  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Александр Березин
771

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

4.9

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
Поверхность Титана в представлении художника. На заднем плане Сатурн / © Wikimedia Commons

Титан — это второй по величине спутник Солнечной системы, диаметром около 5150 километров, по площади поверхности больше Евразии и Африки вместе взятых. Он вращается вокруг Сатурна, то есть так далек от Солнца, что получает в сотню раз меньше солнечной энергии на единицу площади, чем Земля. Поэтому температура его поверхности — почти -180 градусов. Соответственно, его поверхность сложена изо льдов, а местный аналог песчаных дюн включает даже нафталин. На спутнике немало рек, озер и морей. Но наполнены они не водой, а жидким этаном, пропаном и метаном. Общий объем углеводородов в этих морях в несколько раз больше, чем все известные запасы такого рода на Земле.

Исследование Титана крайне затруднено, потому что его в основном азотная атмосфера вчетверо плотнее земной (давление на поверхности в полтора раза выше земного). В столь плотной и холодной атмосфере постоянно царит плотная дымка и облака. Наблюдать через них в видимом и ряде других диапазонов очень сложно. В 2005 году посадочный аппарат «Гюйгенс» совершил там первую (и пока последнюю) в истории мягкую посадку за пределами орбиты Марса, серьезно увеличив наши знаний о Титане, однако многие вещи остались неясными. С 2014 года аппарат «Кассини» выявил, с помощью радара, некие яркие пятна в морях Титана, причем пятна эти со временем меняли свое местоположение. Это вызвало достаточно серьезное недоумение. Идея о плавающем льде здесь напрашивалась, но что это был за лед?

Дело в том, что основной компонент морей спутника Сатурна — жидкий этан c примесью жидкого метана, с плотностью порядка 0,6 тонны на кубометр. То есть речь о весьма легкой жидкости. Однако твердый в основном этановый лед в таких условиях не особенно хорошо плавает — он должен быть тяжелее окружающей его жидкости. Кроме того, жидкий этан и метан имеют намного меньшее поверхностное натяжение, чем вода, что дополнительно затрудняет плавание в нем для слишком плотных объектов. Наконец, чисто этановый формируется только при температурах ниже -182.

Однако на Титане такая плотная атмосфера, что сезонные колебания температур даже у полюсов крайне незначительны. Значит, устойчивый твердый этан там маловероятен. Ранее возможность плавания углеводородных льдин в условиях Титана пытались обосновать их большой пористостью: если она превышает пять процентов, такой лед сможет плавать. Однако осталось неясным: из чего конкретно могут состоять такие пористые льды.

Авторы новой работы, опубликованной в Geophysical Research Letters, подошли к проблеме с другой стороны. Они отметили, что в атмосфере Титана неизбежно должны образовываться молекулы существенно тяжелее и азота, и метана (двух основных газов местной газовой оболочки). А значит, они должны выпадать на поверхность, по типу земного снега. Только местный снег будет состоять во многом из нитрилов (соединения углерода, водорода и азота), углеводородов с тройной связью и бензолов.

С помощью расчетов исследователи выяснили, что подобный снег, состоящий из цианистого водорода, со временем может образовать лед с высокой пористостью — до 25-60 процентов по объему. В таком случае, если речь идет о море богатом этаном, этот лед сможет плавать в нем. Авторы работы пришли к выводу, что лед альтернативного состава будет иметь существенные проблемы с длительным плаванием в морях Титана.

© Xinting Yu et al.

В то же время такие пористые льды вряд ли образуются напрямую из углеводородных «снежинок», падающих в моря и озера. Они должны быть слишком малых размеров, чтобы проплавать достаточно долго и не утонуть. Более вероятно, что такой «снег» падает на берега морей Титана и успевает образовать там более крупные комки, а затем волны подмывают образовавшийся рыхлый лед и откалывают от него крупные участки, как это происходит с айсбергами в земных морях.

Подобный сценарий может объяснить еще одну необычную особенность морей и озер спутника Сатурна: отсутствие на них больших волн. В зоне насыщенной плавающим льдом формирование и устойчивое существование больших волн серьезно затруднено.

Такие работы имеют далеко не теоретическое значение. Титан — одно из самых интересных для исследований мест Солнечной системы. И дело не только в его экзотических углеводородных морях, но и в том, что под ними. В глубине спутника лежат крупные водные подповерхностные океаны. В перспективе их разумно изучить на предмет жизни. Однако нужные для этого миссии требуют тяжелого оборудования. В 2005 году «Гюйгенс» сел на поверхность, которая казалась твердой при планировании миссии, но на практике оказалась близкой к болоту. Улучшение понимания состава поверхности Титана необходимо для успешности будущих высадок там.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
07 Янв
700
Астрофизические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Янв
Бесплатно
Возможности этики. Пролегомены к этике Хайдеггера
Сигнум
Москва
Лекция
09 Янв
600
Скандинавская средневековая баллада: встреча с европейской культурой
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Янв
1000
Соль и сахар: так ли они страшны?
Живое слово
Тверь
Лекция
14 Янв
500
ОРВИ: лечение, профилактика
Milmax Science
Казань
Лекция
17 Янв
350
Фундаментальная астрофизика и народное хозяйство
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Янв
700
Антропологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Янв
Бесплатно
Как выжить в ледниковый период
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Янв
900
Необычные и редкие патологии человеческого тела
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:04
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
1 час назад
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
Вчера, 13:12
Ольга Иванова

Нервную анорексию связали с ранним пробуждением

Международная группа ученых обнаружила связь между одним из расстройств пищевого поведения — нервной анорексией — и склонностью рано вставать по утрам. Исследователи также обнаружили и обратную взаимосвязь: «жаворонки» имеют больше шансов заполучить этот вид пищевого расстройства. А еще ученые выяснили, что нервная анорексия может быть связана с бессонницей.

Медицина
# Анорексия
# диеты
# жаворонки
# похудение
# РПП
Позавчера, 11:04
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
Вчера, 09:17
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.

Палеонтология
# кембрийский взрыв
# палеозой
# хищники
# членистоногие
# эволюция
2 января
Александр Березин

Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

Чаще всего научные итоги похожи друг на друга: разные издания пересказывают одни и те же события. 2023 год был особенным: его научные события включают острый кризис в космологии — и, одновременно, его решение. Это редкое сочетание: обычно между кризисом и его разрешением в науке проходит много лет. В общем, мы обещаем: основная часть тех итогов года, что вы увидите ниже, ничем не будет похожа на то, что можно прочитать где-то еще.

С точки зрения науки
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космологии
# семаглутид
# стандартная космологическая модель
# физика
Выбор редакции
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21.12.2023
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

    1 час назад

  2. В ПНИПУ рассказали о безопасном для здоровья праздничном столе

    Вчера, 13:41

  3. Нервную анорексию связали с ранним пробуждением

    Вчера, 13:12

  4. Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

    Вчера, 09:17
Выбор редакции

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Позавчера, 11:04

Последние комментарии

Олександр Попов
44 минуты назад
Наверно тут можно сравнить с движущейся скорой помощью. Когда приближается к наблюдателю то звук сирены ускоренный, а когда отдаляется то

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Марина Круглова
58 минут назад
Affidavit Donda, можете не заводить детей, живите всю жизнь одни. Таким как вы лучше не оставлять потомство, оно будет эгоистичное и умственно отсталое

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Марина Круглова
1 час назад
Иван Колупаев, рождаемость высокая в странах третьего мира, где нет какого-либо технического и научного прогресса. Это банально, потому что без

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Иван Колупаев
1 час назад
Россия никаких антирекордов не бьет наоборот среди стран более толерантных и обеспеченных имеет средний уровень рождаемости и в сравнении с той

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Марина Круглова
1 час назад
Т. Кальницкая, да это и так видно, что вас ничего не волнует, кроме себя. "Планета, скажем так, вообще не пустует и ни о какой "демографической яме"

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Master Robotnik
1 час назад
...ФИГНя ЕТА ТВАЯ "псевдо наука" ....ВСЕМУ ВИНОЙ превентивнаа селекция........ШО СОЗДАЮТЦА САМИМ государсвом ТККИЕ условия КАТОРЫЕ фаворизируут ВСЕ

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Master Robotnik
1 час назад
.....ЭЭЭЭЭ НУ "НАУЧНЫЙ СОЦЫАЛИЗМ" ВСЕМУ виной,А ТЧНЕЕ "О ДОМАШНИВАНЕЕ ЧЕЛОВЕКА"........ПРИ том ШО ВЛАСТИ НА ХОДЮТЦА в стороне ОТ ЕТОЙ СЕЛЕКЦЫИ КАТОРУУ

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Babanchik
2 часа назад
Вова Филиппов, Так причем тут увеличение скорости. Я говорю в общем, что скорость света намного быстрее скорости звёзды, которая идёт на нас. А как

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Вадим Точёный
3 часа назад
""""Неправильно думать, что до Большого взрыва не было совсем ничего. Да, не было звезд, галактик и даже атомов. Но было пространство и какие-то поля в

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Вадим Точёный
3 часа назад
Анатолий Глянцев, тут еще можно добавить что и собственно войды не то чтоб абсолютная пустота как её журналисты представляют, там тоже дохрилион

Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?

Affidavit Donda
3 часа назад
Какая прелесть! Вонюша, когда ты обзываешься на людей и приписываешь им плоды своего живёхонького воображеньица, то ты у нас ну ни разу никого не

Появились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской АравииПоявились новые рендеры футуристического комплекса зданий Epicon в Саудовской Аравии

Иван Колупаев
3 часа назад
В тех обществах довольно часто принято давать за женщину выкуп как раз не маленькие однако деньги. Но в целом наблюдение верное - рождаемость

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
3 часа назад
. С чего вы себе взяли, что вы большинство?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
3 часа назад
. А в "кровь, мозг и сердце" любого несовременного жителя Неевропы он не попадает?

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Вадим Лебедев
3 часа назад
Где-то прочитал. Бисфенол имеет свойство накапливаться в организме как радиация или ртуть. И, вроде как, бисфенол попадает в организм через обычный

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Affidavit Donda
3 часа назад
. Где-то вдалеке заплакал маленький альтернативный историк. :-)))

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Вадим Точёный
3 часа назад
Вова Филиппов, это не так. Для фотона не существует понятие времени так же как и расстояния. С его точки зрения он вообще ни куда и никогда не летает.

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Иван Колупаев
3 часа назад
Автор говорит про диаметр земной _орбиты_ что немножко больше диаметра Земли. И примерно равно 300 млн км. Откуда в вашей голове появился диаметр

Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?Если телескоп наблюдает звезду в далеком космосе, то он как бы наблюдает ее миллиарды лет назад. А если эта звезда движется строго в нашем направлении, и в какой-то момент свет от нее будет к нам доходить, скажем, за 20 минут — за счет чего уйдет разница во времени? Свет же не может двигаться со скоростью, которая выше световой?

Miles Azurnik
4 часа назад
космический адрес" нашей планеты во Вселенной такой: Галактическая Нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, сверхскопление

Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?

Sam Dowson
5 часов назад
Анатолий Глянцев, судя по картинке из этой статьи, Млечный путь почти в центре войда КВС: https://naked-science.ru/article/astronomy/void-explains-expansion

Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?Что случится, если Млечный Путь притянет к скоплению галактик?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить