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1 час назад
ПНИПУ
30

Воск, огонь и уют: в пермские учены рассказали, как выбрать безопасные свечи

4.5

В 2024 году объем рынка свечей в России оценивался более чем в 10 миллиардов рублей, и прогнозируется, что он будет ежегодно расти на 5-7 процентов. Несмотря на популярность украшений, используемых для создания уюта и атмосферы, важно помнить, что некоторые из них могут представлять угрозу здоровью. В Пермском Политехе рассказали, чем опасны предметы декора из некачественного парафина, какие достоинства есть у свечей из сои и кокоса, почему использование пальмового воска приводит к потере биоразнообразия, а пчелиный при горении способен очищать воздух от пыльцы и даже спор плесени, что такое фталаты в ароматизаторах и почему их стоит избегать в составе, и правда ли, что трендовые массажные свечи можно без опасений наносить на тело.

ПНИПУ
# воск
# кокосовое масло
# пальмовый воск
# свечи
# соевый воск
# эфирное масло
В ПНИПУ рассказали, как выбрать безопасные свечи / © Karolina Grabowska, Unsplash

Дешево — не значит хорошо

Свеча, благодаря фитилю, пропитанному воском или другим горючим материалом, постепенно излучает свет, создавая настроение и окутывая помещение чарующим ароматом. Они бывают самые разные: маленькие и большие, плавающие и искрящиеся, дорогие дизайнерские и относительно дешевые. Зачастую, именно доступность домашних украшений вызывает вопросы об их экологичности.

— Популярность парафина в производстве свечей объясняется его экономичностью, простотой в обработке, хорошими эксплуатационными характеристиками и возможностью добавления различных компонентов для придания свечам желаемых свойств. Эти факторы делают его привлекательным как для промышленного, так и для домашнего изготовления продукции. Производители ценят его за стабильность, сохранение товарного вида и устойчивость к высоким температурам, что важно для длительного хранения и транспортировки.

Существует множество марок парафина, различающихся степенью очистки и областью применения. Для свечей рекомендуется использовать высокоочищенный пищевой вариант, который считается более безопасным при горении. Однако не все производители соблюдают это правило, и на рынке встречаются менее очищенные, потенциально вредные варианты нефтяного воска, — сообщает Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Свечи с некачественным парафином несут в себе скрытую угрозу. Дело в том, что это продукт переработки сырой нефти и при его горении выделяются летучие органические соединения, такие как бензол — токсин, вызывающий раздражение дыхательных путей, головные боли и аллергические реакции. Толуол, который может раздражать кожу и глаза, влияет на нервную систему при длительном воздействии. Помимо прочего, такие дешевые свечи выделяют большое количество дыма и сажи, которые оседают на поверхностях и усугубляют проблемы с дыханием, особенно у людей, склонных к астме.

Соевая и кокосовая альтернатива

Соевые свечи обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с традиционными парафиновыми, что делает их более экологичным, безопасным и экономичным выбором для создания уютной атмосферы в доме.

— Соевый воск является возобновляемым ресурсом. Он производится из бобов сои, выращенных на сельскохозяйственных полях. С ним свечи горят чище и дольше. При горении они не выделяют токсичных веществ, таких как бензол и толуол, которые могут вызывать раздражение дыхательных путей и другие проблемы со здоровьем. Соевый воск также образует меньше сажи, что помогает сохранить стены и мебель чистыми. Кроме того, он не влияет на аромат эфирных масел, позволяя им раскрываться в полной мере, — утверждает эксперт.

Кокосовый воск, получаемый из кокосового масла, — это премиальный материал, который, как и соя горит очень чисто, практически без дыма и сажи, что делает его безопасным для дыхательных путей. Свечи с кокосовым воском обладают превосходной аромаотдачей, позволяя запаху эфирных масел раскрываться в полной мере. Кроме того, он считается экологически чистым, поскольку кокосовые пальмы, как и соя, являются возобновляемым ресурсом. 

