  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 января, 10:59
НИУ ВШЭ
10

Люди поверили дипфейкам авторитетных спикеров даже в случае противоречий

❋ 4.7

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего.

НИУ ВШЭ
# авторитет
# вакцинация
# дипфейк
# доверие
# фейк
Кадр из фильма «Превосходство» / © Summit Entertainment

Современные дипфейки все сложнее отличить от реальных записей, и они все чаще используются для распространения ложной информации. В сфере здравоохранения последствия дезинформации особенно опасны, поскольку угрожают здоровью населения.

Исследователи Института когнитивных нейронаук (ИКН) НИУ ВШЭ провели эксперимент, чтобы выяснить, как люди воспринимают аудиодипфейки от лица знаменитостей, высказывающихся за или против вакцинации от COVID-19. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

В исследовании принял участие 61 человек. Половина участников поддерживала вакцинацию, а половина выступала против. Испытуемые слушали ИИ-сгенерированные аудиозаписи известных лидеров мнений — врача, сторонника вакцинации, и популярной актрисы, известной своей антипрививочной позицией. Во время прослушивания активность мозга участников регистрировалась с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). В какой-то момент спикеры произносили фразы, противоречащие их реальной публичной позиции: врач неожиданно говорил, что прививки от коронавируса не нужны, а актриса, наоборот, подчеркивала необходимость вакцинации. В этом случае ЭЭГ регистрировала потенциал N400 — реакцию мозга на смысловое несоответствие, которая возникает примерно через 400 мс после того, как мы видим или слышим неожиданный стимул. Чем больше несоответствие, тем сильнее сигнал. 

Пример дипфейка / © Э.Монахова

Анализ данных показал, что участники вне зависимости от собственных установок оценивали высказывание врача выше по всем факторам: считали его более убедительным, авторитетным, заслуживающим доверия, хотели поделиться этой информацией с друзьями и знакомыми. ЭЭГ регистрировала потенциал N400, когда врач высказывался против вакцинации от коронавируса, при этом он был значительно слабее или вовсе отсутствовал, когда противоречивые утверждения исходили от менее авторитетной в медицинских вопросах актрисы.

«Изначально мы предполагали, что на восприятие аудиозаписи будут влиять личные убеждения участников. Именно поэтому мы заранее выяснили, поддерживают ли они вакцинацию или выступают против, и разделили их на две группы. Кроме того, мы провели специальные тесты, чтобы определить их уровень аналитического мышления, стремления к познанию и склонности к конформизму. Однако при прослушивании дипфейков оказалось, что все эти параметры почти не имеют значения. Решающим фактором выступает именно авторитет в медицинской области», — объясняет Элиана Монахова, первый автор статьи, младший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ИКН НИУ ВШЭ.

Полученные результаты имеют важное значение для понимания механизмов распространения недостоверной информации. Они показывают, что сообщения, приписываемые авторитетным источникам, могут оказывать сильное воздействие на аудиторию, даже если содержат внутренние противоречия и расходятся с публичной позицией.

«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором нейрокогнитивные механизмы обработки семантических противоречий в дипфейках рассматриваются с точки зрения нашего доверия к сообщению. Понимание этих механизмов позволяет разрабатывать более эффективные стратегии противодействия цифровому мошенничеству и информационным манипуляциям», — считает Элиана Монахова.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИУ ВШЭ
491 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Показать больше
НИУ ВШЭ
# авторитет
# вакцинация
# дипфейк
# доверие
# фейк
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Северный полюс: дойти и вернуться
Русское географическое общество
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Мал, да удал: возвращаемые малыши из космоса
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Янв
1000
Итоги 2025 года в физике
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Животные Красной книги в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Янв
Бесплатно
Мамонт в русской сказке
Зоологический музей РАН
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
28 января, 13:30
Илья Гриднев

Люди повелись на дипфейк, даже если их прямо предупредили о генерации

Психологи установили, что люди продолжают доверять содержанию видеороликов, даже когда получают прямое уведомление об их поддельности. Маркировка контента снизила убедительность материалов лишь частично, но не устранила влияние дезинформации на суждения аудитории о происходящем на экране.

Психология
# дипфейк
# искусственный интелект
# нейросети
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 65

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно