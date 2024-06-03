Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гормон удовольствия помог лучше обучаться
Дофамин считают одним из «гормонов счастья» наряду с серотонином, эндорфинами и вазопрессином. Он способствует получению удовольствия от ожидания положительных событий или уже выполненных действий, то есть работает в механизме вознаграждения. Американские и австралийские ученые доказали, что дофамин также играет важную роль в результативности обучения с позитивным подкреплением (с использованием метода «пряника»).
Факт, что «гормон удовольствия» помогает быстрее учиться, известен биологам давно. Но как работает этот механизм, до сих пор оставалось неизвестным. Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Университета Сиднея и Университета штата Нью-Джерси провели исследование, чтобы лучше понять, как дофаминергические нейроны поддерживают обучение с вознаграждением.
Биологи провели эксперимент, в котором использовали эффект павловско-инструментального переноса.
Авторы нового исследования учили крыс, что сигнал (звук) приводит к положительному результату (например, стимуляция дофамином или едой). Причем сигналы на подачу дофамина и пищи были немного разными. После исследователи научили животных, что они могут получить то же самое, если будут нажимать на один из двух рычагов. В результате крысы нажимали на рычаг, когда слышали определенный звук. Как показал эксперимент, грызуны сильнее нажимали на рычаг, когда слышали сигнал о подаче дофамина, а не еды.
«Результаты эксперимента говорят о том, что дофаминергические нейроны в повседневной жизни помогают нам формировать новые воспоминания или выяснять, как связаны вещи в нашем окружении», — отметила одна из соавторов исследования доктор Мелисса Шарп из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
В будущем биологи планируют выяснить, как разные схемы подачи дофамина способствуют различным типам обучения и как это помогает животным создавать представления об окружающем мире.
Таким образом, исследование международной группы ученых позволяет по-новому взглянуть на понимание действия дофамина. В дальнейшем его результаты могут помочь в составлении новых более эффективных методов обучения человека и животных.
Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.
Биологи обнаружили на острове в Красном море древние живые организмы, которые обитали на Земле более трех миллиардов лет назад. Исследователи проанализировали возраст находки и изучили бактерии, которые ее населяют. Ранее на побережьях Ближнего Востока не находили ничего подобного.
Развитие космических технологий по-прежнему идет полным ходом, и решения ключевых задач обещают новые стратегические возможности. Одной из них становится заправка на орбите, открывающая двери новых уровней космонавтики. Подробности узнайте в уникальном системном обзоре Naked Science.
Даже без повторного использования воды человечество может развернуть довольно серьезную базу на южном полюсе Луны, показало новое исследование. Правда, у этого решения будут достаточно серьезные последствия. Более того, наиболее вероятный путь развития лунных баз вообще не обязательно потребует серьезного потребления воды на естественном спутнике Земли.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода
С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.
Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Эволюционная баллистика мамонтов: от хоботных до загадки голоценового финала
Скорость вращения Земли, причины ее изменения и что нам об этом известно
Лики созависимости
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии