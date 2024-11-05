Эксперимент с червями поставил под вопрос экологичность материалов из биоволокна

Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.

Полусинтетические текстильные волокна лиоцелл и вискозу все активнее используют для изготовления одежды, влажных салфеток и другой продукции. Эти материалы часто позиционируют как более натуральные и экологичные по сравнению с полиэстером, или полиэтилентерефталатом, в основе которого — продукты нефтепереработки.

На деле не все так просто: хотя исходным сырьем для лиоцелла и вискозы служит целлюлоза, при их производстве задействуют химические процессы, негативно влияющие на природу. Кроме того, в результате стирки или простого износа одежды микроволокна из таких тканей могут попадать в сточные воды, а оттуда — в водоемы и почву.

Несмотря на рост производства и продаж изделий из биоволокна во всем мире, потенциальное воздействие подобных материалов на экологию исследовано мало. Вклад в изучение этого вопроса недавно внесла группа специалистов в области биологических наук и экологической устойчивости из Плимутского университета (Великобритания). Их статью опубликовал журнал Environmental Science and Technology.

Подопытными в эксперименте выбрали компостных червей (Eisenia fetida), и неслучайно. За роль в обогащении почвы, поддержании ее здоровья и плодородия их иногда называют «биологическими инженерами». Эти черви помогают быстро перерабатывать органические отходы и свежий навоз, превращая их в биогумус — полностью натуральное удобрение.

В результате ученые установили, что при высокой концентрации полиэфирных волокон в почве через 72 часа в ней погибали 30% червей. В случае с лиоцеллом смертность доходила до 60%, а в присутствии вискозы показатель летальности достигал 80%.

Во втором эксперименте — с использованием экологически значимых концентраций волокон в почве — у червей, которые контактировали с вискозой, ощутимее сокращалось потомство, чем под воздействием полиэстера. В образцах, содержавших лиоцелл, у червей немного сильнее замедлялся рост, и они дольше находились в глубине почвы, чем при контакте с двумя другими исследуемыми материалами. Это значит, что им сложнее было выполнять свою экологическую функцию.

Результаты исследования продемонстрировали, что для рассмотренных материалов из биоволокна характерны более выраженная острая токсичность при высоких концентрациях и в целом схожее сублетальное действие на E. fetida, как в случае с полиэстером. Это подчеркивает важность тестирования альтернативных вариантов, которыми предлагают заменить пластик, до их широкого внедрения, заключили авторы статьи.

Ранее другая работа с участием тех же ученых показала, что «экологичные» чайные пакетики не разложились в почве и навредили червям Eisenia fetida наравне со стандартными пластиковыми аналогами.

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