Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Люди поверили дипфейкам авторитетных спикеров даже в случае противоречий
Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего.
Современные дипфейки все сложнее отличить от реальных записей, и они все чаще используются для распространения ложной информации. В сфере здравоохранения последствия дезинформации особенно опасны, поскольку угрожают здоровью населения.
Исследователи Института когнитивных нейронаук (ИКН) НИУ ВШЭ провели эксперимент, чтобы выяснить, как люди воспринимают аудиодипфейки от лица знаменитостей, высказывающихся за или против вакцинации от COVID-19. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.
В исследовании принял участие 61 человек. Половина участников поддерживала вакцинацию, а половина выступала против. Испытуемые слушали ИИ-сгенерированные аудиозаписи известных лидеров мнений — врача, сторонника вакцинации, и популярной актрисы, известной своей антипрививочной позицией. Во время прослушивания активность мозга участников регистрировалась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). В какой-то момент спикеры произносили фразы, противоречащие их реальной публичной позиции: врач неожиданно говорил, что прививки от коронавируса не нужны, а актриса, наоборот, подчеркивала необходимость вакцинации. В этом случае ЭЭГ регистрировала потенциал N400 — реакцию мозга на смысловое несоответствие, которая возникает примерно через 400 мс после того, как мы видим или слышим неожиданный стимул. Чем больше несоответствие, тем сильнее сигнал.
Анализ данных показал, что участники вне зависимости от собственных установок оценивали высказывание врача выше по всем факторам: считали его более убедительным, авторитетным, заслуживающим доверия, хотели поделиться этой информацией с друзьями и знакомыми. ЭЭГ регистрировала потенциал N400, когда врач высказывался против вакцинации от коронавируса, при этом он был значительно слабее или вовсе отсутствовал, когда противоречивые утверждения исходили от менее авторитетной в медицинских вопросах актрисы.
«Изначально мы предполагали, что на восприятие аудиозаписи будут влиять личные убеждения участников. Именно поэтому мы заранее выяснили, поддерживают ли они вакцинацию или выступают против, и разделили их на две группы. Кроме того, мы провели специальные тесты, чтобы определить их уровень аналитического мышления, стремления к познанию и склонности к конформизму. Однако при прослушивании дипфейков оказалось, что все эти параметры почти не имеют значения. Решающим фактором выступает именно авторитет в медицинской области», — объясняет Элиана Монахова, первый автор статьи, младший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ИКН НИУ ВШЭ.
Полученные результаты имеют важное значение для понимания механизмов распространения недостоверной информации. Они показывают, что сообщения, приписываемые авторитетным источникам, могут оказывать сильное воздействие на аудиторию, даже если содержат внутренние противоречия и расходятся с публичной позицией.
«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором нейрокогнитивные механизмы обработки семантических противоречий в дипфейках рассматриваются с точки зрения нашего доверия к сообщению. Понимание этих механизмов позволяет разрабатывать более эффективные стратегии противодействия цифровому мошенничеству и информационным манипуляциям», — считает Элиана Монахова.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Психологи установили, что люди продолжают доверять содержанию видеороликов, даже когда получают прямое уведомление об их поддельности. Маркировка контента снизила убедительность материалов лишь частично, но не устранила влияние дезинформации на суждения аудитории о происходящем на экране.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Января, 2015
Пытки в Северной Корее
17 Февраля, 2018
Попадем ли мы в нейронные сети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии