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Бразилия начала вырубку джунглей для подготовки к конференции ООН по климату
Амазония занимает 4% суши, но ее биоразнообразие намного больше, чем у США, Европы и России, вместе взятых. Это не помешало бразильским властям начать строительство автострады через местные джунгли, чтобы избежать пробок на климатической конференции в 2025 году. Среди тем встречи — борьба за выживание амазонских джунглей, которые достигли наивысшего расцвета полсотни миллионов лет назад, в самую теплую эпоху истории Земли.
Джунгли в бассейне Амазонки занимают лишь шесть миллионов квадратных километров. Однако, в силу экваториального климата, там обитает непропорционально большая доля видов живых существ: не менее 438 тысяч видов растений, 1300 — птиц, 3000 — рыб, более 430 — млекопитающих, 2,5 миллиона — насекомых. На одном гектаре в среднем 310 видов деревьев и до 1500 видов высших растений. В типичных лесах умеренного климата эти цифры как минимум на порядок меньше, а в северных лесах — на два порядка. Поэтому выживанию местных тропических лесов уделяют большое внимание в климатической повестке.
Тем не менее Би-би-си сообщило, что при подготовке к очередному климатическому саммиту в Белене (Амазония) около города проложат четырехполосную автостраду. Население — всего 50 тысяч человек, поэтому местные дороги не справятся с прибытием делегаций без некоторых пробок. Длина трассы — 13 километров. Хотя ширина полосы вырубки не названа, при таких работах она редко существенно меньше 30 метров: в условиях дождливого климата дорогу надо поднимать и обеспечивать ей мощное водоотведение.
То есть речь идет как минимум о сотнях гектарах вырубок. В условиях очень высокой плотности биомассы это более 100 тысяч тонн только растительности. Беспозвоночных на такой площади — сотни миллиардов.
В то же время не все претензии Би-би-си к новой дороге оправданны. Так, издание пишет, что Амазония играет ключевую роль в связывании углерода из воздуха. Это не так: в отличие от северных лесов, южные не могут связывать больше углекислого газа, чем выбрасывают. Там много видов беспозвоночных и грибов, эффективно разлагающих мертвую древесину и при этом возвращающих углерод из нее в атмосферу.
В противном случае местный лес был бы экологически неустойчив, как, например, леса севера. Те связывают много веществ, которые не возвращаются в оборот из-за бедности фауны, способной разлагать дерево. В итоге почвы тайги обедняются и без систематических пожаров были бы малопригодны для высших растений.
Часть местных жителей опасаются, что вслед за дорогой появятся бизнесы, ведущие к дополнительным вырубкам леса. Кроме того, автострада будет окружена барьерами, а переходы для животных, как известно, далеко не всегда нравятся животным. Поэтому лес в этом районе будет рассечен надвое, затрудняя миграцию фауны.
Хотя риски от вырубок для джунглей реальны, с рисками от потепления картина существенно сложнее. В 2010 году в Science опубликовали научную работу, которая показала, что почти 55 миллионов лет назад, в период палеоцен-эоценового термического максимума, в этом районе не было вымираний видов растений. Зато существенно ускорилось образование новых видов: в джунглях случился взрыв биоразнообразия.
Среднее число видов пыльцы в одном образце ископаемых пород в это время выросло в полтора раза. На Земле в обозримом прошлом не было периода теплее палеоцен-эоценового термического максимума. Средняя температура на планете была +26 (сейчас +15), что намного выше, чем прогнозируют к концу нынешнего потепления.
Учитывая все это, ведущий автор работы 2010 года тогда заявил в интервью: «Если бы у нас не было людей, вырубающих леса в тропиках, они, вероятно, справились бы с изменением климата весьма неплохо».
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