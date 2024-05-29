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19 минут назад
Андрей Папиш
30

Почти весь голоцен у Нила не было главного русла

4.0

Геологи решили изучить, как менялась река Нил в эпоху голоцена и как эти изменения связаны с древним климатом. Для этого ученые пробурили 81 скважину возле города Луксор и по извлеченным кернам проанализировали осадконакопление реки. Вероятно, трансформация Нила влияла на жизнь древнеегипетских обществ.

Геология
# голоцен
# Древний Египет
# Нил
# реки
Северная Африка и Аравийский полуостров со спутника
Северная Африка и Аравийский полуостров со спутника. Слева — Египет и река Нил. Выше — Средиземное море. Справа внизу — Красное море. Земля V-образной формы — Синайский полуостров. Справа — территория Саудовской Аравии, Иордании, Израиля, Палестины / © Wikimedia Commons, NASA Johnson Space Center, Image Science & Analysis Laboratory, Expedition 35 Crew.

Африканская река Нил — одна из крупнейших на нашей планете. Тысячелетиями этот водный коридор между Восточной Африкой и Средиземным морем питал древнеегипетскую цивилизацию и продолжает поддерживать жизнь многих городов и стран. Нил по длине немного отстает от Амазонки, хотя некоторые источники утверждают иное.

Понимая значение этой реки, важно также знать, как она может реагировать на климатические изменения. Современные данные опираются в основном на дельту, то есть территорию современного и Древнего Египта. В частности, установлено, что в течение эпохи голоцена, которая началась 11 700 лет назад, заболоченность дельты сменилась однородными поймами. Подробных данных о самой речной системе времен голоцена мало.

Расширить эти знания решила группа геологов и археологов из США, Египта, Великобритании и других стран Европы. Исследователи изучили ключевые изменения речного ландшафта в районе Верхнего Египта, вблизи города Луксор, в голоценовую эпоху. Этот регион выбрали потому, что он был очагом древнеегипетской культуры: на территории находятся Карнакский и Луксорский храмы, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Схематическая реконструкция голоценовой эволюции реки Нил в районе Луксора, Египет. (a-d) В течение раннего и среднего голоцена. (e-g) Начиная с Нового царства. (h) До недавнего времени реке Нил удавалось постепенно наращивать и расширять свою пойму, в конечном итоге охватывая почти всю ее долину / © Nature Geoscience, Jan Peeters et al.

Специалисты пробурили 81 скважину для анализа кернов — на различных уровнях они обнаружили террасы песчаных отложений, которые намыла речная вода. Они образовались в результате сужения долины реки в первой половине голоцена. Затем, как отметили ученые, система Нила стала развиваться, а долина расширяться. Самая старая терраса образовалась 9,42 ± 0,75 тысячи лет назад, она находится на востоке. Молодая, наоборот, располагается на западе, ей 4,09 ± 0,31 тысячи лет. Именно с этой террасы началось уплотнение русла реки.

Геологи выделили три русловых пояса. Первый перестал существовать 3,34 ± 0,27 тысячи лет назад — он соответствует ранее изученному рукаву реки времен Нового царства. Второе русло пропало 2,81 ± 0,21 тысячи лет назад, а третье — 110 ± 10 лет назад. К последнему примыкает современный проток реки. Найденные свидетельства указывают на то, что русло Нила последовательно сужалось в раннем и среднем голоцене. Это совпадает с тогдашними климатическими событиями.

Примерно 11,5 тысячи лет назад в Северной Африке климат был влажным: речной сток был больше, а растительность в этом регионе — богаче. Затем, около шести тысяч лет назад, среда начала превращаться в засушливую (Сахара аридизировалась и стала пустыней), берега сделались менее стабильными, русло Нила было блуждающим и динамичным. Приблизительно четыре тысячи лет назад сформировались основные потоки, которые затем трансформировались в один приблизительно две тысячи лет назад — тогда оформился Нил, каким мы его знаем сейчас.

Как отметили исследователи, такая динамика не только влияла на формирование египетской долины, но могла воздействовать на агроэкономическую жизнь древнеегипетского общества. Ведь сужение русла в районе Верхнего Египта привело к тому, что ближайшие территории не затапливало паводками, а значит, на этих землях можно было строить храмы. Однако по той же причине могло снизиться плодородие почв, поскольку они хуже орошались. Но авторы статьи предостерегли от выстраивания подобных причинно-следственных связей из-за того, что полученные датировки крайне неконкретны.

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Геология
# голоцен
# Древний Египет
# Нил
# реки
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