Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Хотя в каждом упавшем на Землю метеорите хранится ценная информация о происхождении нашей планетной системы, особый интерес для ученых представляют кальций-алюминиевые включения (CAIs) — самые первые твердые вещества в Солнечной системе.
Результаты научной работы, опубликованной в журнале Space Science Reviews, показали, что CAIs родились в протопланетном диске около 4,567 миллиарда лет назад и «сохранили» химические и изотопные сигнатуры древнейших процессов. В течение первых нескольких сотен тысяч-одного миллиона лет после их появления начали формироваться хондры — «зерна» или «строительные блоки» будущих миров, которые, по оценкам, составляют до 80% вещества примитивных метеоритов.
К такому выводу ученые под руководством Марии Шонбехлер (Maria Schönbächler) из Цюрихского университета (Швейцария) пришли, объединив результаты более ста научных работ, посвященных изотопному анализу примитивных хондритов и железных метеоритов. В метаанализ также вошли данные по нескольким сотням образцов, собранных за последние 20 лет. Столь масштабная выборка позволила выстроить хронологию первых миллионов лет существования Солнечной системы и уточнить, когда именно начали формироваться планетезимали — «зародыши» будущих планет — и их металлические ядра.
Оказалось, что процессы аккреции и дифференциации — объединения пылевых частиц и их плавления в крупные тела — начались менее чем через миллион лет после формирования первых включений (CAIs) и продолжались всего несколько миллионов лет. Особую роль в этом процессе сыграл короткоживущий радиоактивный изотоп алюминия-26, служивший источником внутреннего тепла для ранних планетезималей. Его равномерное распределение по протопланетному диску указало, что молодые тела прогревались и расплавлялись почти одновременно в разных областях — от будущей Земли до внешнего пояса астероидов.
Исследователи также подтвердили существование двух изотопных резервуаров вещества в ранней Солнечной системе — внутреннего (неуглеродистого, NC) и внешнего (углеродистого, СС). Первый включал более сухие, разогретые материалы, из которых сформировались Земля и Марс, а второй состоял из вещества, обогащенного летучими элементами, водой и органическими соединениями — предшественниками тел, подобных кометам и планетам-гигантам.
Обе области, судя по всему, существовали обособленно на протяжении нескольких миллионов лет, а их изоляцию, вероятно, обеспечил ранний Юпитер, чья гравитация создала «барьер», препятствующий перемешиванию вещества между внутренней и внешней зонами.
Анализ данных изотопного состава железных метеоритов — остатков металлических ядер древних планетезималей, разрушенных при столкновениях, показал, что разделение железа и силикатов происходило в первые один-три миллиона лет после рождения Солнечной системы. Это означает, что многие небесные тела прошли стадию плавления и сформировали ядра до того, как угасло радиоактивное тепло алюминия-26.
Выводы Шонбехлер и коллег совпадают с результатами моделирования, ранее выполненного учеными из Университета Райса (США): обе научные работы рисуют согласованную картину, в которой главным «архитектором» Солнечной системы стал Юпитер. Именно газовый гигант определил границы, из которых выросли внутренние каменистые миры и внешний пояс ледяных тел.
Авторы статьи отметили, что дальнейшее изучение изотопного состава редких метеоритов и образцов с астероидов, доставленных миссиями Хаябуса-2 и OSIRIS-REx, позволит уточнить, в какой именно части протопланетного диска зародилась Земля и ее соседи.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Почему у Венеры нет плит? Первая классификация тектонических режимов помогла объяснить разницу между планетами Солнечной системы
С помощью статистического анализа результатов моделирования ученые выявили шесть тектонических режимов, из которых только пять были описаны ранее. При этом предложенный исследователями новый режим объясняет тектонику на молодой Земле и современной Венере.
Что стало настоящим фундаментом власти — умение обрабатывать землю или контроль над некоторыми культурными растениями? Авторы нового исследования пришли к выводу, что появление первых крупных сообществ и государств зависело не от земледелия в целом, а от выращивания определенных злаков. Эти культуры было легко хранить и, еще важнее, невероятно просто облагать налогом, что и дало толчок появлению цивилизации.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
28 Июня, 2013
Как это работает: 3D-принтер
31 Декабря, 2016
Итоги года: 10 самых популярных материалов
17 Июня, 2022
Знаете ли вы…
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии