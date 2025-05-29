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Популярный препарат от ожирения оказался эффективен для лечения последствий инсульта
Эффективность применения популярного средства от диабета и ожирения семаглутида для защиты головного мозга при ишемических повреждениях центральной нервной системы оценили исследователи Тюменского медицинского университета.
Семаглутид является агонистом рецепторов глюканоподобного пептида — 1 и применяется, прежде всего, в терапии сахарного диабета второго типа и ожирения. Ученые исследовали нейропротекторную активность препарата на экспериментальной модели глобальной странгуляционной ишемии головного мозга у мышей. Эксперимент предполагает временное перекрытие доступа крови ко всему головному мозгу, что приводит к резкому снижению поступления кислорода, питательных веществ и вызывает повреждение нейронов.
Исследователи разделили лабораторных мышей на четыре группы. В трех экспериментальных группах животным подкожно вводили семаглутид за 24, 72 и 120 часов до моделирования глобальной ишемии головного мозга. Животные из четвертой (контрольной) группы не получали препарат. Для оценки защитного действия препарата ученые оценивали продолжительность гаспинга (терминального дыхания) и регистрировали биоэлектрическую активность коры головного мозга (ЭЭГ).
В контрольной группе животных, которой не вводился лекарственный препарат, активность головного мозга сохранялась на протяжении 51,4 секунды. У экспериментальных животных, которые получали семаглутид, продолжительность терминального дыхания была значительно больше. Максимальный эффект наблюдался в группе, которая получила препарат за 24 часа до моделирования глобальной ишемии головного мозга: в этой группе продолжительность гаспинга составила в среднем 91,2 секунды. У животных, получивших семаглутид за 72 и 120 часов до ишемии, его продолжительность также была увеличена (80,6 и 65,7 секунды, соответственно), но эффект был менее выраженным. Изменения электроэнцефалограммы коррелировали с продолжительностью гаспинга.
Результаты эксперимента продемонстрировали, что семаглутид оказывает выраженное нейропротекторное действие при глобальной странгуляционной ишемии головного мозга, с максимальным эффектом на первые сутки после введения.
Полученные результаты открывают новые перспективы для дальнейшего изучения механизмов нейропротекции и разработки стратегий применения исследуемого препарата в клинической практике для профилактики ишемических повреждений центральной нервной системs, отмечают исследователи из Тюменского медицинского университета
В группу исследователей Тюменского медицинского университета вошли заведующий кафедрой фармакологии, доктор медицинских наук, профессор Галина Зиновьевна Суфианова, доцент кафедры фармакологии, кандидат медицинских наук Андрей Григорьевич Шапкин, старший преподаватель кафедры фармакологии Анастасия Александровна Васина, студент третьего курса Григорий Зубик.
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