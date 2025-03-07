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Одна из «темных комет» оказалась потерянным советским аппаратом
Расчеты показали, что небольшой околоземный объект 2005 VL₁ в 1965 году был особенно близко к Земле, а несколько месяцев спустя пролетел мимо Венеры. Все это напоминает траекторию одной из советских межпланетных станций.
Обнаруженный примерно 20 лет назад объект 2005 VL₁, изначально идентифицированный как астероид, до недавних пор не привлекал особого внимания. Он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите, то приближаясь к нему до уровня Венеры, то улетая чуть дальше Земли. За регулярное пересечение орбиты нашей планеты объект получил статус околоземного, но опасности его падения не предвидится. Полный оборот он совершает за 307 дней. Размеры небесного тела приблизительно оценили по отраженному им свету в 9-40 метров.
Объект стал интересен после того, как обнаружилась разница между его ожидаемой скоростью и реальной. «Астероид» продемонстрировал ускорение без видимых причин. Такие необычные случаи наблюдают с 2016 года, их насчитывается уже больше десятка. Астрономы стали называть эти небесные тела «темными кометами», потому что у них не прослеживается явных внешних признаков кометы — хвоста или комы, то есть облака испаряющихся с поверхности летучих веществ. Подозревают, что все же какое-то количество этих летучих веществ в подобном небесном теле еще может сохраняться и спорадически извергаться, а это создает реактивную тягу и ускоряет движение по орбите.
Этот объект и вообще все темные кометы — предмет особого научного интереса для известного астрофизика, профессора Гарвардского университета Абрахама (Ави) Леба. Дело в том, что с самого момента появления в Солнечной системе межзвездного объекта Оумуамуа в 2017 году Леб пристально изучает все, что с ним связано. Одним из самых любопытных фактов об этом небесном теле стало его неожиданное ускорение во время удаления от нас.
Недавно Ави Леб вместе с коллегой Ричардом Клоэтом отдельно занялся 2005 VL₁, рассчитал его орбиту и таким образом проследил ход его движения за несколько последних десятилетий. Выяснилось, что ближе всего к Земле он был в ноябре 1965 года, а в феврале 1966-го оказался рядом с Венерой.
Именно это навело ученых на мысль о советской автоматической межпланетной станции «Венера-2». Ее запустили 12 ноября 1965 года, а несколько дней спустя следом отправилась созданная в паре с ней «Венера-3». К сожалению, связь с обеими станциями прервалась незадолго до их подлета к цели. «Венера-2» не передала никаких данных о планете, 27 февраля 1966 года пролетела в 24 тысячах километров от нее и стала спутником Солнца. Ее напарница вскоре вошла в атмосферу Венеры, отделила спускаемый аппарат и стала первым рукотворным объектом на поверхности другой планеты.
О своих подозрениях по поводу 2005 VL₁ астрофизики рассказали в статье, доступной на сервере препринтов arXiv. Они подчеркнули, что расчетная орбита советского аппарата и реально наблюдаемая орбита «астероида» действительно очень похожи, вероятность случайного совпадения их местоположения в 1965 и 1966 годах составляет менее одного процента. То, как объект отражает свет, позволяет предполагать «блеск» солнечных панелей и других частей конструкции зонда.
По словам исследователей, ускорение объект получил небольшое, и его можно объяснить действием давления солнечного света — эффектом, на котором, например, основана концепция солнечного паруса: фотоны передают оказавшимся на их пути частицам или целым небесным телам слабый импульс. Удалось вычислить, какое ускорение получила бы благодаря этому «Венера-2», и оно совпало с наблюдаемым ускорением 2005 VL₁.
Астрофизики отметили, что с начала космической эры вокруг Солнца обращается целая коллекция искусственных объектов. Например, недавно обнаруженный 2020 SO оказался верхней ступенью ракеты «Атлас-Центавр», которая в 1966 году отправила на Луну зонд «Сервейер-2». А временно ставший спутником Земли J002E3 считают ступенью ракеты «Сатурн-5», которая вывела в космос лунный корабль «Аполлон-12».
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