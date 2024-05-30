Смартфоны улучшили, а не ухудшили эмоциональное состояние подростков

Вопреки распространенному мнению, смартфоны необязательно влияют на психику тинейджеров негативно. Исследователи из США проанализировали настроение подростков и обнаружили, что после использования гаджета оно улучшилось.

Принято считать, что смартфоны плохо влияют на психическое состояние подростков. Например, недавнее исследование подтвердило, что высокое экранное время может быть связано с сонливостью и депрессивными симптомами. Кроме того, согласно другой работе, отдых от социальных сетей повысил самооценку молодых девушек: они перестали сравнивать себя с «эталонами красоты» из женских онлайн-изданий и начали лучше относиться к собственному телу.

Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне (США) предположили, что плохое настроение или депрессивные симптомы могут быть не следствием, а причиной использования смартфонов среди подростков. Чтобы проверить гипотезу, они в режиме реального времени оценили эмоциональное состояние тинейджеров до, во время и после использования гаджета. Результаты научной работы опубликовал журнал PLOS One.

В шестидневном исследовании участвовали 253 человека в возрасте от 12 до 17 лет из разных школ Соединенных Штатов. В течение дня подростки получали короткие опросы, позволяющие охарактеризовать свое эмоциональное состояние. Вопросы высвечивались на экране гаджета в случайно выбранный момент времени с 9:00 до 21:00. Заполнить анкету участникам эксперимента было необходимо не позже, чем через час после ее получения.

Согласно данным, которые сообщили подростки, во время использования смартфона их настроение значительно менялось в лучшую сторону. Это улучшение было выражено тем сильнее, чем выше было экранное время у участника исследования. При этом у детей, которые чувствовали себя лучше после длительного использования смартфона, далеко не всегда была зависимость от гаджета.

Большинство подростков также отметили, что в некоторых случаях, как и предполагали исследователи, брали смартфон в руки из-за ухудшения эмоционального состояния. Использование гаджета для общения, фотографии или просмотра контента в социальных сетях воспринималось как эффективный способ отвлечься и поднять себе настроение.

Ученые отметили, что результаты исследования могут быть не до конца точными, поскольку подростки даже при оперативном ответе на вопросы оценивали уже завершившийся опыт. Помимо этого, дети могли занижать экранное время и необъективно характеризовать свое состояние. Важно и то, что в исследовании не разграничивались занятия, для которых участники использовали смартфоны: авторов работы интересовало взаимодействие с гаджетом как таковое. Не учитывались и индивидуальные особенности подростков.

Тем не менее исследование обнаружило положительную связь использования смартфонов с настроением тинейджеров. Этот результат отличается от выводов предыдущих работ и распространенного в обществе мнения. Однако осознанное обращение к гаджету, чтобы изменить свое эмоциональное состояние, согласуется с пониманием использования смартфонов как поведения, которое способно перерасти в зависимость.

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