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10 минут назад
Елизавета Александрова
18

Марсоход Perseverance вскрыл кусок породы и обнаружил внутри зеленые пятна

5.2

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
Марсоход Perseverance в кратере Езеро
Марсоход Perseverance в кратере Езеро / © NASA

Название кратера Езеро говорящее. Во всяком случае, для всех носителей славянских языков. Оно означает «озеро». Планетологи установили, что эта 49-километровая вмятина осталась от падения астероида 3,8-3,9 миллиарда лет назад, то есть всего через 700 миллионов лет после формирования самого Марса и всей Солнечной системы, и вскоре заполнилась водой.

По сей день к кратеру примыкает целая система извилистых протяженных структур, насчет которых геологи совершенно уверенно заявляют: это речные русла. Именно поэтому Езеро выбрали для марсохода Perseverance — «Настойчивость».

C февраля 2021 года планетоход проехал уже 30 километров. Время от времени он оставляет позади себя, на марсианской поверхности, капсулы с грунтом, который добыл с помощью своей дрели. Она погружается на глубину примерно шести сантиметров. Это уже внушает большие надежды в смысле поисков возможных следов внеземной жизни: грунт защищает от радиации, перед которой поверхность Марса, можно сказать, почти беззащитна из-за крайне слабого магнитного поля Красной планеты и ее разреженной атмосферы.

Помимо сверла, в арсенале Perseverance есть и другое похожее «вооружение», только оно не проникает вглубь, а как бы соскабливает верхнюю часть породы. Таким абразивным методом марсоход недавно воздействовал на любопытный камень, лежащий в районе устья древней реки Неретвы, впадавшей в Езеро.

Сверху он, как водится на Марсе, «проржавел» от окисленного железа, но под отколотыми фрагментами обнаружились участки нескольких разных цветов. В NASA признались, что особенным сюрпризом стали бледно-зеленые пятна.

Образец марсианской породы с отколотыми фрагментами, найденный в кратере Езеро / © NASA/JPL-Caltech

Как объяснили исследователи, это цвет восстановленного железа. На Земле так получается, когда вода просачивается сквозь породу и запускает в ней реакцию восстановления. Ученые упомянули, что иногда эта реакция происходит с участием микробов.

Кроме того, такие отметины могут быть следами разложения органических веществ, которые создали условия для восстановления. В NASA посетовали, что не удалось как надо разместить инструменты марсохода для исследования этих зеленоватых пятен, поэтому их состав доподлинно не установили.

В благодатные времена этого кратерного «езера» марсианская атмосфера по плотности была как земная, а воздух прогревался до плюс 50 градусов Цельсия. Неудивительно, что ученые задаются вопросом: неужели там не успела образоваться хотя бы самая примитивная, одноклеточная жизнь? В конце концов, на Земле следы жизни находят и в породах возрастом более четырех миллиардов лет.

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Астрономия
# Perseverance
# космос
# марс
# марсоходы
# органика в космосе
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