  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 минуты назад
ПНИПУ
4

Вкусно и полезно: в ПНИПУ рассказали, чем порадовать себя в праздники без ущерба здоровью

4.4

Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько можно есть сладкого в день, чтобы не навредить фигуре, почему стоить отказаться от колбасы (спойлер: в ней тоже есть сахар), какие продукты вполне способны заменить шоколад и чем способны навредить конфеты, кроме набора лишнего веса.

ПНИПУ
# диабет
# переедание
# праздники
# сахар
# сладости
# углеводы
Новогодний стол
Вкусно и полезно: в ПНИПУ рассказали, чем порадовать себя в праздники без ущерба здоровью / © Getty images

Какие же углеводы содержатся в наших любимых сладостях? Выделяют простые и сложные углеводы. К первым относятся, например, глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза и другие. Попадая в организм, они быстро расщепляются и отдают энергию, а еще повышают уровень сахара в крови — это замедляет метаболизм и способствует образованию лишнего веса.

К сложным углеводам причисляют крахмал, гликоген, инулин, некрахмальные полисахариды (целлюлозу, гемицеллюлозы, пектин). Их польза в медленном усвоении: организм при должной физической нагрузке успевает расходовать поступившую энергию.

В колбасных изделиях тоже содержится сахар / © Getty images

«Возьмем, к примеру, шоколад, тростниковый сахар, мед, глазированные сырки. Во всех перечисленных сладостях присутствует углевод сахароза — дисахарид, который состоит из остатков двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы. В больших количествах такие сладости вредны. В этом случае фрукты полезнее, потому что в них есть сложные сахара и много полезной клетчатки», — рассказывает Вадим Лядов, старший преподаватель кафедры химический технологий Пермского Политеха.

Чем различаются сахара?

Именно простые углеводы, которые называют сахарами, добавляют в продукты. На степень их сладости влияет содержание кислот. Ученые используют специальное значение — «сахарокислотный коэффициент», который определяют как отношение всех сахаров к кислотам. Чем он выше, тем продукт слаще.

Сахароза принята за некий стандарт, которому начислено 100 единиц сладости. Поэтому в сравнении с ней остальные углеводы принимают следующие значения: фруктоза — 173, инвертный сахар (его используют в кондитерских изделиях и мороженом)— 130, глюкоза — 74, сорбит (сахарозаменитель) — 48, мальтоза (присутствует в зерновой культуре) — 32, галактоза (содержится в молочных продуктах, в том числе — грудном молоке) — 32, лактоза (молочный сахар) — 16.

«Интересно, что в овощах и фруктах коэффициент сладости может меняться. Например, в недозревших яблоках показатель довольно низкий, поскольку сахаров содержится мало, а кислот много. И когда плод дозревает, коэффициент возрастает — фрукт становится слаще», — добавляет Вадим Лядов.

В каких еще продуктах содержится сахар?

«По мнению экспертов, взрослый здоровый человек может потреблять ежедневно не более 25 граммов сахара — примерно 5-6 чайных ложек, которые добавляются в пищевые продукты — производителем или нами (сахар в чай, например). Рассчитать эту дозу можно, опираясь на проценты белков, жиров и углеводов, которые указывают на упаковке в пересчете на 100 гриаммов. Например, в сосисках содержится до 20 граммов сахара, а в мюсли с фруктами — 30-40 граммов», — отмечает кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий Инна Кылосова.

Приличное количество сахара содержится в соусах, кашах быстрого приготовления, колбасных изделиях, консервированных овощах, газированных напитках, творожной массе, белом нарезном хлебе, макаронах из нетвердых сортов пшеницы. Много простых углеводов есть в капусте — цветной и белокочанной, картофеле, брюкве, репчатом луке и порее, горохе, перце чили, паприке, свекле, томатах черри, моркови, стручковой фасоли, кабачках, баклажанах, щавеле. Меньше всего сахара в тыкве, огурцах, брокколи, шпинате и редисе.

Почему возникает тяга к сладкому и как с ней бороться?

«Это, скорее психологическая, а не биологическая зависимость. Потребление сладких продуктов вызывает всплеск дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и вознаграждением. Со временем наш мозг привыкает к выбросу дофамина, что приводит к тяге к сладкому и зависимости от него», — объясняет Инна Кылосова.

