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Эксперимент с чучелами хищников доказал, что окрас морды скрывает взгляд
Бразильские биологи проверили, помогают ли хищникам поза и особенный окрас морды прятаться от внимания жертв. Для этого они сравнили реакцию людей с «нормальным» трехцветным и двуцветным зрением, которое свойственно многим травоядным, на чучела плотоядных — кошачьих и куньих. Выяснилось, что лучше всех маскируются оцелоты со сложным узором на морде.
Отношения между хищником и жертвой — наглядный пример совместной эволюции видов, коэволюции. Хищники стремятся скрыться, чтобы подобраться к добыче как можно ближе, она, в свою очередь, пытается разглядеть угрозу как можно раньше. Поэтому у многих травоядных — овец, оленей верблюдов и других — зрачки ориентированы горизонтально: это позволяет видеть широкую панораму.
Хищники тоже адаптировались и стали маскироваться. Пятнистый окрас у некоторых крупных кошек, например, создает визуальный шум, который не позволяет добыче рано разглядеть опасность. Кроме того, окрас тигра — столь яркий для человека — скрывает его от копытных животных, поскольку те не различают красный спектр. Для них тигр такой же зеленый, как и окружающие его в засаде кусты.
Животных с двумя типами рецепторов называют дихроматами. У людей и некоторых приматов их три, поэтому они трихроматы.
Другими адаптациями хищников, которые помогают им не привлекать лишнего внимания, можно назвать позу (владельцы кошек наверняка видели, как те медленно и изящно крадутся, прежде чем напасть) и окрас морды. Последняя особенность в теории должна маскировать взгляд. Проверить эти тезисы решила группа бразильских биологов. В новом исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Primatology, ученые экспериментально оценили реакцию дихроматов и трихроматов на приближение потенциального хищника.
Роль «добычи» сыграли люди: специалисты с помощью тестов отобрали 20 трихроматов и 19 дихроматов, все — молодые мужчины. Хищников в эксперименте представляли чучела трех оцелотов, потому что они пятнистые и со своеобразным узором на морде, одной пумы с однородной серовато-коричневой расцветкой и одного малого гризона (Galictis cuja). Последний зверь из семейства куньих окрашен так, что нижняя половина тела черная, а верх — серый, напоминающий сухую траву.
Экспериментаторы разместили чучела на фоне типичной среды обитания животных (луг, саванна и лес) в разных позах, чтобы сымитировать разные типы движения. Их фотографировали, а затем показывали людям-«жертвам» и фиксировали реакцию.
В другом опыте хищники смотрели прямо в камеру. В обоих случаях испытуемым сначала демонстрировали серый экран, затем на минуту возникали четыре фотографии — на трех были чучела. Задача людей заключалась в том, чтобы нажать на «пустой» и безопасный снимок. Если человек не справлялся за минуту, цикл повторялся.
Выяснилось, что трихроматы обнаруживали пуму лучше дихроматов независимо от позы хищника, но гризонов находили почти с одинаковым успехом. С чучелами оцелотов сложилась та же картина, однако трихроматы быстрее замечали хищника при виде сбоку. Взгляд пумы и оцелота лучше распознали трихроматы, хотя с последними у обеих групп вышли затруднения. Малые гризоны оказались одинаково заметны для всех испытуемых.
Биологи интерпретировали результаты следующим образом. Трихроматы лучше дихроматов замечали потенциальных хищников во всех условиях, неважно в какой позе и на каком расстоянии было чучело. Но это было закономерно, ведь их зрение чувствительнее.
Однако, по словам исследователей, второй опыт доказал, что сложные узоры на морде лучше скрывают глаза хищника, а значит, позволяют ему ближе подобраться к добыче. Гипотезу об этом выдвинули еще в 2006 году на основе охоты кошек Жоффруа (Oncifelis geoffroyi). Теперь подтверждения такой адаптации показали оцелот и малый гризон.
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