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24 минуты назад
Михаил Орлов
30

Немертина нового вида стала в пять раз короче по принципу аккордеона

4.2

Ученые продолжают описывать все новых представителей животного царства, а те — поражать нас своей странностью. На сей раз пополнились ряды морских червей типа немертины. Pararosa vigarae был обнаружен у берегов Испании — червь складывается как аккордеон благодаря регулярным кольцевидным структурам на теле. Так он может стать в пять раз короче, чем в спокойном состоянии.

Биология
# беспозвоночные
# зоология
# океан
# черви
# эволюция
Червь-аккордеон Pararosa vigarae
Червь-аккордеон Pararosa vigarae / © science.org, Jacinto Perez Dieste

Биоразнообразие Земли кажется необъятным: даже спустя сотни лет после работ Линнея систематики массово описывают все новые виды. Главным образом это животные, в том числе многочисленные беспозвоночные, обитатели морей.

Известно свыше тридцати типов царства животные. Каждый имеет собственный уникальный план строения и запутанную эволюционную историю. Некоторые «конструкции» кажутся совсем странными.

Скажем, немертины. Это причудливый тип червей, главным образом морских и очень тонких (толщина тела намного меньше длины). Немертины примечательны выворачивающимся наружу хоботом, который помогает на охоте.

Они имеют лентовидное, или шнуровидное, тело, выделяющее много слизи и лишенное заметных наружных органов. Сегментация (как у дождевого и других кольчатых червей) для немертин не характерна. Большинство из них живут на морском дне, хотя некоторые плавают в толще воды, живут в пресных водоемах или даже на суше. Живут представители типа хищничеством, некоторые не брезгуют падалью или нахлебничеством (комменсализмом) на моллюсках.

Немертины также примечательны тем, что к типу относят Lineus longissimus — самое длинное животное на свете: известны экземпляры более 50 метров.

Пойманный у берегов Испании на глубине 32 метра представитель нового рода и вида Pararosa vigarae куда меньше — лишь 11-25 сантиметров в длину при толщине три-четыре миллиметра. Это в расслабленном состоянии: потревоженное животное становится короче в четыре, а то и пять раз.

Филогенетическое древо немертин, в том числе Pararosa vigarae / © science.org, Jacinto Perez Dieste

P. vigarae отнесли к кладе невооруженных немертин Pilidiophora, классу Heteronemertea и семейству Lineidae. Новые таксоны подтвердили, проведя анализ генетических маркеров — 16S-РНК, 18S-РНК, 28S-РНК, генов, кодирующих субъединицу I цитохромоксидазы c и гистона H3. Подробности можно узнать в журнале Royal Society Open Science.

Авторы детально описали анатомию P. vigarae. Она типична для гетеронемертин: хобот снабжен тремя ямками с волосками. Кровоснабжение головы обеспечивает единственная лакуна, которая раздваивается прямо перед основанием ловчего аппарата. Мозг достаточно хорошо развит.

Что же обеспечивает уникальное поведение этого червя, способного сложится как гармошка? Хотя нечто подобное свойственно многим его родичам, парароза приобрела собственные уникальные и более эффективные адаптации. На теле немертины образуются кольца, разделяющие тело на равные части. Они сохраняются даже если животное перейдет в расслабленное состояние.

Биологи считают, что различные немертины независимо научились сокращать свое необычное длинное тело. И новейший представитель этой группы преуспел в этом больше других.

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Биология
# беспозвоночные
# зоология
# океан
# черви
# эволюция
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