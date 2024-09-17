Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ранняя темная энергия объяснила количество древних галактик во Вселенной
Группа ученых из Массачусетского технологического института (MIT) нашла возможное объяснение напряжению Хаббла, а также многочисленным ярким галактикам, которые образовались в молодой Вселенной. Результаты нового исследования показали, что недостающим фрагментом космической головоломки может быть ранняя темная энергия.
Количество галактик, образованных в ранней Вселенной и обнаруженных с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», удивило астрофизиков. Дело в том, что их число значительно превышает прогноз Стандартной космологической модели (ΛCDM), а яркость и масса ставят под сомнение современное понимание формирования галактик.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предложили новое объяснение наблюдаемым галактикам, обратившись к модели ранней темной энергии (Early Dark Energy, EDE). Изначально разработанная для решения проблемы напряжения Хаббла — расхождения в измерениях скорости расширения Вселенной — модель может объяснить неожиданные наблюдения обсерватории «Джеймс Уэбб».
Напомним, что ранняя темная энергия — это форма энергии, которая могла оказать влияние на скорость расширения Вселенной вскоре после Большого взрыва. Включив модель ранней темной энергии в свои расчеты, исследователи рассмотрели влияние временного всплеска темной энергии на формирование ореолов темной материи. Эти ореолы, как отметили ученые, служат космическим каркасом, на котором строятся галактики.
«Сначала формируются структуры из темной материи, а затем внутри них формируются галактики. Таким образом, количество ярких галактик должно быть пропорционально количеству больших гало из темной материи. Результаты показали, что ранняя темная энергия увеличивала размер и яркость галактик в период зарождения Вселенной», — объяснили авторы научной работы.
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что вскоре после Большого взрыва все объекты во Вселенной были более многочисленными и сгруппированными.
Дальнейшие наблюдения «Джеймса Уэбба» будут критически важны для проверки разработанной астрофизиками из MIT модели, так как помогут определить, являются ли наблюдаемые несоответствия результатом новых физических процессов в самих галактиках или же указывают на необходимость пересмотра Стандартной космологической модели.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Правда ли то, что человеческие кости прочнее стали, продолжаем ли мы расти после 25 лет, почему у некоторых костей больше, чем написано в учебниках, в честь какой птицы назвали копчик, какого цвета кости на самом деле, из-за чего в старости люди становятся ниже и почему зубы не могут отрасти повторно? Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени Академика Е.А. Вагнера поделились интересными фактами о скелете человека.
Биологи рассказали о переходе клеток мертвого организма в «третье состояние» — между жизнью и смертью
Обычно под смертью подразумевают гибель целого организма. Однако практика показала, что это не всегда верно, например, при пересадке органов. Некоторые клетки не просто остаются живыми какое-то время, но и приобретают дополнительные способности, могут трансформироваться в многоклеточный организм с новыми свойствами. Ученые причислили их к особому типу структур — биоботам, а переходный период между смертью и новой жизнью назвали «третьим состоянием».
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Ученые из Китая и Великобритании обнаружили, что мозг собаки синхронизируется с человеческим во время общения. При этом на зрительный контакт и поглаживание животные реагируют по-разному, а нетипичная мозговая активность может сигнализировать о психических заболеваниях.
Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Блокада Ленинграда: можно ли было предотвратить крупнейшую гуманитарную катастрофу в истории?
Как политкорректность убивает главный лес планеты — и почему СМИ делают вид, что ничего не замечают
G7 установит потолок цен для российской нефти. Печальная новость… или не совсем?
Топ ошибок человечества
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии