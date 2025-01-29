Планетологи устроили «на кухне» марсианские паровые взрывы

На Марсе есть любопытные округлые образования под названием псевдократеры. Это результат вулканизма, происходящего при необычных обстоятельствах — при встрече лавы с водой. Планетологи решили своими глазами посмотреть, как такое происходит. Это удалось сделать с помощью самых обыкновенных продуктов: крахмала, соды и сиропа.

Летом 2019 года, во время извержения гавайского вулкана Килауэа, лава попала в океан. В тот момент неподалеку проплывал туристический корабль. Пострадали 23 человека. Похожий случай был в 2017-м на склоне вулкана Этна, только там лава накрыла собой много снега.

Оба раза произошел паровой взрыв: вода при встрече с лавой мгновенно превратилась в пар, который и вырвался наверх. Результатом такого «взрыва пароварки», как правило, становится округлая, похожая на кратер вмятина, за что геологи и назвали ее псевдократером.

Таких структур много в Исландии. Но, как выяснилось в последние годы, паровые взрывы, судя по всему, не уникальны для Земли: их следы наблюдаются на Марсе — например, в Долине Атабаска посреди Равнины Элизий. Это место особенно примечательно изобилием извивающихся вытянутых структур — каналов оттока, по которым вода прокладывала себе дорогу во время марсианских наводнений.

Псевдократеры в марсианской Долина Атабаска / © NASA/Jim Secosky

Недавно исследователи из Университета Ниигаты (Япония) решили понаблюдать, как с марсианской водой миллиарды лет назад сталкивалась раскаленная лава. В статье для издания Journal of Volcanology and Geothermal Research они рассказали, что для этого не потребовалось ничего особенного, кроме самого обыкновенного крахмала, пищевой соды, сиропа для торта и знаний.

Крахмал перемешали с водой, нагрели и в таком виде использовали в качестве лавы, а сода со сладким сиропом сыграли роль воды. При встрече двух этих субстанций сода немедленно выделяла много углекислого газа. Получался, по сути, точно такой же паровой взрыв, как в Долине Атабаска или на склоне Этны.

Исследователи узнали интересные подробности: если лавы сравнительно мало, возникает много мелких паровых взрывов, а если лава покрывает воду толстым слоем, кверху поднимается меньше извержений, но они более крупные. Еще бывает, что потоки поднимающегося пара начинают перекрывать друг друга, то есть вступают в «соперничество», многие проигрывают и не достигают поверхности лавы. По словам планетологов, благодаря этому становится более понятно распределение марсианских псевдократеров.

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