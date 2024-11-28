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Археологи рассказали об особенностях могильников Заполярья
Ученые из ТюмГУ и Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске изучили могильник нового времени Нум-хибя-сихэри VIа, расположенный на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Уникальность этого археологического памятника — в том, что он отражает процесс христианизации коренного населения Севера.
Статья «Погребальный обряд и вопросы христианизации коренного населения Тазовского Заполярья» археологов Александра Ткачева, Екатерины Гюрджоян, Майи Филатовой, Михаила Уткина и других ученых вышла в журналах Stratum plus («Археология и культурная антропология») и «Вестник археологии, антропологии и этнографии».
Уникальность этого археологического памятника, находящегося в арктическом регионе, — в том, что он отражает процесс христианизации коренного населения Севера: элементы погребального обряда и конструкций, а также наличие среди сопроводительного инвентаря нательных крестов и образка указывают на проникновение в культуру коренного (селькупского) населения христианской веры.
Исследование могильника позволило выделить пять вариантов организации погребального пространства: глубокие (до 1,5 метров) могилы с многоярусными деревянными конструкциями, в которые помещались деревянные ящики, колоды или гробы с телом умершего, сами деревянные конструкции скреплялись кованными гвоздями.
Исследованные погребения — детские, в них похоронены в основном младенцы (2-6 месяцев) и ребенок 5-7 лет. Связано это с тем, что в первый год жизни ребенок сильнее подвержен различным экзогенным и эндогенным факторам (инфекционные и простудные заболевания, эпидемии, а также общая слабость организма, врожденные пороки), что и приводило к высокой детской смертности.
Ученые провели полный анализ предметов личного благочестия (нательных крестов и образка) из могильника Нум-хибя-сихэри VIа – охарактеризовали морфологические особенности изделий (размеры, форма, декорирование) и проанализировали иконографические образы.
Благодаря коллегам из Института минералогии Южно-Уральский федеральный научный центр минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН (Миасс) удалось провести рентгенофлуоресцентный анализ и определить химический состав сплавов. Сравнение полученных учеными результатов со сплавом крестов, происходящих из различных памятников на территории России, показало схожесть их элементного состава: основу составляли медь, цинк, свинец и олово в различном пропорциональном соотношении.
Вероятно, кресты изготовлялись именно на фабриках Центральной России, после – распространялись на остальные территории, в том числе на север Западной Сибири. Стоит подчеркнуть, что к концу XIX–началу XX века у коренного населения еще сложилось устоявшейся практики использования символов православной веры – только в одном случае крестик на цепочке был размещен на шее ребенка, в остальных случаях христианские атрибуты располагались в других частях могил, что свидетельствует об использовании предметов православной атрибутики не в качестве прямого олицетворения христианства, а как особые сильные обереги.
Хорошая сохранность археологической древесины позволила провести совместно с коллегами из Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) дендрохронологический (древесно-кольцевой) анализ и уточнить время функционирования погребального комплекса в пределах второй четверти XIX — начала XX веков.
Благодаря проведенному комплексному анализу, можно говорить о том, что материалы могильника Нум-хибя-сихэри VIа демонстрируют довольно сложную систему религиозного синкретизма: с одной стороны, очевидны элементы, свидетельствующие о проникновении христианских традиций в погребальный обряд северных селькупов, а с другой, продолжают сохраняться черты архаичной селькупской погребальной обрядности.
На соревнованиях киберспортсмены, как и другие атлеты, сталкиваются со стрессом и показывают худший результат из-за давления ответственности. Ситуация усугубляется, если исход игры решается в дополнительное время: в овертаймах рейтинг игроков снижался на два процента, точность стрельбы — на семь. При этом живые мероприятия вызывают намного больше стресса. Во время онлайн-турниров результативность падает не так сильно, как в матчах со зрителями, — разница может достигать 30 процентов. Это показало новое исследование коллектива авторов из московского и пермского кампусов ВШЭ и Европейского университета Виадрина.
Исследователи выяснили, что в арктических городах, в частности Апатитах, разнообразие почвенных микроорганизмов примерно на 43 процента выше, чем в природных почвах. Это связано с тем, что при создании городских зеленых зон часто используются почвенные смеси, обогащенные углеродом и питательными веществами, необходимыми для микроорганизмов. При этом вблизи металлургических заводов, напротив, состав микробных сообществ оказался беднее, что может негативно сказываться на круговороте веществ в экосистеме и состоянии местной растительности.
Ученые из ТюмГУ и Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске изучили могильник нового времени Нум-хибя-сихэри VIа, расположенный на территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Уникальность этого археологического памятника — в том, что он отражает процесс христианизации коренного населения Севера.
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