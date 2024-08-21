NASA предложило всем желающим поучаствовать в охоте за экзопланетами

Первые планеты за пределами Солнечной системы обнаружили лишь в конце XX века, но затем они посыпались как из рога изобилия. Чтобы успешнее описывать все новые экзопланеты и делать другие открытия, NASA сейчас готовит новую космическую миссию — телескоп «Нэнси Грейс Роман». А чтобы справиться с огромными данными, космическое агентство предоставит доступ к ним всем желающим.

Идея об иных мирах, которые к тому же могут быть обитаемы, будоражит человечество много веков. Однако первые надежные свидетельства существования планет, которые вращаются не вокруг Солнца, появились лишь в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Вскоре началась настоящая «охота» за все новыми экзопланетами, в которой по сей день участвуют множество астрономов из разных стран.

Им помогает ряд методов: транзитный (основан на прохождении планеты по диску звезды, это, по сути, затмение), доплеровский, на основе гравитационного микролинзирования и так далее. В результате сейчас нам достоверно известны более пяти тысяч планет у других звезд, и их число постоянно растет.

Для такого рода открытий необходим анализ больших данных, который требует усилий исследователей. Поэтому NASA ранее уже привлекало к этому энтузиастов, которые не имеют статуса ученого, но располагают свободным временем и мотивацией. Это пример набирающего популярность течения «гражданской науки» (по-английски — citizen science).

«Гражданские ученые» ранее помогали анализировать данные космических обсерваторий TESS и ныне выведенного из строя «Кеплера», которые создавались именно для поиска экзопланет. Результатом их труда стало открытие нескольких новых планет, а также оценка оптимальной длительности их наблюдения — теперь ее используют профессиональные астрономы.

Вскоре возможности желающих помочь астрономам с открытиями станут гораздо шире. «Любой человек, где бы он ни жил, если только он имеет смартфон или ноутбук, может стать полноценным участником многих проектов этой инициативы гражданской науки и помочь нам узнать о Вселенной что-то новое», — заявил Роб Зелем (Rob Zellem), астрофизик из NASA и руководить программы «Экзопланетный патруль» (Exoplanet Watch).

Вдохновляющая перспектива связана с вводом в строй космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman Space Telescope) — широкодиапазонной инфракрасной обсерватории. Согласно планам, один из самых грандиозных проектов NASA должен стартовать в мае 2027 года. Телескоп «Роман» будет вооружен приборами для открытия экзопланет путем прямого наблюдения, транзитным методом и с помощью гравитационного микролинзирования.

Предполагаемый внешний вид телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © l3harris.com, NASA

Энтузиасты астрономии смогут использовать данные космических телескопов сразу после предварительной обработки — одновременно с самими учеными. Объем предстоящих работ велик: ожидается, что «Роман» будет присылать на Землю терабайт информации каждый день, что в 17 раз больше, чем обсерватория «Джеймс Уэбб».

В 2040-х к «Роману» на орбите должен присоединиться космический телескоп Habitable Worlds Observatory (HWO, «Обсерватория обитаемых миров»). Он будет работать в ультрафиолетовом, оптическом и инфракрасном диапазонах и тоже займется поиском экзопланет, в том числе при помощи всех желающих.

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