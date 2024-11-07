Планетологи раскрыли происхождение огромных колец на Венере

На Венере еще со времен ее посещения советскими аппаратами наблюдают удивительные «узоры», которых не находят больше нигде, — так называемые тессеры. Термин предложили советские ученые. В переводе с греческого это слово значит «квадратная мозаика», «черепица». Эти рисунки — скорее, даже барельефы — на поверхности планеты действительно немного напоминают черепицу, плитку или паркет.

Планетологи насчитали примерно 60 венерианских тессер и каждой присвоили имя какой-нибудь богини. Недавно их заинтересовала та, которая названа в честь покровительницы индейского народа навахо — Хаасттсе-баад.

Она занимает территорию шириной около 2600 километров, в ней среди «черепичных» возвышенностей угадываются очертания окружности, концентрические круги диаметром в полторы тысячи километров.

Тессера Хаасттсе-баад на Венере / © NASA

Любопытно, что среди сотен ударных кратеров на Венере нет ни одного подобных размеров, и вообще крупнее 300 километров не встречаются. Тем не менее команда испанских и американских планетологов высказала мнение, что это именно ударное образование, причем совершенно необычное.

В своей статье для Journal of Geophysical Research: Planets они объяснили, что сравнивали загадочные кольца с похожими структурами на других планетах и спутниках в Солнечной системе. В результате одна из них показалась ученым особенно интересной. Это обширный бассейн Вальхалла на спутнике Юпитера Каллисто. Его тоже очерчивают концентрические кольца, самые широкие в диаметре достигают 1900 километров. И это ударное образование.

Ударный бассейн Вальхалла на спутнике Юпитера Каллисто / © Calvin J. Hamilton, and NASA.

Что в нем примечательно: астероид, который в этом месте рухнул, рухнул не на грунт, а на лед. Это видно в том числе по тому, как белеет структура на окружающем буром фоне. Планетологи уверены, что Каллисто тоже покрыта толстой ледяной скорлупой, как и Европа (еще один спутник Юпитера), Энцелад (спутник Сатурна), а может быть, и спутник Урана Миранда.

Есть ли подо льдом Каллисто какие-то водные резервуары сейчас — сложный вопрос. Но, по крайней мере, в прошлом там мог быть целый подледный океан. В любом случае эти круги образовала вода, которая хлынула из-под пробитой астероидом твердой корки.

Это навело планетологов на интересную мысль: они предполагают, что удивительные круги на Венере образовались точно так же, только там на поверхности разлилась не вода, а расплавленная магма. Поскольку структура очень древняя, ученые предполагают, что во времена ее возникновения планета была покрыта еще очень тонким слоем затвердевшей коры. Пробить ее было несложно, тем более таким огромным астероидом.

Кстати, еще одна любопытная деталь: некоторые круги смещены так, что это позволяет подозревать в них следы от падения не одного, а двух астероидов. По примерным оценкам, каждый из них должен был иметь размеры около 75 километров.

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