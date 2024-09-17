Ранняя темная энергия объяснила количество древних галактик во Вселенной

Группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT) нашла возможное объяснение напряжению Хаббла, а также многочисленным ярким галактикам, которые образовались в молодой Вселенной. Результаты нового исследования показали, что недостающим фрагментом космической головоломки может быть ранняя темная энергия.

Количество галактик, образованных в ранней Вселенной и обнаруженных с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», удивило астрофизиков. Дело в том, что их число значительно превышает прогноз Стандартной космологической модели (ΛCDM), а яркость и масса ставят под сомнение современное понимание формирования галактик.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предложили новое объяснение наблюдаемым галактикам, обратившись к модели ранней темной энергии (Early Dark Energy, EDE). Изначально разработанная для решения проблемы напряжения Хаббла — расхождения в измерениях скорости расширения Вселенной — модель может объяснить неожиданные наблюдения обсерватории «Джеймс Уэбб».

Напомним, что ранняя темная энергия — это форма энергии, которая могла оказать влияние на скорость расширения Вселенной вскоре после Большого взрыва. Включив модель ранней темной энергии в свои расчеты, исследователи рассмотрели влияние временного всплеска темной энергии на формирование ореолов темной материи. Эти ореолы, как отметили ученые, служат космическим каркасом, на котором строятся галактики.

«Сначала формируются структуры из темной материи, а затем внутри них формируются галактики. Таким образом, количество ярких галактик должно быть пропорционально количеству больших гало из темной материи. Результаты показали, что ранняя темная энергия увеличивала размер и яркость галактик в период зарождения Вселенной», — объяснили авторы научной работы.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что вскоре после Большого взрыва все объекты во Вселенной были более многочисленными и сгруппированными.

Дальнейшие наблюдения «Джеймса Уэбба» будут критически важны для проверки разработанной астрофизиками из MIT модели, так как помогут определить, являются ли наблюдаемые несоответствия результатом новых физических процессов в самих галактиках или же указывают на необходимость пересмотра Стандартной космологической модели.

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