юаня в мировой торговле и финансах, на него по-прежнему приходится лишь немногим более 2% мировых валютных резервов.