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Сон хозяев с питомцами ухудшил его у владельцев собак, но не кошек
Новое исследование о влиянии четвероногих питомцев на сон владельцев показало, что у людей, спящих в одной комнате со своими собаками, качество сна хуже. При этом у хозяев кошек такой тенденции не наблюдалось.
Авторы работы, опубликованной в Scientific Reports, — команда психологов из Тринити-колледжа (Коннектикут, США) во главе с доцентом психологии Брайаном Н. Чином (Brian N. Chin). Для исследования ученые с помощью онлайн-платформы Prime Panels сформировали репрезентативную для Соединенных Штатов Америки выборку из 1591 человека. Чуть больше половины из них были женщинами, а средний возраст участников составил 46,4 года.
Используя специализированный интернет-сервис Qualtrics, добровольцы ответили на вопросы о наличии домашних животных, своих демографических данных, оценили уровень стресса и характер сна. Владельцы питомцев дополнительно заполнили анкеты об условиях сна, своих любимцах и степени привязанности к ним. За участие в опросах полагалось вознаграждение.
С учетом собранных данных респондентов разделили на две группы. К совместно спящим с питомцами отнесли владельцев, которые указали, что во время сна находятся в одной комнате с животными, на одной постели или раздельно. Остальные участники, в том числе без четвероногих друзей, вошли во вторую группу.
Проанализировав результаты анкет о характере сна в двух группах с помощью методов математической статистики, исследователи установили, что участники первой спали хуже и чаще отмечали симптомы бессонницы, чем вторые. Тенденция сохранилась даже после поправок на демографические различия между респондентами.
Когда ученые отдельно рассмотрели владельцев кошек и собак, оказалось, что снижение качества сна прослеживалось только у тех, кто спал совместно с представителями собачьего рода, но не кошачьего. Кроме того, эффект был более выраженным при наличии нескольких домашних животных. Влияния привязанности к питомцам на сон их владельцев авторы анализа не выявили.
К удивлению исследователей, 93 процента из числа спящих с питомцами (всего таких было 758 человек) полагали, что животные положительно или нейтрально воздействуют на их сон. То есть многие могут не подозревать, что их любимец мешает спать.
В целом домашние кошки и собаки положительно влияют на психическое состояние своих хозяев, способствуя снижению уровня тревоги и большей физической активности в течение дня. Некоторые люди отмечают, что совместный сон с питомцами дает им ощущение комфорта и близости. Тем не менее психологи призвали не забывать: животные в спальне — источник возможного дополнительного шума, способного стать помехой для качественного ночного сна, который очень важен для здоровья.
Ученые не впервые предупреждают о том, что привычка спать с четвероногими любимцами ведет к беспокойным ночам. Авторы одной из прошлых работ также отмечали, что кошки и собаки, как правило, более активны ночью, поэтому могут мешать хозяевам высыпаться. В качестве возможного выхода исследователи предложили ограничить доступ животных в спальню или оборудовать для питомца вольер, где он будет проводить ночь.
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