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В водах Атлантики встретили редкую карликовую косатку без хвоста
Морские биологи из Германии в ноябре 2024 года шли через воды Атлантики на исследовательском судне и заметили группу трех карликовых косаток, которых нечасто наблюдают в центральном регионе океана. Одна особь плавала иначе, чем остальные: двигала хвостом (вернее тем, что от него осталось) не вверх-вниз, а из стороны в сторону. Хвостовой плавник у косатки отсутствовал. Судя по всему, животное приспособилось, не разучилось плавать и не отставало от сородичей.
Дикие животные нередко становятся инвалидами по разным причинам. Встречались приматы, родившиеся без одной из лап или с деформированной челюстью. Зверей поражают болезни вроде фрамбезии (бактериальная инфекция кожи)и других антропонозов — патогенов, передавшихся от человека. Наконец, автомобильные аварии, силки и капканы охотников и браконьеров и другие причины увечий иногда забирают у животных часть конечности, если не жизнь.
Метаисследование 2023 года показало, что в 60% научных работ о животных с инвалидностью (68 из 114 изученных статей) травмы предположительно или доказано стали результатом деятельности человека. Другой вывод того же метаисследования в том, что животные вполне успешно приспосабливаются жить в сложных обстоятельствах. Там говорилось преимущественно о приматах, поэтому авторы статьи приводили в пример шимпанзе, горилл и макак, которые научились ходить и карабкаться по деревьям по-свойски, ревунов, которым отсутствующую лапу мог заменять хвост и так далее.
В новом отчете, опубликованном в журнале Marine Biodiversity, морские биологи сообщили о находке карликовой косатки (Feresa attenuata) без хвоста. С этим редким видом размером чуть больше человека (в среднем — два метра в длину) можно пересечься в субтропических морях и океанах. Исследователям удалось встретить ее в центральной части Атлантики, в 540километрах от островов Кабо-Верде (они расположены вблизи Западной Африки) 1 ноября 2024 года.
Специалистов удивило, что, несмотря на увечье — а отсутствие хвоста у представителей семейства дельфиновых сравнимо с отсутствием ног или стоп у наземных млекопитающих, — особь карликовой косатки плыла вместе с двумя сородичами. Косатка-инвалид отделилась от группы, примерно 15 минут держалась рядом с неподвижным исследовательским судном RV METEOR (откуда ее и запечатлели), после чего присоединилась к остальным.
С виду, по словам специалистов, обрубок хвоста у этой косатки хорошо зажил, хотя пока ее товарищи вместе прыгали из воды и серфили, она оставалась рядом и не подключалась. В результате чего животное потеряло часть хвостового плавника — неясно. По версии исследователей, вероятнее всего, косатка запуталась в рыболовных снастях. Грубых следов, которые могли остаться после нападения акулы, биологи не увидели.
Как отметили ученые, косатка научилась по-новому управлять травмированным хвостом: не сверху вниз, а из стороны в сторону, поворачивая все тело. У дельфинов и китов, тоже оставшихся без хвостового плавника, наблюдали тот же способ плавания — видимо, это общая стратегия адаптации.
«Наши наблюдения за этой особью — ее зажившей раной, очевидной способностью питаться и связью с небольшой группой, — вероятно, указывают на то, что животное может справиться со своим недостатком. Это подчеркивает необходимость сохранять природу и ответственную практику рыболовства», — подчеркнули авторы статьи, добавив, что их отчет поможет идентифицировать эту косатку в будущем.
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