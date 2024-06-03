Гормон удовольствия помог лучше обучаться

Дофамин считают одним из «гормонов счастья» наряду с серотонином, эндорфинами и вазопрессином. Он способствует получению удовольствия от ожидания положительных событий или уже выполненных действий, то есть работает в механизме вознаграждения. Американские и австралийские ученые доказали, что дофамин также играет важную роль в результативности обучения с позитивным подкреплением (с использованием метода «пряника»).

Факт, что «гормон удовольствия» помогает быстрее учиться, известен биологам давно. Но как работает этот механизм, до сих пор оставалось неизвестным. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Университета Сиднея и Университета штата Нью-Джерси провели исследование, чтобы лучше понять, как дофаминергические нейроны поддерживают обучение с вознаграждением.

Дофаминергические нейроны — клетки нервной системы, синтезирующие нейромедиатор дофамин.

Биологи провели эксперимент, в котором использовали эффект павловско-инструментального переноса.

Павловско-инструментальный перенос (PIT) — психологический феномен, при котором сочетаются формирование условного рефлекса Павлова и инструментального обучения («дрессировки»).

Авторы нового исследования учили крыс, что сигнал (звук) приводит к положительному результату (например, стимуляция дофамином или едой). Причем сигналы на подачу дофамина и пищи были немного разными. После исследователи научили животных, что они могут получить то же самое, если будут нажимать на один из двух рычагов. В результате крысы нажимали на рычаг, когда слышали определенный звук. Как показал эксперимент, грызуны сильнее нажимали на рычаг, когда слышали сигнал о подаче дофамина, а не еды.

«Результаты эксперимента говорят о том, что дофаминергические нейроны в повседневной жизни помогают нам формировать новые воспоминания или выяснять, как связаны вещи в нашем окружении», — отметила одна из соавторов исследования доктор Мелисса Шарп из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В будущем биологи планируют выяснить, как разные схемы подачи дофамина способствуют различным типам обучения и как это помогает животным создавать представления об окружающем мире.

Таким образом, исследование международной группы ученых позволяет по-новому взглянуть на понимание действия дофамина. В дальнейшем его результаты могут помочь в составлении новых более эффективных методов обучения человека и животных.

Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

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