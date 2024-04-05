Каждая третья человекообразная обезьяна может исчезнуть с лица земли из-за добычи металлов для электромобилей

Почти 200 тысяч человекообразных обезьян, обитающих в Африке, могут погибнуть из-за растущего спроса на полезные ископаемые, необходимые для создания «экологически чистых» энергетических технологий.

Африка богата полезными ископаемыми. Там сосредоточено более 50 процентов мировых запасов кобальта и марганца, 22 процента запасов графита и почти 90 процентов металлов платиновой группы. Эти и другие металлы представляют для мирового сообщества огромную ценность, потому что используются в создании чистых энергетических технологий вроде аккумуляторов для электромобилей и способствуют обезуглероживанию.

Черный континент сегодня переживает период высокой активности в добыче полезных ископаемых, которая с течением времени будет только усиливаться. В Африке строят горнодобывающие предприятия, открывают все больше шахт по добыче меди, лития, никеля.

Еще в Африке находится примерно шестая часть всех лесов: их площадь оценивают в 650 миллионов гектаров, что составляет 17 процентов площади лесов мира. Кроме того, эти леса намного биоразнообразнее, чем в более высоких широтах: число видов в джунглях даже относительно небольшой африканской страны намного выше, чем во всех лесах, например, России. Эти леса — дом для четырех групп человекообразных обезьян: обыкновенных шимпанзе (Pan troglodytes), карликовых (Pan paniscus), или бонобо, а также двух видов горилл — западной гориллы (Gorilla gorilla) и восточной (Gorilla beringei).

Многие из этих животных обитают в регионах, которые горнодобывающие компании рассматривают как «золотую жилу». В случае воплощения таких промышленных планов в жизнь это может привести к обезлесению.

Международная команда ученых из Германии, США, Сьерра-Леоне и Кот-д’Ивуара под руководством немецкого биолога Джессики Юнкер (Jessica Junker) из Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера попыталась оценить масштаб угрозы популяциям человекообразных обезьян. Исследователи сопоставили имеющиеся данные о местоположении полезных ископаемых, а также действующих и будущих горнодобывающих предприятий по их добыче в 17 африканских странах с плотностью и распределением популяций животных. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые выяснили, что большинство районов с высокой плотностью популяции горилл, бонобо и обыкновенных шимпанзе находятся в областях месторождений полезных ископаемых. В частности, в Западной Африке добыча полезных ископаемых может затронуть примерно 80 процентов популяции обезьян.

Авторы исследования изучили потенциальное влияние процессов добычи полезных ископаемых на этих животных в пределах 50-километровой «буферной зоны». Биологи пришли к выводу, что такая деятельность станет причиной шумового загрязнения, приведет к потере среды обитания (обезлесение в результате строительных работ) и развитию болезней среди обезьян, из-за чего в общей сложности 180 тысяч горилл, бонобо и обыкновенных шимпанзе — чуть более трети всей популяции на Черном континенте — могут лишиться крова и оказаться под угрозой исчезновения.

Оценка потенциальных прямых (10 километров от места добычи ископаемых) и косвенных угроз (50 километров от места добычи) для обезьян / © JUNKER ET AL.

Юнкер отметила, что ее команда изучила проекты, предполагающие только один из способов добычи ископаемых — открытый (горнодобывающая промышленность). Угроза может стать еще серьезнее, если учесть воздействие «кустарных рудников», где шахтеры обычно работают в примитивных и часто опасных условиях.

Кобальт, марганец и графит используют в производстве литийионных аккумуляторов для электромобилей. Другие материалы, добываемые в африканских странах, включая бокситы, платину, медь и литий, применяют для создания «экологически чистых» технологий, таких как ветряные турбины и солнечные батареи.

Исследователи считают, что компаниям следует прекратить добычу полезных ископаемых в районах с большой плотностью обезьян и вместо этого сосредоточиться на переработке отходов, из которых также можно получить необходимые металлы.

Кроме того, авторы работы призвали горнодобывающие компании проводить прозрачную оценку состояния биоразнообразия потенциальных мест, прежде чем они построят там свое предприятие. Это необходимая процедура, чтобы обезопасить обезьян.

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