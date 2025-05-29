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11 минут назад
Александр Березин

Самый теплый период в истории Земли вызвали не пожары

4.6

Около 55 миллионов лет назад на планете внезапно стало очень тепло — в среднем на 11 градусов теплее, чем сегодня. Побережье Северного Ледовитого океана получило климат нынешнего южного Крыма. Этот период крайне интересует ученых, поскольку более сильного потепления в истории планеты нет, а причины и последствия случившегося все еще загадка. Авторы новой работы несколько прояснили ее.

Климат
# изменение климата
# климат
# природные пожары
Именно в этот период палеоцен-эоценового термического максимума по планете начали широко распространяться отряды приматов (куда входим мы), парнокопытных и непарнокопытных (куда входит большинство из современных крупных травоядных) / © NGM, Aldo Chiatta

Быстрое потепление палеоцен-эоценового термического максимума сопровождало изменение в изотопном составе углерода. В слоях времен этого потепления неожиданно стало намного больше обычной доли углерода-12. Его, как правило, предпочитают живые организмы, то есть он накапливается в органических останках. Откуда он мог появиться тогда в биосфере в количествах больше нормы, пока неясно. Но одной из гипотез на этот счет были пожары: длительное накопление «легкого» углерода в торфе с последующим горением торфяников считали возможным кандидатом в источники загадочного всплеска углерода, который, как считают многие, и вызвал потепление.

Теперь группа китайских ученых попробовала выяснить, так ли это. Они проанализировали отложения возрастом 55 миллионов лет из Китая и пришли к неожиданным выводам. Работа с их изложением опубликована в Science China Earth Sciences.

Исследователи сконцентрировались на анализе так называемого черного углерода, углеродных отложений, образующихся при пожарах, наподобие обычной сажи (но включающей не только ее). Это надежный индикатор силы природных пожаров. Они обнаружили, что хронологически начало палеоцен-эоценового термического максимума совпало со снижением концентрации черного углерода в отложениях с 90 до 1,47 частиц на миллион. Речь об очень резком падении, равнозначном едва ли не полному исчезновению пожаров. И хотя на протяжении потепления иногда возникали чуть более высокие уровни, они всегда оставались кратно ниже, чем до потепления.

Период накануне палеоцен-эоценового термического максимума тоже был намного теплее, чем сегодня, в частности, на планете не было ледовых шапок на полюсах. Но и на его фоне случившееся потепление было выдающимся. На карте цифрами показано, насколько повысилась среднегодовая температура в тех или иных районах планеты из-за потепления. Светло-голубым показаны части современной суши и шельфа, которые тогда оказались под водой мирового океана / © Wikimedia Commons

Таким образом, торфяные пожары не могли быть источником потепления. Напротив, потепление привело к угнетению подобных процессов. Ранее Naked Science описывал другую возможную причину того потепления, связанную с астрономическими событиями.

Авторы отметили, что причины исчезновения пожаров в природе бывают разными. Скажем, после опустынивания они исчезают, потому что больше нет растений, которые могли бы гореть. Однако проверка отбраковала эту гипотезу: напротив, число спор растений, особенно покрытосеменных, после начала потепления возросло. Кроме того, соотношение концентраций минералов, связанных с испарением водоемов, указало на существенное увеличение количества осадков после начала потепления.

Поэтому ученые пришли к выводу, что пожары исчезли по другой причине: вместо опустынивание произошло зарастание нынешней территории Китая субтропическими лесами с плотными, сомкнутыми кронами. Под ними испарение шло слабо, поэтому даже значительный объем мертвой древесины не мог сгореть в пожарах, оставаясь слишком переувлажненным.

Интересно, что торф в этот период мог быть источником пожаров: судя по ряду признаков, его накопление шло активно, поскольку биомасса растений возросла. Но для по-настоящему больших пожаров эта зона все равно оставалась слишком увлажненной. Поэтому они случались куда реже, чем до или после потепления.

Авторы констатировали, что в работах по Арктике в период того же потепления картина обратная: частота пожаров там несколько возросла. Последнее логично, поскольку в прохладные периоды в арктической зоне очень мало растительности: в смысле биомассы она близка к пустыне. Гореть там в связи с этим почти нечему, чего не скажешь про периоды потепления.

