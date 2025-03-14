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Ученые опровергли мнение о пике умственных способностей в 30 лет
Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.
Во многих прошлых исследованиях вывод о возрастном упадке умственных способностей делали, сопоставив результаты тестов людей разных поколений, например 30-летних и 50-летних, в определенный момент времени. Однако такой подход, известный как метод поперечных срезов, может искажать картину, поскольку не учитывает важные нюансы. Ведь более низкие баллы старших участников могут быть связаны не с реальным ухудшением навыков, а с различиями в образовании или условиях жизни по сравнению с более молодыми испытуемыми.
Поэтому авторы научной статьи, недавно опубликованной в журнале Science Advances, пошли другим путем. Они использовали лонгитюдный или продольный метод, предполагающий изучение одного человека или группы людей в разные моменты их жизни. В основу исследования легли данные Программы международной оценки компетенции взрослых (PIAAC), в рамках которой жителей стран — участниц ОЭСР от 16 до 65 лет тестируют на уровень навыков работы с информацией, в том числе их читательскую и математическую грамотность.
Чтобы отследить изменения умственных способностей у одних и тех же людей с течением времени, специалисты изучили результаты немецкой выборки из 3263 человек, которые проходили тесты дважды: в 2012-м и в 2015 году. При анализе учитывали возможность ошибок из-за «регрессии к среднему» — статистического феномена, при котором низкие или высокие результаты при повторном тестировании могут выравниваться из-за случайных погрешностей, а не реальных изменений.
Сделав необходимые поправки, исследователи установили, что читательская грамотность и математические навыки людей продолжали улучшаться и после 40 лет. Вычислительные умения достигали пика несколько раньше, к 41 году, после чего начинали ослабевать. Прогресс в плане читательской грамотности не прекращался до 46 лет, а последующий спад был минимальным.
Также выяснилось, что, если люди продолжали активно пользоваться читательскими и математическими навыками для работы и в быту, они могли улучшать и сохранять их даже после 50 лет. Напротив, те, кто тренировал умения реже, чем в среднем, начинали терять их раньше — уже после 35 лет. Иначе говоря, залог сохранения и улучшения когнитивных навыков в зрелом возрасте — в их частом использовании.
Среди других тенденций исследователи отметили вариации в возрастном снижении навыков в зависимости от рода деятельности и уровня образования. Он был более выраженным у людей рабочих специальностей и у не окончивших вузы, которые реже практиковали чтение и вычисления. Также оказалось, что женщины после 40 лет сталкивались с более резким ухудшением, особенно в математических навыках. Специалисты полагают, что это связано не только с их менее частым применением женщинами, но и с другими факторами.
В числе ограничений работы авторы назвали специфику выборки (жители Германии до 65 лет) и невозможность установить причинно-следственную связь из-за наблюдательного характера исследования. Кроме того, в нем рассматривали только читательскую грамотность и навыки вычислений, не затрагивая других когнитивных способностей, таких как память, внимание, умение рассуждать и так далее.
Тем не менее результаты исследования говорят о том, что снижение когнитивных способностей — это не приговор. Регулярное чтение, решение задач и деятельность, требующая интеллектуальных усилий, могут стать «тренировкой» для поддержания умственного здоровья.
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