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Лингвисты ТюмГУ нашли лучшего автора переводов Есенина на китайский
Специалисты ТюмГУ и Китая рассмотрели антропоморфные метафоры Сергея Есенина модели «природа – человек» в их переводах на китайский язык. Переводы анализируются с точки зрения сохранения в них метафорических образов.
Феномен метафоры подвергается научному осмыслению со времен античности и до настоящего времени, являясь темой многочисленных трудов по лексикологии, семантике, лингвокультурологии. Понимаемая в лингвистической стилистике достаточно узко – как «перенос по сходству», «более краткое сравнение» и традиционно помещаемая в один ряд с другими тропами (олицетворением, перифразой) метафора в языкознании конца XX – начала XXI веков рассматривается не только как многоплановое языковое явление.
Человек как «система переработки информации» познает и объясняет мир посредством метафоры, представляет собой понимание и переживание сущности одного вида в терминах совершенно иной сущности.
Особенно важную роль в метафорическом моделировании мира играет одна из наиболее древних метафор – антропоморфная, «проецирующая» человека на окружающий его мир. Представление о природе как о человеке отражает важнейшие константы когнитивной теории метафоры – «человек» и «мир»; человек во всем богатстве его проявлений от телесного облика, физиологии до внутреннего мира – и является «безграничным источником метафорического обогащения».
Антропоморфный образ природы широко и глубоко раскрывается в поэзии Есенина, с полным основанием называемого певцом русской природы. Авторы многочисленных научных трудов, посвященных творчеству поэта, неоднократно указывали на одушевленность, очеловеченность есенинской природы. Природные реалии в его поэзии – олицетворенные, способные к коммуникации с человеком.
Произведения Есенина, переведенные на разные языки мира, пользуются большой популярностью также и в Китае. Жители страны испытывают к поэту и его творчеству «особое сердечное чувство», обусловленное в том числе и тем, что поэзия Есенина отражает особенности русской национальной культуры и внимание к таким значимым темам, как природа, деревня и родина, и высоко оценивает деятельность авторов переводов есенинских текстов на китайский язык.
Исследователи художественного текста в аспекте его перевода считают важным соблюдение «закона сохранения метафоры», суть которого заключается в максимальном – по возможности – сохранении отраженного в метафоре образа. Задача переводчика усложняется в случае обращения к типологически несходным языкам – таким, как русский и китайский. Статья «Антропоморфные метафоры С. Есенина с областью цели «природа» в аспекте перевода на китайский язык» лингвистов Елены Купчик (ТюмГУ) и Сюнь Мa (Цюйфуский педагогический университет, Цынин, Китайская Народная Республика) вышла в журнале Art Logos.
Новизна работы обусловлена недостаточной изученностью антропоморфных метафор Есенина как объекта перевода на китайский язык, практическая значимость – возможностью использования при изучении русской лингвокультуры, отраженной в поэтической картине мира, поэтических произведений Есенина в китайской аудитории, в переводческой практике.
Источники материала исследования – переводы произведений Есенина на китайский язык, авторами которых являются Гу Юньпу, Лань Мань, Фу Кэ, Чжэнь Шоучен, Лю Чжаньцю, Чжэн Чжэн, Чжэнь Тиву. В переводных текстах ученые выявили 296 случаев уподобления человеку объектов природы.
Рассмотрение антропоморфных метафор Есенина в переводах на китайский язык позволяет ученым сделать вывод, что в большинстве случаев наблюдается сохранение метафорических моделей, репрезентирующих когнитивную модель «природа – человек», что относится как к области цели (обозначение разнообразных реалий природного мира – от флоры и фауны до пространственных объектов), так и к области источника (внешний облик человека, его речь, действия, эмоциональная сфера)
При переводе есенинских метафор широко используются переводческие трансформации – как грамматические, среди которых наиболее употребительна перестановка, обусловленная главным образом синтаксическими особенностями китайского языка, так и лексические, связанные как с отсутствием в китайском языке соответствующих понятий (например, религиозной сферы), так и с собственными предпочтениями переводчика, в результате чего происходит видоизменение есенинского образа – вплоть до утраты (в отдельных случаях) метафорической модели.
Так замены метафоры на сравнение используются разными переводчиками. Например, Гу Юньпу переводит строки «Осенний холод ласково и кротко крадется мглой к овсяному двору…» как «秋寒似烟雾亲昵而温顺地偷偷袭向晒…», с употреблением сравнения «холод крадется, как дым».
Строки «Кудрявый сумрак за горой / Рукою машет белоснежной» в переводе Лю Чжаньцю выглядят следующим образом: «山那边袅袅升起的暮色，像用 洁白的手在向我招呼» (Сумрак медленно восходит за горой, как белоснежной рукой мне машет).
Характерно для китайских переводов комбинирование грамматических и лексических трансформаций. Наиболее точное отражение антропоморфных метафор Есенина отмечено учеными в переводах Гу Юньпу – известного исследователя творчества Есенина, автора комментариев ко многим его произведениям.
В переводах Лю Чжаньцю, по сравнению с другими авторами, наблюдается большее количество отсутствующих в текстах оригинала языковых элементов (например, фразеологизмов).
Значимость антропоморфных метафор Есенина – источника богатой информации как о поэтическом идиостиле любимого и ценимого в Китае поэта, так и о русской народной культуре, языковой картине мира народа, обусловливает важность дальнейших исследований китайских переводов метафор в плане их семантики, структуры, приемов перевода, способствующих адекватной передаче как смыслового, так и поэтического содержания метафорических образов в поэзии Сергея Есенина.
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