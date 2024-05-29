  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
13 минут назад
Мария А.
38

«Экологичные» чайные пакетики не разложились в почве и навредили червям

5.4

Биологи провели эксперимент с тремя видами чайных пакетиков и выяснили, что мешочки, сделанные целиком из натурального сырья, по степени негативного воздействия на почву и ее обитателей могут сравниться со стандартными пластиковыми аналогами.

Биология
# биоразлагаемость
# пластик
# пластиковые отходы
# полилактид
# почва
# чайные пакетики
# экологические проблемы
Чайные пакетики
Чайные пакетики до и после семи месяцев нахождения в почве. Первый (сверху вниз) — смесь целлюлозы с полилактидом (2,4:1), второй — смесь целлюлозы с полилактидом (3,5:1), третий — из растительного крахмала, без пластика / © W. Courtene-Jones et al., 2024, Science of The Total Environment

На фоне усиливающейся обеспокоенности общества из-за загрязнения окружающей среды производители продуктов питания, упаковок и прочих товаров стремятся сократить использование конкретных видов одноразового пластика. С недавних пор в список того, от чего стоит отказаться, попали «некомпостируемые» чайные пакетики из полипропилена. Вместо них стали предлагать экологичные, то есть биоразлагаемые.

Такие мешочки для чая изготавливают из синтетического вещества, в основе которого — полимолочная кислота (полилактид, PLA). Этот полимер получают из возобновляемых ресурсов, например кукурузы или сахарного тростника. PLA может разлагаться на промышленных предприятиях по компостированию при стабильном и оптимизированном уровне pH, температуре более 55 градусов Цельсия, в аэробных условиях.

Однако в домашних условиях или в естественной среде из-за более низких и колеблющихся температур скорость разложения полилактида может быть как минимум в 4,5 раза медленнее, чем на специализированных предприятиях. В результате остатки пластика рискуют все равно попасть в окружающую среду вместе с компостом — по оценкам, ежегодно этот объем может достигать 26,4 килограмма пластика на гектар земли.

Хотя биоразлагаемый пластик иногда позиционируют как более «экологически чистый» по сравнению с обычным пластиком на основе ископаемого топлива, некоторые исследования показали, что эти материалы вызывают сравнимые экотоксикологические эффекты. Проверить, так ли это в случае различных чайных пакетиков, взялись биологи из университетов Плимута и Бата в Великобритании. Их статья опубликована в журнале Science of The Total Environment.

«Известно, что обычные пластиковые чайные пакетики на основе ископаемого топлива очень медленно разлагаются в почве. Целью нашего исследования было не сравнить такие пластиковые чайные пакетики с аналогами, изготовленными из биологического сырья, а выяснить, разлагаются ли в почве новые, „более экологичные“ пакетики для чая», — объяснили ученые.

Они выбрали три бренда черного чая с маркировкой «на растительной основе» и/или «биоразлагаемый» как минимум из пяти разных коробок, купленных в магазинах Плимута с июля по октябрь 2021 года. Предварительные эксперименты показали, что при трехминутном заваривании в кипяченой воде мешочки не проявили существенных изменений свойств своего материала.

Последующие этапы исследования биологи провели с неиспользованными пакетиками. Три вида упаковки, о которых идет речь:

А) из целлюлозы и полилактида в соотношении 2,4 к 1 (то есть большая часть состояла из натуральных волокон);

B) из целлюлозы и полилактида в соотношении 3,5 к 1;

C) целиком из кукурузного крахмала и бумаги, без пластика (такие пакетики разлагаются при промышленном компостировании в течение 12 недель).

Суть эксперимента заключалась в том, что мешочки разрезали по одному краю и взвесили, предварительно высыпав чай. Затем их помещали в отдельные полиэтиленовые сетчатые пакеты, которые запечатывали и маркировали. Вместе с регистратором температуры образцы закопали на глубине 10 сантиметров на окраине поля в Корнуолле, а спустя семь месяцев достали и вновь привезли в лабораторию.

«По прошествии семи месяцев мы зафиксировали видимые изменения в пакетиках на основе целлюлозы, так как материал утратил структурную целостность. Также были заметны различия в потере массы: образцы A и B потеряли значительно большую массу, чем C, — в среднем 66 ± 5 % и 78 ± 4 % от общего показателя. Они имели более низкую плотность и укорочение целлюлозных волокон, в то время как все еще была заметна пленка полилактида. Напротив, чайные пакетики, изготовленные из крахмала, не показали никаких признаков разложения и потери массы. У них отсутствовали грубые морфологические и заметные микроскопические изменения», — подчеркнули биологи.

Помимо этого, исследователи проверили, как чайные пакетики влияют на рост и размножение компостных малощетинковых червей Eisenia fetida на протяжении 28 дней. Животных помещали в почву как без пакетиков (контрольная группа), так и с их фрагментами, но в разных количествах, соответствоваших половине, одному и двум чайным пакетикам.

