29 января, 12:46
Адель Романенкова
Венеру предложили использовать для отслеживания потенциально опасных астероидов

По расчетам российского специалиста по проектированию космических миссий, есть реальная возможность всего за 3,5 года рассмотреть вблизи сразу пять потенциально опасных околоземных астероидов с помощью одного и того же зонда. Он заверил, что расходы топлива будут сравнительно ничтожны: вместо двигателей для разгона и перенаправления аппарата можно и нужно задействовать гравитацию соседней планеты.

Астрономия
# автоматическая межпланетная станция
# Венера
# гравитационный маневр
# космос
# потенциально опасный астероид
Венера и ее ко-орбитальные астероиды в представлении художника
Венера и ее ко-орбитальные астероиды в представлении художника / Valerio Carruba/Google Gemini

Знаменитый зонд «Вояджер-2» всего за 10 лет — с 1979 по 1989 год — облетел четыре газовых гиганта, орбиты которых удалены друг от друга на сотни миллионов или даже более миллиарда километров: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Проделал он это с помощью самих же планет: приближался к каждой из них под нужным углом и получал от ее гравитации огромное ускорение. Без такого разгона подобное путешествие продлилось бы лет 30-40.

Это самая эффектная иллюстрация грандиозных возможностей незаменимого для межпланетных миссий трюка под названием гравитационный маневр. Он применяется в космонавтике постоянно: к примеру, благодаря гравитации Юпитера зонд New Horizons добрался до Плутона на несколько лет быстрее, а MESSENGER для полета к Меркурию разгоняли возле Венеры.

Недавно в Институте космических исследований Российской академии наук предложили использовать вторую от Солнца планету для еще одной интересной, а возможно, жизненно важной для человечества цели — изучения летающих в окрестностях Земли потенциально опасных астероидов. Таковыми считаются небесные тела размерами от 100-150 метров, которые приближаются к нашей планете на расстояние семь с половиной миллионов километров или меньше. Их насчитывается несколько тысяч.

Специалист по астродинамике, гравитационным маневрам, Венере и малым телам Солнечной системы Владислав Зубко недавно решил выбрать для своих расчетов самую верхушку этого айсберга: 139 астероидов, которые оказываются от нас максимум примерно на расстоянии Луны. Напомним, это в среднем 384 тысячи километров.

В статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.org, ученый изложил целый список реальных схем облета сразу нескольких таких объектов в ближайшие годы с помощью Венеры. Главное преимущество этой концепции в том, что один и тот же зонд может «рассмотреть» вплоть до восьми астероидов в кратчайшие сроки при минимальном расходе топлива. По сути, во время маневров оно понадобится лишь для «ювелирной» коррекции орбиты, а всю основную работу проделает гравитация.

Одна из таких схем предусматривает запуск космического аппарата 1 октября 2029 года и пролет мимо пяти потенциально опасных астероидов за следующие три с половиной года. Для этого потребуются шесть гравитационных маневров у Венеры.

В числе целей миссии — 1997 XF11, который после открытия вызвал сильный переполох: первые расчеты траектории этого астероида указывали на высокий риск его падения на Землю 26 октября 2028 года. Его диаметр, по примерным оценкам, составляет 1,4 километра. По нынешним данным, в этот день объект проследует в 930 тысячах километров от Земли — более чем вдвое дальше Луны.

Тем не менее исследователь убежден, что совсем не лишним будет уточнить траекторию астероида, размеры, массу, форму, структуру (насколько он рыхлый) и интенсивность вращения вокруг своей оси. То же самое касается всех остальных астероидов из списка потенциально опасных.

В конце концов, сам термин «потенциально опасные» подразумевает, что абсолютно спокойно обозревать их блуждание в окрестностях Земли не стоит. А главное — такую миссию можно будет считать «генеральной репетицией» на случай необходимости экстренно исследовать действительно угрожающий человечеству объект.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
285 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
