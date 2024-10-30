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Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Название кратера Езеро говорящее. Во всяком случае, для всех носителей славянских языков. Оно означает «озеро». Планетологи установили, что эта 49-километровая вмятина осталась от падения астероида 3,8-3,9 миллиарда лет назад, то есть всего через 700 миллионов лет после формирования самого Марса и всей Солнечной системы, и вскоре заполнилась водой.
По сей день к кратеру примыкает целая система извилистых протяженных структур, насчет которых геологи совершенно уверенно заявляют: это речные русла. Именно поэтому Езеро выбрали для марсохода Perseverance — «Настойчивость».
C февраля 2021 года планетоход проехал уже 30 километров. Время от времени он оставляет позади себя, на марсианской поверхности, капсулы с грунтом, который добыл с помощью своей дрели. Она погружается на глубину примерно шести сантиметров. Это уже внушает большие надежды в смысле поисков возможных следов внеземной жизни: грунт защищает от радиации, перед которой поверхность Марса, можно сказать, почти беззащитна из-за крайне слабого магнитного поля Красной планеты и ее разреженной атмосферы.
Помимо сверла, в арсенале Perseverance есть и другое похожее «вооружение», только оно не проникает вглубь, а как бы соскабливает верхнюю часть породы. Таким абразивным методом марсоход недавно воздействовал на любопытный камень, лежащий в районе устья древней реки Неретвы, впадавшей в Езеро.
Сверху он, как водится на Марсе, «проржавел» от окисленного железа, но под отколотыми фрагментами обнаружились участки нескольких разных цветов. В NASA признались, что особенным сюрпризом стали бледно-зеленые пятна.
Как объяснили исследователи, это цвет восстановленного железа. На Земле так получается, когда вода просачивается сквозь породу и запускает в ней реакцию восстановления. Ученые упомянули, что иногда эта реакция происходит с участием микробов.
Кроме того, такие отметины могут быть следами разложения органических веществ, которые создали условия для восстановления. В NASA посетовали, что не удалось как надо разместить инструменты марсохода для исследования этих зеленоватых пятен, поэтому их состав доподлинно не установили.
В благодатные времена этого кратерного «езера» марсианская атмосфера по плотности была как земная, а воздух прогревался до плюс 50 градусов Цельсия. Неудивительно, что ученые задаются вопросом: неужели там не успела образоваться хотя бы самая примитивная, одноклеточная жизнь? В конце концов, на Земле следы жизни находят и в породах возрастом более четырех миллиардов лет.
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