Эксперимент в лаборатории позволил подтвердить, что при максимальной «дозировке» образец А — из целлюлозы и полилактида в соотношении 2,4 к 1 — смертность взрослых особей возрастала незначительно, до 7%. Также увеличивались количество коконов и средняя масса молоди. Однако даже при среднем воздействии целиком «экологичных» образцов их число снижалось, а смертность червей составляла 5%, 2% и 15% для трех разных условий.

Результаты эксперимента (слева — закапывание чайных пакетиков в почву, справа — их соседство с компостными червями) / © W. Courtene-Jones et al., 2024, Science of The Total Environment

«Эти побочные эффекты сопоставимы с теми, что наблюдаются в случае небиоразлагаемого пластика нефтехимического происхождения. Следовательно, материал на „растительной“ основе не предлагает более „экологичной“ альтернативы», — констатировали биологи. Меньше всего на подопытных повлияли образцы В из целлюлозы и полилактида в соотношении 3,5 к 1.

Авторы исследования призвали дать комплексную и справедливую оценку для «заменителей пластика», чтобы гарантировать, что меры, прописанные в международных соглашениях о борьбе с пластиковым загрязнением, не приведут к непредвиденным негативным последствиям.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# биоразлагаемость
# пластик
# пластиковые отходы
# полилактид
# почва
# чайные пакетики
# экологические проблемы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
30 Май
Бесплатно
Экскурсия в музей НПО Лавочкина
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Различие между ответами нейронов и астроцитов на локомоцию у мышей
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Проект «Палеопарк России»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
400
Дело о мнимой комете Ивана Грозного
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Май
Бесплатно
Пути регуляции иммунологического гомеостаза в норме и при патологии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Редкие астрономические явления: от затмений до полярных сияний
Библиотека им. М.А. Светлова
Москва
Лекция
30 Май
Бесплатно
Сто страниц про зверей и птиц: о научной библиотеке Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Май
600
Иммунный ответ и пол
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Май
500
Искусство междуречья: Шумеры, Аккад, Ур, Древний Вавилон
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 15:12
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
Сегодня, 07:08
Мария Азарова

Генетики описали ранее неизвестный окрас кошек

Ученые выявили генетическую мутацию, ответственную за напоминающий лакричные конфеты «салмиак» окрас шерсти, который недавно появился у домашних кошек в Финляндии.

Биология
# генетика
# кошки
# окрас
# породы кошек
# секвенирование генома
Вчера, 11:00
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ показали, что по мимике можно предсказать поведение

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ использовали технологии автоматического распознавания эмоций для изучения благотворительного поведения. В рамках эксперимента ученые показали 45 участникам исследования фотографии собак, нуждающихся в помощи, и предложили сделать пожертвования в их поддержку. Эмоциональные реакции на изображения определяли по мимической активности с помощью программы FaceReader. Оказалось, что чем сильнее участники испытывали грусть и гнев, тем больше денег они готовы были отдать в благотворительные фонды, при этом персональный уровень финансового благополучия не влиял на размер пожертвований.

НИУ ВШЭ
# благотворительность
# лицо
# мимика
# поведение
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
Позавчера, 15:12
Андрей

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.

Геология
# Антарктика
# Восточная Антарктида
# ледники
# таяние ледников
24 мая
Полина Меньшова

Психологи выяснили, почему люди смотрят порнографию чаще обычного

Чрезмерный или неконтролируемый просмотр порноконтента, как правило, связан с особенностями психологического и эмоционального состояния человека. Какие именно факторы вызывают потребность в видео «для взрослых», объяснили специалисты из Австралии.

Психология
# одиночество
# порно
# порнография
# регулирование эмоций
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
24 мая
Игорь Байдов

Недалеко от Земли нашли потенциально пригодную для жизни экзопланету. Там тепло и, вероятно, есть вода

С помощью космических и наземных телескопов международная команда астрономов открыла похожий на нашу планету мир в так называемой зоне обитаемости, позволяющей воде существовать на поверхности тела в жидком состоянии. По космическим меркам экзопланета находится достаточно близко к Земле и, вероятно, представляет собой скалистый мир с благоприятным для жизни климатом. Подобные миры астрономы открывают крайне редко.

Астрономия
# землеподобные планеты
# красные карлики
# экзопаленты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Экологичные» чайные пакетики не разложились в почве и навредили червям

    13 минут назад

  2. Почти весь голоцен у Нила не было главного русла

    40 минут назад

  3. Не такой, как все: как один астероид Главного пояса столкнул две астрономические теории

    2 часа назад

  4. Древние египтяне пытались лечить и исследовать рак мозга

    6 часов назад
Выбор редакции

Не такой, как все: как один астероид Главного пояса столкнул две астрономические теории

2 часа назад

Последние комментарии

Артем Каримов
5 минут назад
Иван, тележки с колесами и гусеницами требуют более менее ровной поверхности. Для таких тележек идея залезть в люк или в отверстие в скале, или

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Александр Березин
1 час назад
Иван, не проблема, просто нигде не применяется на практике, да? Ни на Земле, ни в космосе. Вот уж не проблема так не проблема.

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
2 часа назад
Артем, да _телеуправляемый_ робот в варианте который озвучил Томас вообще не проблема. Это вам с Березиным все время что-то не нравится. То он у вас с

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Дмитрий Kuрueнко
3 часа назад
Про судьбу палестинцев ни слова. Так то Израиль и раньше застраивал захваченные территории. Речь идет пропаганде и смещении акцентов, а не о каких

Израиль захотел преобразовать сектор Газа с помощью мегапроектов Саудовской АравииИзраиль захотел преобразовать сектор Газа с помощью мегапроектов Саудовской Аравии

Виктор Ларионов
4 часа назад
А вы смеялись, «каблуки», когда я говорил об Отцовском капиталле...

Отцовство навредило сердцуОтцовство навредило сердцу

Dmitriy
6 часов назад
Анриал энжин? Снова на крутят картинку, а про геймплей забудут, трейлер демонстрирующий лишь катсцены на движке как бы намекает. Нормальных

В космос не выходя из дома: появился первый трейлер космического симулятора Verse ProjectВ космос не выходя из дома: появился первый трейлер космического симулятора Verse Project

Инь Янь
8 часов назад
А полеты будут продолжаться реалистичное время по несколько лет?

В космос не выходя из дома: появился первый трейлер космического симулятора Verse ProjectВ космос не выходя из дома: появился первый трейлер космического симулятора Verse Project

Артем Каримов
9 часов назад
Иван, покажите хоть одного шагающего робота по образу как это описал Томас в изначальном комментарии про теле управлением реальным человеком. Где

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Дмитрий Kuрueнко
10 часов назад
Вообще не первый. Никак https://auto.ru/mag/article/pervyy-sovetskiy-elektromobil-istoriya-fanernogo-nami010/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F А на фото первый гиперэкологичный отечественный

Создан первый электромобиль с кузовом из стекловолокна и деревянным рулемСоздан первый электромобиль с кузовом из стекловолокна и деревянным рулем

Александр Лютобор
11 часов назад
Вот только на другом сайте читал сравнении фотографий с 1937 года и там говорится, что ледники наоборот утолщаются Как это понимать

«Ледник Судного дня» может растаять раньше, чем предполагалось«Ледник Судного дня» может растаять раньше, чем предполагалось

Светлана Яковлева
11 часов назад
Это нереально. Нервные клетки не восстанавливаются, так что, взаимодействие головного мозга с донорским спинным мозгом вряд ли получится

Стартап BrainBridge представил концепт первой в мире системы трансплантации головы человекаСтартап BrainBridge представил концепт первой в мире системы трансплантации головы человека

Александр Березин
12 часов назад
Иван, вы можете верить во что вам угодно. И в Таурус, заменяющий человека, и в Кришну. Это ваше личное дело.

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

SecDep
13 часов назад
Отоберите клавиатуру у Березина

Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученыеНехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученые

Alex Look
15 часов назад
"... при этих дозах в передвижениях насекомых наблюдалось больше прямолинейности с каждым новым посещением" " ... дозы кофеина, по словам ученых,

Кофеин повысил обучаемость муравьевКофеин повысил обучаемость муравьев

Иван Колупаев
16 часов назад
Александр, ну и еще немножко. Особенно про тех что для Lunar Gateway которые в отличии от скафандров уже вполне работоспособны. ------------------------------------ Одна

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Иван Колупаев
17 часов назад
Александр, видя с какой точностью вы распознаете (нет) собственные высказывания на скриншотах я могу лишь улыбнуться по поводу ваших заявлений.

Скафандр Илона Маска: революция или безумие?Скафандр Илона Маска: революция или безумие?

Rinat Bagoutdinov
17 часов назад
Медь вроде бы неплохо перерабатывается вторично, проще, чем тот же литий.

Нехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученыеНехватка меди не даст США перейти на электромобили, заявили ученые

Гена Пастухов
18 часов назад
Илья, если вечером после работы не потопать 10-15 км, то очень скучно.

Старые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледниковСтарые фотографии Восточной Антарктиды указали на утолщение некоторых ледников

Гена Пастухов
18 часов назад
Вот бы ему ещё только 2 манипулятора и перехват.

Видео: робот собрал кубик Рубика в мгновение окаВидео: робот собрал кубик Рубика в мгновение ока

юрий Смирнов
21 час назад
Скифы не евреи, а ашкеназы? Интересно что ашкузы означает скифы. Известно что скифы сходу взяли Мидию. Предполагают что увели одно из израилевых

Дальний родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера?Дальний родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить