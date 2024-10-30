Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Генетики отследили кавказских предков народов Евразии
Кавказ с его богатыми рудными залежами стал ключевым регионом для бронзового века, а также родиной пастушеских обществ, впоследствии преобразивших генетический, языковой и культурный ландшафт большей части Евразии. Однако происхождение охотников-собирателей, населявших горы, и их связь с окружающими народами остаются белым пятном. В новой работе большой международный коллектив ученых представил результаты анализа ДНК из погребений, охватывающих период в шесть тысяч лет.
В статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи из многих стран, включая Россию, во главе с Вольфгангом Краузе из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Германия) проанализировали 131 человеческий геном из 38 археологических памятников Кавказа и окрестностей, а также представили 84 новые датировки, полученные радиоуглеродным методом, начиная с мезолита — седьмого тысячелетия до нашей эры.
Геномы условно поделили на два кластера — «кавказский» и «степной», — выяснили их происхождение и проследили за генетическими линиями, давшими начало пастушеским обществам Причерноморья и Прикаспия. Это дало богатую пищу для размышлений о расцвете и угасании степной культуры в регионе.
Оказалось, еще до неолитической революции население южной и северной частей Кавказа генетически различалось, что неудивительно, поскольку Большой Кавказский хребет служит естественным препятствием для взаимодействия народов. На Северном Кавказе доминировали линии охотников-собирателей с заметным вкладом восточных народов. Так, самый старый образец из пещеры Сатанай из Прикубанья, датированный шестым тысячелетием до нашей эры, имеет больше общего с образцами из Карелии и Самары, чем с образцом с территории Украины. На юге в то время заметно смешение с земледельцами Анатолийского полуострова.
Ученые не нашли признаков южного генетического наследия в северных образцах, что противоречит гипотезе о миграции туда из региона Плодородного полумесяца. Хотя возникла она не на пустом месте, а из сходства каменных индустрий.
Спустя тысячелетие появляются генетические линии, характерные для первых пастушеских обществ в предгорьях Северного Кавказа. Им принадлежат и первые курганные постройки. В них прослеживается влияние южных народов Кавказа и их анатолийских предков.
Еще севернее, в Причерноморье и Прикаспии, зарождаются «степные» генетические линии с более древним наследием охотников-собирателей, без вклада «южан», но с примесью из восточных регионов Черного моря. С тех пор контакты «кавказского» и «степного» кластеров становятся постоянными.
Становление пастушеских обществ, включая ямную культуру, исследователи связали с тесным обменом между «кавказом» и «степью». Это породило особую мобильную традицию, носители которой изобрели повозку, молочное скотоводство, коневодство.
Расцвет скотоводческих обществ в степи пришелся на ранний и средний бронзовый век. Они царили на протяжении двух тысяч лет, что отразилось в генетической стабильности. Затем, примерно на втором тысячелетии до нашей эры, начался активный приток генов из других популяций, что совпало с угасанием степного кластера. Возможно, предположили авторы научной работы, древние пастухи растворились в современных им обществах Кавказа.
Изучение сложных взаимодействий между древними народами Кавказа, подчеркнули ученые, помогает лучше понять историю становления основных «игроков» бронзового века, таких как майкопская, ямная и куро-араксская культуры, сильнейшим образом повлиявших на формирование популяций Европы и Азии.
В мире давно идет борьба с пьянством, все больше стран пропагандируют умеренное потребление алкоголя или полный отказ, поскольку это несет большие экономические и медицинские преимущества. Между тем все больше наблюдений указывают на присутствие спирта в диких плодах, нектарах, соках. Не исключено, что в живой природе он гораздо более распространен, чем это известно. Международный коллектив ученых в новом обзоре обобщил все доступные факты и пришел к выводу, что этанол, вероятно, стал одним из эволюционных факторов для многих видов.
То, насколько классический компьютер сможет воссоздать определенное квантовое состояние, описывается свойством под названием «магия». Ученые из США выяснили, существует ли резкий переход между состоянием «можем обойтись обычным компьютером» и «подойдет только квантовый».
Планетологи много лет пытаются понять, почему на Титане так мало ударных кратеров и почему они настолько мелкие. Кажется, теперь ученые нашли ответ на этот вопрос. Если они правы, это открывает много нового о происходящем глубоко внутри необычного, покрытого морями мира.
Финансовое благополучие человека зависит от разных факторов. Новое крупное исследование на примере норвежских жителей показало, как изменения в структуре семьи и смена поколений сказываются на благосостоянии людей.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
В саге о норвежском конунге Сверрире есть эпизод о набеге на замок Сверресборг в Тронхейме в 1197 году. Нападавшие разграбили и сожгли все строения внутри, и видимо, чтобы отравить воду, сбросили в колодец мертвое тело, завалив его валунами. Останки несчастного обнаружили в 1938 году во время археологических раскопок. Сейчас генетики извлекли его ДНК и выяснили происхождение, косвенно подтвердив события, описанные более восьми столетий назад.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Инженерная компания из Дубая LEAP71 сообщила, что спроектированный нейронной сетью Noyron и напечатанный в 3D-формате из меди ракетный двигатель успешно прошел первые испытания на полигоне в Великобритании. Возможно ли это — рассказал эксперт МАИ, старший преподаватель кафедры «Космические системы и ракетостроение» Иван Рудой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
В честь нового запуска БАК: как физики разобрали Вселенную на шестеренки
Десять научных событий года: от изгнания темной материи до китайской катастрофы
Зеркало души
Сергей Лопатин: О передовых микроскопах, работе в KAUST и сотрудничестве с Россией
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии