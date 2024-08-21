Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
NASA предложило всем желающим поучаствовать в охоте за экзопланетами
Первые планеты за пределами Солнечной системы обнаружили лишь в конце XX века, но затем они посыпались как из рога изобилия. Чтобы успешнее описывать все новые экзопланеты и делать другие открытия, NASA сейчас готовит новую космическую миссию — телескоп «Нэнси Грейс Роман». А чтобы справиться с огромными данными, космическое агентство предоставит доступ к ним всем желающим.
Идея об иных мирах, которые к тому же могут быть обитаемы, будоражит человечество много веков. Однако первые надежные свидетельства существования планет, которые вращаются не вокруг Солнца, появились лишь в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Вскоре началась настоящая «охота» за все новыми экзопланетами, в которой по сей день участвуют множество астрономов из разных стран.
Им помогает ряд методов: транзитный (основан на прохождении планеты по диску звезды, это, по сути, затмение), доплеровский, на основе гравитационного микролинзирования и так далее. В результате сейчас нам достоверно известны более пяти тысяч планет у других звезд, и их число постоянно растет.
Для такого рода открытий необходим анализ больших данных, который требует усилий исследователей. Поэтому NASA ранее уже привлекало к этому энтузиастов, которые не имеют статуса ученого, но располагают свободным временем и мотивацией. Это пример набирающего популярность течения «гражданской науки» (по-английски — citizen science).
«Гражданские ученые» ранее помогали анализировать данные космических обсерваторий TESS и ныне выведенного из строя «Кеплера», которые создавались именно для поиска экзопланет. Результатом их труда стало открытие нескольких новых планет, а также оценка оптимальной длительности их наблюдения — теперь ее используют профессиональные астрономы.
Вскоре возможности желающих помочь астрономам с открытиями станут гораздо шире. «Любой человек, где бы он ни жил, если только он имеет смартфон или ноутбук, может стать полноценным участником многих проектов этой инициативы гражданской науки и помочь нам узнать о Вселенной что-то новое», — заявил Роб Зелем (Rob Zellem), астрофизик из NASA и руководить программы «Экзопланетный патруль» (Exoplanet Watch).
Вдохновляющая перспектива связана с вводом в строй космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman Space Telescope) — широкодиапазонной инфракрасной обсерватории. Согласно планам, один из самых грандиозных проектов NASA должен стартовать в мае 2027 года. Телескоп «Роман» будет вооружен приборами для открытия экзопланет путем прямого наблюдения, транзитным методом и с помощью гравитационного микролинзирования.
Энтузиасты астрономии смогут использовать данные космических телескопов сразу после предварительной обработки — одновременно с самими учеными. Объем предстоящих работ велик: ожидается, что «Роман» будет присылать на Землю терабайт информации каждый день, что в 17 раз больше, чем обсерватория «Джеймс Уэбб».
В 2040-х к «Роману» на орбите должен присоединиться космический телескоп Habitable Worlds Observatory (HWO, «Обсерватория обитаемых миров»). Он будет работать в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах и тоже займется поиском экзопланет, в том числе при помощи всех желающих.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Жуки-светляки испускают световые сигналы для коммуникации с сородичами и привлечения брачных партнеров. Ученые недавно выяснили, что пауки вида Araneus ventricosus приноровились использовать эту особенность светляков для заманивания в сети большего числа жертв.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Человечество слабеет и теряет интерес к сексу. Но никто не знает почему
Досье на Деда Мороза
Миры под красным солнцем
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии