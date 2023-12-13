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Марсоход собрал «идеальные» образцы для поиска древней инопланетной жизни
Ученые представили результаты первичного анализа двух перспективных образцов марсианских пород. В их составе есть значительное количество кремнезема, фосфатов и карбонатов.
Марсоход Perseverance отметил 1000-й день на Красной планете. Он опустился на ее поверхность 18 февраля 2021 года, 1028 земных дней назад, но там сутки на 37 минут длиннее земного, поэтому получается ровно тысяча сол — марсианских дней.
Аппарат исследует дельту древней реки, через которую миллиарды лет назад ударный кратер Езеро наполнился водой. Сам кратер образовался после падения астероида почти четыре миллиарда лет назад.
С помощью Perseverance ученые обнаружили там магматические горные породы, а также песчаник и богатые солями плотные глинистые породы. Это было свидетельством того, что через сотни миллионов лет после падения астероида в кратер затекла река, которая образовала озеро. По оценкам исследователей, оно разрослось до 35 километров в диаметре и достигло 30 метров в глубину.
«По орбитальным снимкам мы видели в общих чертах эти основные главы истории Езеро, но, чтобы детально разобраться в хронологии, необходимо было к нему приблизиться», — сказала руководитель миссии Либби Айвз (Libby Ives) из Лаборатории реактивного движения NASA.
Проехав 22,896 километра по кратеру, Perseverance собрал 23 образца пород размером со школьный мел. Два из них особенно привлекли внимание ученых. О результатах их анализа исследователи рассказали на осенней встрече Американского геофизического союза.
В обеих пробах ученые выявили высокое содержание карбонатов, «помнящих» условия, в которых образовалась порода. В образце Otis Peak (собран на 832-й сол миссии, 23 июня 2023 года) инструменты засекли высокое содержание фосфатов. Фосфор — необходимый элемент для появления жизни, какой мы ее знаем. Он присутствует в ДНК и клеточных мембранах. Конечно, фосфаты могут образоваться и в ходе геологических процессов.
В пробе Lefroy Bay (собран на 949-й сол миссии, 21 октября 2023 года) ученые обнаружили большое количество мелкого кремнезема — материала, в котором на Земле хорошо сохраняются окаменелости.
Всего у Perseverance с собой 43 трубки: 38 из них предназначены для сбора образцов, а еще пять — «трубки-свидетели», с помощью которых ученые следят за чистотой экспериментов. На данный момент марсоход использовал более 60% трубок, в том числе три «трубки-свидетеля».
«У нас есть идеальные условия для поиска следов древней жизни там, где мы находим карбонаты и фосфаты, которые указывают на водную, обитаемую среду, а также кремнезем, отлично подходящий для консервирования [следов жизни]», — объяснил Морган Кейбл, главный исследователь в группе, работающей с PIXL, инструментом Perseverance.
Работа Perseverance на этом не заканчивается. Теперь аппарат будет исследовать каньон, через который река затопила кратер. Судя по орбитальным снимкам, там есть большие залежи карбонатов. А вот чтобы забрать собранные образцы и довезти их до земных лабораторий, нужно организовать еще одну миссию и создать для нее аппарат. Пока такой проект не утвержден. Более того, недавно выяснилось, что NASA недооценило затраты на него. По сообщениям профильной американской прессы, теперь шанс на реализацию такой миссии очень мал.
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