Выводы исследователей имеют практическую значимость, поскольку нынешнее потепление, по предположениям многих ученых, должно привести к росту частоты и силы природных пожаров. На практике их число на планете десятки лет сокращается. Но оставалось неясным, связано ли это с самим потеплением или борьбой человека с природными пожарами. Исходя из новых данных, потепление в зоне умеренного климата, похоже, подавляет горение, а не стимулирует его.

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Александр Березин
679 статей
Заместитель главного редактора Naked Science. Автор специализируется на популяризации в области истории, космологии, астрономии, медицины, климата, макроэкономики и техники. Лауреат премии «Научный журналист года-2021».
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Климат
# изменение климата
# климат
# природные пожары
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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Viacheslav, причем тут население. Есть богатые Швейцария. Те же США богатые по номиналу.

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Anatoliy Zamotaev
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А все кричали что этот проект будет только на бумаге.

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Sanyasiebert
16 минут назад
ezdiumno, Мне кажется к таким рейтингам нужно относится скептически и еще смотреть на другие. https://gtmarket.ru/ratings/education-index или вот

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Dmitriy Dorian
35 минут назад
Sam, ну на фразе "трения нет", можно и закончить. Потому что Березин написал, что от "трения молекул". Опять же, в плазме молекул мало, чтобы объяснять

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ezdiumno ru
1 час назад
Эдуард, Просто для таблички в США за людей с в/о посчитали всех, кто знает хотя бы половину букв алфавита и научился считать "до десяти". А в России

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Сергей Глушков
1 час назад
Ложь непрекрытая. Возьмём Францию, с населением 68 млн. чел. Четверть составит 17 млн. А в графе "высшее образование" у Франции 800 тыс. ( а не 17 млн. или

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

dmitrii mb
1 час назад
Эдуард, не помню кто из юмористов говорил,но-там нищий с паперти богаче и радостней нашего туриста.просто понятие бедности в РФ это когда ты одной

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sanyasiebert
1 час назад
Viacheslav, Вы посмотрите что написал человек. Что Ирландия живет плохо. Возьмем США. У нее население 340,1 миллиона. ВВП у нее $85 810. Пойдем дальше Япония.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

dmitrii mb
1 час назад
Если раз в 10 лучше РФ это для тебя "плохо",стоит посетить врача.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Гражданин, А тех, кто получил в/о до "введения магистратуры на Руси" вы почему не учитываете? В таблице возрастная вилка от 25 до 64 лет. Мне - 61 год. Да

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Деятель, Козе понятно, что эта таблица политизирована. Причем, очень сильно. Зная, что в Израиле в/о обязательно для всех, понятно, что США ну никак

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Viacheslav Vyacheslav
1 час назад
Sanyasiebert, Ирландия - 5,308 миллиона (2023 г.) Россия -143,8 миллиона (2023 г.) Разница ≈ 27 раза...Так, про что Вы там говорили?!

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Гражданин, Вы может и отстаёте. А Россия как минимум в середине графика и ближе к первой пятерке.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Александр, Ну 54% - это, конечно из области фантастики. У нас не каждый второй имеет в/о. Это очевидно. Но 28% - это вполне реальная цифра. Поэтому на

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Дима Самойлов
1 час назад
Gregory, кто там плохо живёт? Ирландия? Вторая страна по ВВП на душу населения в европе и третья в мире?)

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Лис Забияка
2 часа назад
Гражданин, В России базовый школьный курс как магистраткюура в США. Как итог, на всяких матиматияеских олимпиадах, а так же по физике, языках и так

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sergey Gorovoy
2 часа назад
а то, что сборная асашай стала на днях чемпионом по хоккею - тоже нищщитова, ибо, не было (последние 3 года) рф! 😂

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Sergey Gorovoy
2 часа назад
Mark, вот именно: "в союзе", а в "остальном Мире", впрочем, как и сейчас, - даром никому не нужны были/есть эти дипломы.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sanyasiebert
2 часа назад
Gregory, Ирландия плохо живет. Вы видели различные экономические показатели Ирландии и не только экономические. К примеру ввп на душу у Ирландии $101,509,

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