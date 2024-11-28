Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Астрономы разглядели «капли», «столбы» и вытянутые оболочки в самом массивном скоплении звезд Млечного Пути
Молодые сверхмассивные скопления — отличные «лаборатории» для изучения формирования звезд и их планет. С помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» ученые впервые рассмотрели тусклые структуры в ближайшем к нам скоплении Westerlund 1, наполненном разнообразными массивными и яркими звездами.
Яркие массивные звезды живут недолго и бурно. В скоплениях расстояния между объектами небольшое, поэтому звездные ветры и «сброшенное» светилами вещество активно взаимодействуют друг с другом, создавая области для формирования новых поколений звезд. Чем массивнее скопление, тем больше там материи для таких процессов.
Молодые звездные скопления массой более десяти тысяч солнечных масс принято называть сверхмассивными. Такие скопления часто встречаются в галактиках, переживающих вспышку звездообразования. В нашей Галактике их осталось менее 10. Все они находятся на расстоянии более восьми тысяч световых лет от Земли. Большие расстояния и высокая плотность очень ярких звезд мешают нам разглядеть менее массивные светила и тусклые структуры в их межзвездном пространстве. Космический телескоп «Джеймс Уэбб» значительно расширил возможности наблюдений.
Скопление Westerlund 1, расположенное в 13,8 тысячи световых лет от нас, отличается богатым набором массивных звезд разных спектральных классов на разных этапах эволюции. В нем соседствуют 24 звезды Вольфа — Райе, несколько голубых и желтых сверхгигантов, четыре красных сверхгиганта, яркая голубая переменная и более сотни горячих, массивных голубых звезд спектральных классов O и B. У скопления Westerlund 1 нет аналогов в Млечном Пути.
Астрономы пока не сошлись в оценке возраста и массы скопления Westerlund 1. По ранним подсчетам, ему может быть около пяти миллионов лет, а масса может превышать сотни тысяч солнечных масс, что делает его самым массивным звездным скоплением Млечного Пути. По последним оценкам, его возраст — около 10 миллионов лет, и тогда его масса меньше. В любом случае оно поражает разнообразием массивных звезд.
На наблюдение за примечательным объектом выделили 23,6 часа работы космического телескопа «Джеймс Уэбб». В статье, выложенной в открытой доступ на сайте arXiv, астрономы представили новые результаты анализа полученных данных.
Больше всего ученых удивило обилие ярких и плотных туманностей в окрестностях центра скопления Westerlund 1. Яркие массивные звезды своей активностью часто «выдувают» материю из межзвездного пространства, оставляя «дыры». Это наблюдается даже в более молодых и менее массивных скоплениях.
Авторы исследования выделили несколько регионов особой «облачности» в Westerlund 1. «Восточные капли» вытянуты в сторону массивных светил в восточной группе звезд и в сторону центра скопления. В «западных облаках» таких «капель» значительно меньше, зато есть «столб», направленный к центру скопления.
Судя по искривлению «центральных облаков», они со всех сторон испытывают влияние массивных звезд. Также вокруг самых старых массивных звезд астрономы увидели сброшенные оболочки и истечение вещества.
Обилие туманностей в скоплении вызывает вопросы об их природе. По предположениям авторов публикации, это остатки молекулярного облака, из которого сформировалось скопление, выброшенное вещество массивных звезд или остатки сверхновых.
Маловероятно, что вещество молекулярного облака могло сохраниться сгустками в такой близости к центру скопления Westerlund 1. Впрочем, как отметили астрономы, «столб» длиной около 3,2 светового года в западной области выделяется на фоне остальных туманностей. Возможно, он действительно имеет прямую связь с молекулярным облаком.
Исследование скопления Westerlund 1 ведут в рамках программы EWOCS, направленной на изучение эволюции звезд и планет в областях с активным звездообразованием на примерах ближайших к Солнцу молодых массивных звездных скоплений Westerlund 1 и Westerlund 2. Целью новой порции наблюдений было получить достаточно точные данные, которые позволяют вычленить в скоплениях маломассивные звезды и даже коричневые карлики. Более подробные разборы всех особенностей и примечательных объектов скопления Westerlund 1 будут опубликованы в следующих статьях.
На соревнованиях киберспортсмены, как и другие атлеты, сталкиваются со стрессом и показывают худший результат из-за давления ответственности. Ситуация усугубляется, если исход игры решается в дополнительное время: в овертаймах рейтинг игроков снижался на два процента, точность стрельбы — на семь. При этом живые мероприятия вызывают намного больше стресса. Во время онлайн-турниров результативность падает не так сильно, как в матчах со зрителями, — разница может достигать 30 процентов. Это показало новое исследование коллектива авторов из московского и пермского кампусов ВШЭ и Европейского университета Виадрина.
Исследователи выяснили, что в арктических городах, в частности Апатитах, разнообразие почвенных микроорганизмов примерно на 43 процента выше, чем в природных почвах. Это связано с тем, что при создании городских зеленых зон часто используются почвенные смеси, обогащенные углеродом и питательными веществами, необходимыми для микроорганизмов. При этом вблизи металлургических заводов, напротив, состав микробных сообществ оказался беднее, что может негативно сказываться на круговороте веществ в экосистеме и состоянии местной растительности.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Профессор Московского городского педагогического университета, доктор психологических наук Борис Рыжов описал феномен любви как сложную систему взаимосвязанных мотиваций, которые фиксируются на одном объекте, создавая прочную эмоциональную связь. Это объяснение помогает понять, почему любовь способна настолько глубоко влиять на все аспекты жизни человека и как происходит формирование устойчивой привязанности.
Среди тысяч окаменелостей из раннеюрского озера нашли самый полный скелет древней двоякодышащей рыбы
Китайские палеонтологи раскопали богатый окаменелостями комплекс, раскрывающий разнообразную пищевую цепь пресноводного озера времен раннего юрского периода. Тысячи находок рыб, среди которых и новые виды, древних родственников акул и даже плезиозавров показали пеструю фауну, сохранившуюся после вымирания почти 200 миллионов лет назад.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все больше людей ходят с IQOS и GLO, а информации про них мало, и она противоречива. Вредно это или нет?
Мечты о Красной планете: почему будет тяжело терраформировать Марс
Сколько веков печенеги и половцы терзали Русь и почему власти им это позволяли?
Луна: опять двадцать пять?
Группировка Starlink — система орбитального перехвата принципиально нового типа
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии