Мыши оказали «первую помощь» потерявшим сознание товарищам

Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.

В экстренных ситуациях люди инстинктивно пытаются помочь потерявшему сознание человеку: проверяют дыхание, делают массаж сердца, выводят из обморока. У других животных подобные реакции раньше наблюдали лишь эпизодически: например, дикие шимпанзе трогают и облизывают раненых соплеменников, дельфины пытаются вытолкнуть попавшего в беду товарища на поверхность, слоны иногда переворачивают тела погибших сородичей.

Однако ученые долго спорили, можно ли назвать такие действия осознанной помощью, или это просто любопытство. Лабораторные исследования на мышах позволили впервые системно изучить этот феномен, исключив влияние внешних факторов.

Команда американских нейробиологов под руководством Ли Чжана (Li Zhang) из Университета Южной Калифорнии провела несколько экспериментов. Ученые погружали грызунов в состояние наркоза, имитировали смерть либо оставляли в состоянии бодрствования, а затем наблюдали за реакцией сородичей. Наблюдения длились 13 минут. В 47% случаев мыши активно взаимодействовали с бессознательными соседями.

Сначала мыши обнюхивали неподвижное тело, затем начинали вылизывать его. Если партнер не приходил в себя, их действия становились интенсивнее: грызуны покусывали область рта и язык бессознательного сородича, а иногда даже вытягивали язык наружу. Такое поведение почти не проявлялось, если партнер просто спал или если мыши не были знакомы друг с другом.

Интересно, что подобные действия имели практический эффект: физическая стимуляция ускоряла выход из наркоза. Мыши прекращали «спасательные операции», как только сородич начинал двигаться.

Мыши проявляют характерный набор стереотипных реакций при встрече с бессознательным сородичем, напоминающих «‎первую помощь» у людей. Сначала грызуны обнюхивали неподвижное тело, затем начинали вылизывать его. Если партнер не приходил в себя, их действия становились интенсивнее: мыши покусывали область рта и язык бессознательного сородича, а иногда даже вытягивали язык наружу / © Wenjian Sun et al. 2025

В отдельном эксперименте исследователи осторожно поместили нетоксичный пластиковый шарик в рот бессознательной мыши. В 80% случаев грызуны-помощники успешно извлекали этот предмет и, таким образом, очищали дыхательные пути.

«Если бы мы расширили окно наблюдения, возможно, процент успешных действий грызунов был бы еще выше», — пояснил Хуэйчжун Тао (Huizhong Tao), соавтор исследования.

Ученые также обнаружили нейробиологическую основу «первой помощи» у мышей. Нейроны, вырабатывающие гормон окситоцин (известный как «гормон доверия»), активировались в гипоталамусе только при контакте с бессознательными сородичами. Когда эти нейроны искусственно отключали, мыши переставали помогать партнерам. Напротив, стимуляция клеток усиливала их активность.

Хотя команда Чжана осторожна в выводах, она считает, что такое поведение врожденное. Содействие беспомощным сородичам — вероятно, древний эволюционный механизм, повышающий шансы на выживание группы. Окситоцин, который есть у всех млекопитающих, может играть ключевую роль не только в формировании привязанности, но и в экстренных ситуациях. Теперь нейробиологи собираются проверить, существует ли аналогичное поведение у других социальных видов, например у крыс или собак.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Science.

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