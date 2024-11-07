Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Планетологи раскрыли происхождение огромных колец на Венере
Древняя необычная структура, похоже, возникла после целого «наводнения».
На Венере еще со времен ее посещения советскими аппаратами наблюдают удивительные «узоры», которых не находят больше нигде, — так называемые тессеры. Термин предложили советские ученые. В переводе с греческого это слово значит «квадратная мозаика», «черепица». Эти рисунки — скорее, даже барельефы — на поверхности планеты действительно немного напоминают черепицу, плитку или паркет.
Планетологи насчитали примерно 60 венерианских тессер и каждой присвоили имя какой-нибудь богини. Недавно их заинтересовала та, которая названа в честь покровительницы индейского народа навахо — Хаасттсе-баад.
Она занимает территорию шириной около 2600 километров, в ней среди «черепичных» возвышенностей угадываются очертания окружности, концентрические круги диаметром в полторы тысячи километров.
Любопытно, что среди сотен ударных кратеров на Венере нет ни одного подобных размеров, и вообще крупнее 300 километров не встречаются. Тем не менее команда испанских и американских планетологов высказала мнение, что это именно ударное образование, причем совершенно необычное.
В своей статье для Journal of Geophysical Research: Planets они объяснили, что сравнивали загадочные кольца с похожими структурами на других планетах и спутниках в Солнечной системе. В результате одна из них показалась ученым особенно интересной. Это обширный бассейн Вальхалла на спутнике Юпитера Каллисто. Его тоже очерчивают концентрические кольца, самые широкие в диаметре достигают 1900 километров. И это ударное образование.
Что в нем примечательно: астероид, который в этом месте рухнул, рухнул не на грунт, а на лед. Это видно в том числе по тому, как белеет структура на окружающем буром фоне. Планетологи уверены, что Каллисто тоже покрыта толстой ледяной скорлупой, как и Европа (еще один спутник Юпитера), Энцелад (спутник Сатурна), а может быть, и спутник Урана Миранда.
Есть ли подо льдом Каллисто какие-то водные резервуары сейчас — сложный вопрос. Но, по крайней мере, в прошлом там мог быть целый подледный океан. В любом случае эти круги образовала вода, которая хлынула из-под пробитой астероидом твердой корки.
Это навело планетологов на интересную мысль: они предполагают, что удивительные круги на Венере образовались точно так же, только там на поверхности разлилась не вода, а расплавленная магма. Поскольку структура очень древняя, ученые предполагают, что во времена ее возникновения планета была покрыта еще очень тонким слоем затвердевшей коры. Пробить ее было несложно, тем более таким огромным астероидом.
Кстати, еще одна любопытная деталь: некоторые круги смещены так, что это позволяет подозревать в них следы от падения не одного, а двух астероидов. По примерным оценкам, каждый из них должен был иметь размеры около 75 километров.
В один и тот же момент древней истории Красной планеты произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов. Теперь появилась версия, которая разрешает этот конфликт.
Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.
От количества и качества отдыха во многом зависят самочувствие, настроение и поведение человека в течение дня. Исследователи из США определили, сколько минут недосыпа и дополнительного сна способны заметно повлиять на организм.
Используя инструменты искусственного интеллекта, канадская компания Prodigy Education проанализировала тексты англоязычных песен лучших современных исполнителей по версии Billboard, а также популярных музыкантов прошлых десятилетий. В итоге удалось выяснить, чьи композиции отличаются наибольшим лексическим разнообразием, а значит, дают более обильную пищу для ума.
Исследователи из Великобритании сравнили воздействие на компостных червей трех видов волокон. Первый — полиэстер, представляет собой полимер, а два других — вискозу и лиоцелл — получают из целлюлозы и считают более безопасными для окружающей среды. Однако опыты показали, что токсичность вторых для важнейших обитателей почвы даже выше, чем у полиэфирного волокна.
Речь идет о концепции, которую считали очень убедительной: она и теории Эйнштейна не противоречит, и при этом описывает вращающуюся черную дыру, а как раз такие мы в космосе и обнаруживаем. Теперь выясняется, что с ней — большая проблема.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Объясняем: можно ли подарить любимой девушке звезду или другое небесное тело?
Китай начал отапливать города от атомных реакторов. Будет ли так в России?
Какие бывают галактики?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии