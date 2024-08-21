Психологи выяснили, как устранение недопониманий влияет на политические разногласия

Считается, что взаимная неприязнь приверженцев разных политических идеологий во многом связана с тем, что стороны неправильно понимают взгляды друг друга. Соответственно, если устранить недопонимания, оппоненты должны стать терпимее к идеологии и партии оппонента. Исследователи из США и Дании проверили, так ли это на самом деле.

Политические взгляды влияют на нашу жизнь сильнее, чем может показаться. Недавние исследования показали, что от идеологии, которую мы выбираем, зависит восприятие истории: мы не только оцениваем события прошлого как положительные или отрицательные через призму своих убеждений, но и по-разному понимаем, что вообще происходило. Споры с политическими оппонентами, как правило, наиболее эмоциональны и энергозатратны, однако их эффект может быть позитивным: во время разговора люди с разными взглядами обнаруживают точки соприкосновения и начинают лучше друг друга понимать.

Психологи из Пенсильванского университета (США), Орхусского университета (Дания) и Дартмутского колледжа (США) провели серию экспериментов и выяснили, как лучшее понимание взглядов друг друга влияет на взаимную неприязнь сторонников разных политических идеологий. Соответствующую научную статью опубликовал журнал PNAS Nexus.

В исследовании участвовали 9810 жителей США — республиканцы и демократы. Они по пятибалльной шкале от «Полностью согласен» до «Категорически не согласен» оценили свое отношение к недемократическим практикам (например, игнорирование судебных решений, которые приняли судьи со стороны оппонента; цензура средств массовой информации, которые больше критикуют «своих», чем оппонентов) и предположили, насколько их одобряют люди с противоположными политическими взглядами. С помощью аналогичной шкалы респонденты указали, в какой степени поддерживают преступления, связанные с насилием по отношению к политическим оппонентам — организация незаконного митинга против чужой идеологии, поджог штаб-квартиры, нападение на лидера партии.

Далее участники исследования ознакомились с фактами об идеологии оппонента, которые, судя по результатам еще одного опроса, скорректировали их представление о том, как ее сторонники относятся к разным недемократическим практикам. Однако ни неприязнь к политическим противникам, ни степень поддержки преступлений против них, ни отношение к «противоположной» идеологии не изменились.

Авторы статьи сделали вывод, что устранение недопониманий, которое зачастую продвигается как эффективный способ снизить политическую поляризацию, вряд ли можно считать панацеей в этой ситуации. По мнению ученых, важно искать другие значимые факторы разногласий и другие инструменты их сглаживания.

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