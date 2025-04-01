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Обезьяны хитростью выманили у туристов вредную пищу
В одном из самых известных храмовых комплексов Индии живет группа обезьян, которая не крадет еду, а применяет хитрые уловки, чтобы получить лакомства от туристов. Животные не проявляют агрессии, не устраивают сцен и не воруют. Вместо этого используют тактику мягкого принуждения — и в большинстве случаев метод срабатывает.
В храмовом комплексе Кали, расположенном в городе Дакшинешвар недалеко от Калькутты, живет группа серых лангуров (Semnopithecus entellus) — длиннохвостых обезьян, которых индуисты считают священными животными. По легенде, обезьяноподобное божество Хануман, чьим воплощением, согласно верованиям, выступают лангуры, спасало людей, перенося целые горы с лекарственными травами. Сегодня паломники верят: если накормить лангура, человек получит очищение от грехов.
Священный статус не единственная причина, почему обезьяны так комфортно чувствуют себя среди туристов. Раньше лангуры питались листьями, фруктами и цветами в лесах. Теперь их рацион изменился, а стратегии добычи пищи стали почти артистическими. Они освоили целый арсенал ненасильственных тактик, чтобы выманить у туристов еду. Все это происходит возле торговых рядов, где продаются сладости и другие продукты.
Приматологи из Индийского института науки и исследований в Калькутте под руководством Дишари Дасгупты (Dishari Dasgupta) изучили поведение 31 серого лангура, в основном взрослых самок. Во время наблюдений ученые зафиксировали 1293 случая попрошайничества. В 81% случаев обезьяны получали угощения.
Чтобы осуществить свои цели, обезьяны выбирали четыре тактики. Лангуры садились рядом с туристами и обнимали их за лодыжки. Аккуратно дергали за края сари, шарфов или рубашек. Брали человека за ладонь и смотрели в глаза. Вставали на задние лапы, преграждая путь.
Самыми эффективными оказались первые два метода. По мнению исследователей, дело в том, что такие маневры обезьян затрудняли движение людей, и им было проще отдать еду, чем пытаться уйти. Иногда лангуры объединялись — стояли рядом, удваивая давление на туристов.
Попрошайки с хвостами оказались достаточно привередливыми: они практически не принимали от туристов полезные продукты, такие как морковь или цветная капуста. Вместо этого брали сладкие булочки и жареный арахис — продукты, которые они в природе не едят. Если же обезьяны решались взять что-то полезное, то продолжали просить сладости, пока не добивались желаемого результата.
Лангуры никогда не воровали еду с лотков продавцов. Вместо этого терпеливо «работали» с клиентами. Ученые связали это с прошлым опытом: воровство заканчивалось погоней, а мирные просьбы приносили результат.
Почему же работает такая тактика? По словам американского приматолога Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) из Университета Джонса Хопкинса, обезьяны методом проб и ошибок поняли, что определенные действия приводят к желаемому — сладостям. Повторяя успешные действия, они довели их до автоматизма.
Серые лангуры из Дакшинешвара — редкий пример мирного симбиоза дикой природы и человека. Они не превратились в агрессивных попрошаек, как макаки в других регионах Азии, а адаптировались к культурным особенностям места. Но ученые предупредили: зависимость от человеческой еды угрожает здоровью животных. Сладкие булочки нарушают естественный рацион, повышая риск диабета и ожирения.
Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Animal Cognition.
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