Пальмовый воск безопасен, но не для природы

Пальмовый воск — это натуральный ингридиент, получаемый из плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Он представляет собой смесь насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, обладающую твердой консистенцией и кремовым или слегка желтоватым оттенком. В производстве горящих украшений такой воск ценится за способность создавать уникальные кристаллические узоры на поверхности, а также за твердость, которая позволяет свечам дольше сохранять форму и медленнее гореть. Кроме того, он хорошо удерживает ароматические масла, что делает его еще более популярным.

— Однако использование пальмового воска вызывает серьезные споры с точки зрения экологии. Основная проблема заключается в расширении плантаций масличной пальмы, что приводит к вырубке тропических лесов, особенно в Индонезии и Малайзии, которые являются крупнейшими производителями пальмового масла. Уничтожение лесов не только приводит к потере биоразнообразия, включая исчезновение редких и находящихся под угрозой вымирания видов, таких как орангутаны, тигры и носороги, но и способствует увеличению выбросов парниковых газов, — рассказывает эксперт Пермского Политеха Никита Фаустов.

Вырубка лесов для создания пальмовых плантаций часто сопровождается осушением торфяников, которые содержат огромное количество углерода. При осушении торфяники начинают разлагаться, выделяя углекислый газ в атмосферу и усугубляя проблему глобального потепления.

Натуральные свечи могут даже ионизировать воздух

Свечи из пчелиного воска — это не только экологически чистое и натуральное решение для создания волшебной обстановки, но и потенциальный союзник в поддержании здоровья дыхательной системы. Одним из ключевых преимуществ считается чистое горение с минимальным выделением дыма и сажи, что значительно улучшает качество воздуха в помещении по сравнению с парафиновыми аналогами.

— Особый интерес представляет способность пчелиного воска генерировать отрицательные ионы при горении. Хотя прямых научных доказательств того, что он излечивает заболевания легких, нет, концепция отрицательных ионов и их влияния на дыхательные пути заслуживает внимания. Считается, что отрицательные ионы связываются с положительно заряженными загрязнителями воздуха, такими как пыль, пыльца, споры плесени и другие аллергены, заставляя их оседать на поверхности и тем самым очищая воздух от взвешенных частиц. Для людей, страдающих аллергией, астмой или другими респираторными заболеваниями, это потенциально может облегчить дыхание и уменьшить симптомы, связанные с загрязнением воздуха, — дополняет Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Важно подчеркнуть, что пчелиный воск не является лекарством и не заменяет профессиональную медицинскую помощь. Однако в качестве дополнения к здоровому образу жизни и соблюдению рекомендаций врача использование свечей из пчелиного воска в хорошо проветриваемом помещении может создать более чистую и комфортную среду для дыхания, особенно для людей с повышенной чувствительностью к загрязнению воздуха.

Еще одна причина проверить состав

К сожалению, многие ароматизаторы в свечах содержат фталаты, которые используются для стабилизации аромата. Они могут негативно влиять на репродуктивную систему и когнитивные функции. Их длительное воздействие связано с различными заболеваниями, включая астму и аллергию.

— Некоторые синтетические ароматизаторы могут выделять летучие органические соединения, которые тоже могут вызывать раздражение дыхательных путей и головные боли. Безопасными считаются натуральные эфирные масла, получаемые из растений, — говорит Никита Фаустов.

Тренд на массажные свечи

— Массажные свечи изготавливают из смеси твердых растительных масел (кокосового, ши, какао) и восков (соевого, пчелиного). Часто добавляют масла жожоба, миндаля, авокадо для смягчения и ухода за кожей. Растопленную свечу действительно можно наносить на тело, но необходимо проверить температуру, чтобы не обжечься. Состав должен быть обогащен эфирными маслами, которые оказывают ароматерапевтическое воздействие, а вот ароматизаторов идентичных натуральному лучше избегать, особенно аллергикам, — сообщает Никита Фаустов, ассистент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха.

Важно внимательно изучать состав и предварительно протестировать небольшое количество растопленной свечи на участке кожи, чтобы исключить индивидуальную непереносимость компонентов. 

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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# воск
# кокосовое масло
# пальмовый воск
# свечи
# соевый воск
# эфирное масло
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