Как бороться с зависимостью? Самым правильным решением будет заменить сладости более здоровыми альтернативами. Стоит выбрать натуральные подсластители или продукты, которые придают сладость наряду с дополнительными питательными свойствами. Например, отдать предпочтение фруктам (типа манго) и ягодам вместо шоколада, поскольку они содержат дополнительно клетчатку и витамины. Можно поэкспериментировать с заменителями сахара, такими как стевия и экстракт архата, и использовать их в напитках и выпечке.

Еще одна стратегия — поддержание стабильного уровня сахара в крови в течение дня. Употребление сбалансированной еды и закусок, содержащих клетчатку, различные белки и полезные жиры, поможет обрести чувство насыщения и предотвратить тягу к сладкому. Например, вместо кекса или сладкого мюсли-батончика можно выбрать греческий йогурт с ягодами или орехи.

Некоторые люди не представляют свою жизнь без сладкого / © Getty images

«С «правильными» сладостями следует быть осторожным: зефир и мармелад принесут вред, если употреблять их в больших количествах. Цукаты и фруктовая пастила – более полезны за счет содержания клетчатки, витаминов А и С, фосфора, железа, других микроэлементов. Однако следует обратить внимание на состав пастилы: на первом месте должно стоять, например, яблочное пюре, а не сахар, — рассказывает ученая Пермского Политеха. — Добавлять в рацион что-то или нет — решает каждый сам или лечащий врач. Однако зелень, белки (содержится в больших количествах в мясе, рыбе и красной икре), каши, фрукты и овощи должны употребляться однозначно».

Почему важно следить за здоровьем поджелудочной железы и печени?

«Любой избыток приведет к нарушению обмена веществ. Избыток сахаров влечет сдвиг углеводного обмена, перегруз печени, ведет к расстройству многих систем организма. При этом полностью исключать сладкое вредно: глюкоза необходима для нормальной работы мозга и помогает печени нейтрализовывать токсины, а фруктоза помогает восстанавливаться после физических нагрузок. Нужно есть все в меру, не налегая на простые углеводы. Каша и макароны твердых сортов, например, тоже углеводы, но сложные, долго перевариваются организмом. А вот мюсли — вредная пища», — рассказывает ученый-фармацевт Пермского Политеха.

Когда пища попадает в организм, начинается процесс расщепления углеводов. Глюкоза и фруктоза проникают в кровь, что увеличивает уровень сахара в ней — это чревато болезнями почек и сердечно-сосудистой системы. Инсулин — гормон, регулирующий углеводный обмен в организме и отвечающий за утилизацию глюкозы. Поджелудочная железа является источником инсулина, она получает сигнал выделить гормон, чтобы снизить уровень глюкозы до нормальных значений. Кроме того, он способствует отложению излишков сахара в печени. Накопленная глюкоза не высвобождается до тех пор, пока ее количество в крови не снизится, например, между приемами пищи, во время стресса или когда организму необходима дополнительная энергия — во время занятий спортом и напряженной мыслительной работы.

Если поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, то развивается диабет первого типа — инсулинозависимый. Если выработка гормона в пределах нормы, но организм теряет чувствительность к нему, то возникает диабет второго типа — инсулинонезависимый. При этом дополнительный приток гормона в виде инъекций не требуется, нужно скорректировать питание. Здесь помогут созданные врачами таблицы индексов (инсулинового и гликемического). Там указаны продукты с подходящими значениями сахара, которые помогают удерживать глюкозу на нужном уровне и миновать осложнений.

В новогодние праздники идет большая нагрузка на печень и поджелудочную железу. Виной этому может стать большое количество сладостей и несбалансированное питание. Чтобы облегчить организму работу, стоит переключиться с шоколада и конфет на более полезные альтернативы — цукаты, пастилу, фрукты. А еще не забывать насыщать организм сложными углеводами, которые встречаются в овощах, зелени, кашах, макаронах из твердых сортов пшеницы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
532 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# диабет
# переедание
# праздники
# сахар
# сладости
# углеводы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
05 Янв
1500
Движенья нет, сказал мудрец брадатый..?
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Экскурсия
06 Янв
700
Звездная книга
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
07 Янв
700
Астрофизические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
09 Янв
Бесплатно
Возможности этики. Пролегомены к этике Хайдеггера
Сигнум
Москва
Лекция
09 Янв
600
Скандинавская средневековая баллада: встреча с европейской культурой
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Янв
1000
Соль и сахар: так ли они страшны?
Живое слово
Тверь
Лекция
14 Янв
500
ОРВИ: лечение, профилактика
Milmax Science
Казань
Лекция
17 Янв
350
Фундаментальная астрофизика и народное хозяйство
Московский Планетарий
Москва
Лекция
17 Янв
700
Антропологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 11:04
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
4 часа назад
Михаил Орлов

Палеонтологи обнаружили одного из самых древних крупных хищников

Животное население Земли в знакомом нам виде начало складываться в кембрийский период. Именно тогда появились основные группы организмов, в том числе первые хищники. Новая статья посвящена Timorebestia koprii — только что описанному виду хищного животного, которое обнаружили в Гренландии. В отличие от других плотоядных кембрийского периода, тиморебестиа не относится к членистоногим, это крупный и один из самых ранних представителей типа щетинкочелюстные.

Палеонтология
# кембрийский взрыв
# палеозой
# хищники
# членистоногие
# эволюция
31 минута назад
Ольга Иванова

Нервную анорексию связали с ранним пробуждением

Международная группа ученых обнаружила связь между одним из расстройств пищевого поведения — нервной анорексией — и склонностью рано вставать по утрам. Исследователи также обнаружили и обратную взаимосвязь: «жаворонки» имеют больше шансов заполучить этот вид пищевого расстройства. А еще ученые выяснили, что нервная анорексия может быть связана с бессонницей.

Медицина
# Анорексия
# диеты
# жаворонки
# похудение
# РПП
29.12.2023
Ольга Иванова

Ученые нашли способ сделать кофе вкуснее

Исследователи из США придумали простой метод уменьшения статического электричества, вырабатываемого при измельчении целых кофейных зерен, что делает вкус и аромат кофе более насыщенным. Они также предложили конкретные рекомендации того, как этого добиться.

Химия
# аромат
# вкус
# зерна
# кофе
# статическое электричество
Вчера, 11:04
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
2 января
Александр Березин

Научные и технические прорывы года: версия Naked Science

Чаще всего научные итоги похожи друг на друга: разные издания пересказывают одни и те же события. 2023 год был особенным: его научные события включают острый кризис в космологии — и, одновременно, его решение. Это редкое сочетание: обычно между кризисом и его разрешением в науке проходит много лет. В общем, мы обещаем: основная часть тех итогов года, что вы увидите ниже, ничем не будет похожа на то, что можно прочитать где-то еще.

С точки зрения науки
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космологии
# семаглутид
# стандартная космологическая модель
# физика
Выбор редакции
21.12.2023
Дарья Губина

Звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему 2,5 миллиона лет назад

Не так давно, по астрономическим меркам, звезда HD 7977 пролетела рядом с Солнцем. Вероятно, достаточно близко, чтобы затронуть облако Оорта. Ученые проанализировали, как она и другие звезды-гости могли повлиять на объекты Солнечной системы.

Астрономия
# кометы
# кратная звезда
# облако Оорта
22.12.2023
Ольга Иванова

Искусственный интеллект «заподозрил», что часть картины Рафаэля принадлежит кисти другого художника

С помощью машинного обучения международная группа ученых узнала, что герой полотна одного из величайших живописцев эпохи Возрождения Рафаэля Санти «Мадонна с розой», вероятно, был написан другим художником.

Hi-Tech
# искусственный интеллект
# Мадонна
# машинное обучение
# Рафаэль
# Христос
# художник
21.12.2023
МГПУ

В МГПУ рассказали, почему одаренные дети не всегда становятся великими людьми

История знает немало вундеркиндов, чьи незаурядные способности ярко проявились в раннем возрасте. Однако далеко не всем из них удается впоследствии реализовать свой потенциал гения. Зачастую одаренность так и остается в виде «тлеющих угольков». Опираясь на научные данные, Александр Савенков, доктор педагогических и психологических наук, профессор, директор Института педагогики и психологии образования МГПУ рассказал, что именно определяет, раскроет ли одаренный ребенок свой потенциал во взрослой жизни или нет.

МГПУ
# iq
# дети
# дети алкоголиков
# интеллект
# креативность
# одаренность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 46

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить