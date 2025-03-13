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«Уэбб» запечатлел древние галактики, вращающиеся в одном направлении
С помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы наблюдали 263 спиральные галактики в ранней Вселенной и обнаружили, что большинство из них вращались в одном направлении. Открытие противоречит общепринятым представлениям о структуре и эволюции Вселенной и может указывать на необходимость пересмотра измерений расстояний в космосе.
Считается, что количество галактик во Вселенной, вращающихся в разных направлениях, примерно одинаково. Например, большинство известных спиральных галактик «закручены» вокруг центрального ядра, а скорость вращения звезд и газа внутри них во многом объясняют темной материей — гравитация последней удерживает периферийные области от «разлета». С Земли галактики могут выглядеть так, будто вращаются по часовой стрелке или против нее.
При этом астрономы не раз наблюдали «перекос» в количестве галактик, крутящихся «по» или «против» направления вращения Млечного Пути: наблюдения, полученные с помощью орбитальной обсерватории «Хаббл» и наземных обзоров (SDSS и DES), указали на растущий «дисбаланс» во вращении галактик в ранней Вселенной.
Автор новой научной работы, опубликованной журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, тоже сообщил об этой «аномалии». В рамках программы JADES (JWST Advanced Deep Extragalactic Survey) Лиор Шамир (Lior Shamir) из Канзасского университета в США проанализировал изображения галактик на одном участке неба и определил направление «закручивания» их спиральных рукавов.
Результаты оказались неожиданными: из 263 галактик, обнаруженных в ранней Вселенной (то есть на очень больших расстояниях) в одном из полей JADES, 158 вращались в сторону, «противоположную» Млечному Пути, лишь 105 — в ту же. «Аномалия» оказалась настолько велика, что заметить ее можно при простом просмотре снимков.
Шамир выдвинул несколько гипотез, объясняющих наблюдаемый «перекос» во вращении галактик: неоднородная структура ранней Вселенной; «обман наблюдателя» (когда галактики, которые крутятся «навстречу» вращению Млечного Пути, выглядят чуть ярче); неизвестные особенности, влияющие на наблюдаемую картину.
Результаты исследования могут указывать на необходимость пересмотреть ряд теоретических допущений и методов, связанных с красным смещением, однако для окончательных выводов требуются дополнительные наблюдения с помощью новейших астрономических инструментов и более крупных выборок галактик. Подтверждение аномалии также может привести к переосмыслению проблемы расхождений постоянной «Хаббла» и ранее обнаруженных в юной Вселенной «взрослых» галактик.
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