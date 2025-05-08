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Орнитологи развеяли миф о мстительности медоуказчиков
Некоторые племена в Африке давно «дружат» с птицами, которые помогают им искать дикий мед, — медоуказчиками. Пернатые, в свою очередь, любят воск, поэтому и сотрудничают с людьми. Однако иногда они приводят людей не к меду, а в ловушку — к носорогу, ядовитой змее или слону. В некоторых племенах давно уверены, что так медоуказчик мстит тем, кто не оставил ему воска после удачной охоты. А орнитологи, проверив эту легенду в поле, полагают, что все намного проще: птица заблудилась.
Местные племена Мозамбика, Эфиопии и Южной Африки любят дикий мед и давно дружат с птицами, которые любят воск (одни из немногих, кто его вообще переваривает), медоуказчиками, или медоведами (Indicator). Их отношения — уникальный пример межвидового сотрудничества. Африканцы прислушиваются к медоуказчикам, те стрекочут, привлекая внимание людей, и направляют их к пчелам. Охотники поджигают сырые ветки, чтобы выкурить насекомых, после чего спокойно собирают добычу.
В благодарность за поиск меда африканцы оставляют восковые соты для птицы. И существует поверье: если не оставить медоуказчику его долю, то в следующий раз он приведет не к пчелам, а к хищнику. И действительно, такие «ошибочные» наводки иногда случаются. То к буйволу заведет, то к ядовитой змее, то к носорогу.
Научных подтверждений или опровержений мстительной натуры медоведов не было (только указания на редкость подобных случаев), пока трое африканских орнитологов не проверили эту легенду. Специалисты собрали несколько рассказов, сходили вместе с охотниками народа яо за медом, зафиксировали маршрут по GPS-трекерам, записали голос птиц.
Всего набралось около 350 таких походов, в 108 с января по декабрь 2018 года участвовал один из авторов статьи. Она опубликована в журнале Ecology and Evolution. Особое внимание ученые уделили 11 случаям, которым за неделю предшествовали другие охоты в радиусе 1500 метров. По ним орнитологи смотрели, действительно ли птицы вели не к пчелам из-за отсутствия вознаграждения.
Из 108 охот всего четыре оказались неудачными. В первом случае медовед завел охотников к смертельно опасной шумящей гадюке (Bitis arietans). Во втором к недавно умершему галаго Гарнетта (Otolemur garnettii), причем со второй попытки: сначала птица привела охотников к пчелам, но через минуту повела группу дальше. Яо сами могут инициировать охоту за медом, издав характерное «бр-р-р хм-м». За века «дружбы» птицы научились распознавать это как сигнал.
Через пять дней медоуказчик проводил людей к гревшейся на солнце ядовитой черной мамбе (Dendroaspis polylepis), хотя всю дорогу стрекотал так же, как обычно делает перед встречей с пчелами. Спустя четыре дня группу привели к эфиопскому питону (Python natalensis), хотя несколькими минутами ранее указали на пчелиное гнездо. Африканцы, как отметили ученые, были убеждены, что медовед специально отправил их к опасному месту.
Остальные встречи не с пчелами (слонами и множеством змей) авторы статьи сочли случайными. Данные с GPS-трекеров (скорость ходьбы, извилистость пути и длина) в неудачных охотах не отличались от удачных, а анализ голоса показал, что птица не меняет стрекот, когда приближается к другим животным. Хотя выборка и небольшая, она не показала влияния благодарности человека на поведение медоведа — то есть птица не мстила охотникам.
Версия мести не подтвердилась еще и потому, что яо часто встречают змей, и для них они не представляют такой серьезной опасности, как носорог или буйвол. Тем более что змеи первыми прятались от людей при встрече. Может быть, пернатые так «просили» охотников прогнать хищников.
Вдобавок, если предположить, что месть движет медоуказчиками, то птицам пришлось бы запоминать конкретных охотников, которые не поделились с ними воском, сталкиваться с людьми по нескольку раз. На территории в сотни квадратных километров это было бы большим затруднением, а инструментов принуждения к сотрудничеству нет ни у птиц, ни у человека.
Некоторые другие племена специально ничего не оставляют медоуказчикам, чтобы голодная птица и в следующий раз охотно вела их к пчелам.
Авторы статьи считают, что самая вероятная причина неудачной охоты в том, что медоведы путают места и забывают, где встречали хищника, а где пчел. И хотя подробных представлений о познании этих птиц нет, известно, что они делают тайники с воском, а значит, их жизнь зависит от пространственной памяти. А поскольку встречи с охотниками зачастую неожиданные, медоведам приходится быстро принимать решения — и иногда случается путаница.
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