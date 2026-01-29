Уведомления
Венеру предложили использовать для отслеживания потенциально опасных астероидов
По расчетам российского специалиста по проектированию космических миссий, есть реальная возможность всего за 3,5 года рассмотреть вблизи сразу пять потенциально опасных околоземных астероидов с помощью одного и того же зонда. Он заверил, что расходы топлива будут сравнительно ничтожны: вместо двигателей для разгона и перенаправления аппарата можно и нужно задействовать гравитацию соседней планеты.
Знаменитый зонд «Вояджер-2» всего за 10 лет — с 1979 по 1989 год — облетел четыре газовых гиганта, орбиты которых удалены друг от друга на сотни миллионов или даже более миллиарда километров: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Проделал он это с помощью самих же планет: приближался к каждой из них под нужным углом и получал от ее гравитации огромное ускорение. Без такого разгона подобное путешествие продлилось бы лет 30-40.
Это самая эффектная иллюстрация грандиозных возможностей незаменимого для межпланетных миссий трюка под названием гравитационный маневр. Он применяется в космонавтике постоянно: к примеру, благодаря гравитации Юпитера зонд New Horizons добрался до Плутона на несколько лет быстрее, а MESSENGER для полета к Меркурию разгоняли возле Венеры.
Недавно в Институте космических исследований Российской академии наук предложили использовать вторую от Солнца планету для еще одной интересной, а возможно, жизненно важной для человечества цели — изучения летающих в окрестностях Земли потенциально опасных астероидов. Таковыми считаются небесные тела размерами от 100-150 метров, которые приближаются к нашей планете на расстояние семь с половиной миллионов километров или меньше. Их насчитывается несколько тысяч.
Специалист по астродинамике, гравитационным маневрам, Венере и малым телам Солнечной системы Владислав Зубко недавно решил выбрать для своих расчетов самую верхушку этого айсберга: 139 астероидов, которые оказываются от нас максимум примерно на расстоянии Луны. Напомним, это в среднем 384 тысячи километров.
В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, ученый изложил целый список реальных схем облета сразу нескольких таких объектов в ближайшие годы с помощью Венеры. Главное преимущество этой концепции в том, что один и тот же зонд может «рассмотреть» вплоть до восьми астероидов в кратчайшие сроки при минимальном расходе топлива. По сути, во время маневров оно понадобится лишь для «ювелирной» коррекции орбиты, а всю основную работу проделает гравитация.
Одна из таких схем предусматривает запуск космического аппарата 1 октября 2029 года и пролет мимо пяти потенциально опасных астероидов за следующие три с половиной года. Для этого потребуются шесть гравитационных маневров у Венеры.
В числе целей миссии — 1997 XF11, который после открытия вызвал сильный переполох: первые расчеты траектории этого астероида указывали на высокий риск его падения на Землю 26 октября 2028 года. Его диаметр, по примерным оценкам, составляет 1,4 километра. По нынешним данным, в этот день объект проследует в 930 тысячах километров от Земли — более чем вдвое дальше Луны.
Тем не менее исследователь убежден, что совсем не лишним будет уточнить траекторию астероида, размеры, массу, форму, структуру (насколько он рыхлый) и интенсивность вращения вокруг своей оси. То же самое касается всех остальных астероидов из списка потенциально опасных.
В конце концов, сам термин «потенциально опасные» подразумевает, что абсолютно спокойно обозревать их блуждание в окрестностях Земли не стоит. А главное — такую миссию можно будет считать «генеральной репетицией» на случай необходимости экстренно исследовать действительно угрожающий человечеству объект.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Психологи установили, что люди продолжают доверять содержанию видеороликов, даже когда получают прямое уведомление об их поддельности. Маркировка контента снизила убедительность материалов лишь частично, но не устранила влияние дезинформации на суждения аудитории о происходящем на экране.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
