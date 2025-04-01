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2 часа назад
РТУ МИРЭА
427

Фильтры будущего впервые «запекли» при температуре 450 градусов

4.4

Ученые РТУ МИРЭА в сотрудничестве с МГУ имени М.В. Ломоносова создали новый способ изготовления пористой керамики из корунда методом холодного спекания. Они доказали, что пористую керамику для фильтрации воды можно создавать при температуре 450°С вместо обычных 1500°С. Такой результат получен впервые в мире. Этот подход позволяет создавать эффективные фильтрующие материалы при значительно меньших энергозатратах по сравнению с традиционными технологиями.

РТУ МИРЭА
# вода
# керамика
# кипение
# температура
# фильтры
Фильтры будущего впервые «запекли» при температуре 450 градусов – иллюстрация к материалу на Naked Science
В РТУ МИРЭА создали керамику для фильтров без раскаленной печи / © Joe Pregadio,

Холодное спекание происходит при температуре всего 450°C, тогда как классический обжиг требует нагрева до 1500°C. Метод не только сокращает энергопотребление, но и ускоряет процесс: на создание материала уходит всего 30 минут. Дополнительное преимущество технологии – отсутствие необходимости в связующих веществах и порообразующих компонентах, что существенно сокращает производственные затраты.

Полученная керамика обладает открытой пористостью до 47, 9%, что обеспечивает отличную пропускную способность — более 5000 л/(м²·ч·бар). Материал обладает большим потенциалом для использования в очистке воды – от грубой макрофильтрации до высокоточной нанофильтрации.

« В результате холодного спекания бемитового порошка с 5%-ной добавкой корунда удалось синтезировать однофазный керамический материал с открытой пористостью 47,9%. Такая структура, где поры занимают почти половину объема, оптимально подходит для фильтрации, – отметил Андрей Смирнов, заведующий Лабораторией керамических материалов и технологий РТУ МИРЭА. – Наш метод позволяет создавать высококачественные фильтрующие материалы с минимальными затратами ресурсов».

Исследование профинансировано Российским научным фондом. Сегодня научная группа занимается модификацией свойств материала и изучением перспективных направлений его применения.

Результаты проекта опубликованы в научном журнале «Тонкие химические технологии».

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РТУ МИРЭА
46 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# вода
# керамика
# кипение
# температура
# фильтры
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