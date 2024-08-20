  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
7 минут назад
Мария А.
27

Запоры оказались недооцененным фактором серьезных сердечно-сосудистых событий

Новое масштабное исследование на примере 408 тысяч человек и с учетом множества переменных позволило определить запор как независимый фактор риска MACE — серьезных сердечно-сосудистых событий. Кроме того, ученые показали, что проблемы с дефекацией на фоне гипертонии повышают вероятность таких состояний, как ишемический инсульт и сердечная недостаточность, в 1,7 раза и увеличивают риск смерти на 34%.

Медицина
# MACE
# болезни сердца
# гипертония
# дефекация
# запоры
# ишемический инсульт
# кишечник
# пищеварение
# сердечно-сосудистая система
Криминальное чтиво
Кадр из фильма «Криминальное чтиво» / © Miramax Films

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертей в мире, согласно статистике ВОЗ. В первую очередь они связаны с так называемыми серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, или MACE (Major adverse cardiovascular events): в этот список входят ишемический инсульт, острый коронарный синдром и сердечная недостаточность. Ключевым фактором риска возникновения MACE считают повышенное артериальное давление, то есть гипертонию. Помимо этого, роль играют и другие метаболические (ожирение, диабет, высокий уровень холестерина), демографические (старение, мужской пол) и поведенческие (курение, алкоголизм) факторы.

Несмотря на долгие годы исследований, ученые продолжают искать «нетрадиционные» факторы риска MACE. Можно ли считать одним из них запор, ведь доказана связь кишечника с сердцем и мозгом, проверили биологи из Университета Монаша в Австралии и Свободного средиземноморского университета в Казамассиме (Бари, Италия). Их статья опубликована в журнале Heart and Circulatory Physiology (American Journal of Physiology).

Запор — функциональное заболевание, при котором нарушается процесс дефекации. Оно входит в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра под кодом K59.0. Это одно из самых распространенных желудочно-кишечных расстройств: по подсчетам специалистов, хронической формой страдают 14% населения нашей планеты, в основном женщины.

Распространенность запоров увеличивается с возрастом, а наблюдающееся при этом нарушение моторики кишечника имеет общие факторы риска с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, можно упомянуть дисрегуляцию вегетативной нервной системы, дисбактериоз кишечника, нехватку клетчатки и жидкости в рационе, низкую физическую активность.

Поскольку предыдущие научные работы по теме имели некоторые ограничения, авторы нового исследования изучили «вклад» запора в гипертонию и MACE, а также генетическую предрасположенность к нему на примере 408 354 взрослых, информация о которых хранится в Британском биобанке. Из общего числа выделили 46 891 человека (11,5%), столкнувшегося хотя бы с одним MACE (29 704 случая острого коронарного синдрома, 12 847 — ишемического инсульта, 14 099 — сердечной недостаточности).

Также удалось выявить 23 814 (5,8%) случаев запора, 55,9% наблюдались у женщин. Между тем MACE чаще обнаруживали у мужчин (67,3%). В средним запоры отмечали у 60-летних, MACE — у 61-летних. Среди пациентов с запором 56,6% имели гипертонию, 12,8% были курильщиками, 17,1% страдали диабетом, 34,3% — гиперхолестеринемией (повышенный уровень холестерина в крови).

Анализ данных показал, что участники, испытывающие проблемы с дефекацией, имели значительно повышенный риск MACE по сравнению с теми, кто регулярно ходил в туалет: отношение шансов (OR) оценили в 2,15 после поправки на возраст, пол и индекс массы тела. Кроме того, запор коррелировал с подгруппами MACE: сердечной недостаточностью (OR=2,72), ишемическим инсультом (OR=2,36) и острым коронарным синдромом (OR=1,62).

Чтобы подтвердить обнаруженную связь, авторы исследования провели два дополнительных анализа чувствительности. В первом учли прием блокаторов кальциевых каналов (БКК), способных сказаться на моторике кишечника и вызывать запор. Такие препараты — антагонисты кальция используют в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Во второй анализ, помимо БКК, включили такие переменные, как диабет, статус курения, гипертония и гиперхолестеринемия. В обоих случаях результаты удалось воспроизвести, хотя общий риск MACE на фоне запоров снизился с 2,15 до 1,71.

Когда пациентов с гипертонией и регулярным стулом сравнили с теми, у кого было и повышенное давление, и задержки с выходом кала, оказалось, что у второй группы вероятность развития MACE и смерти вследствие этого была выше: OR равнялось 1,68 и 1,34 соответственно — после поправки на возраст, пол, ИМТ, прием БКК и другие факторы. По мнению исследователей, 34%-ное увеличение риска указывает на то, что запор может выступать значимым предиктором MACE у людей с гипертонией. Даже при учете традиционных факторов риска.

Наконец, биологи выявили связь между запорами и подгруппами MACE на уровне генетики: генетический коэффициент корреляции (rg) в случае острого коронарного синдрома оценили в 0,27, ишемического инсульта — 0,23, сердечной недостаточности — 0,21.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# MACE
# болезни сердца
# гипертония
# дефекация
# запоры
# ишемический инсульт
# кишечник
# пищеварение
# сердечно-сосудистая система
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Женские батальоны
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
21 Авг
Бесплатно
Управление проектами развития: методология мониторинга социальных эффектов
Шанинка
Онлайн
Лекция
21 Авг
Бесплатно
Как помочь учиться себе и своему ребенку
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
21 Авг
500
Земля как эталон для поиска обитаемых миров
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Редкие и знаменитые животные Московского зоопарка
Московский зоопарк
Москва
Экскурсия
22 Авг
400
Музей и время
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Георгиевские штандарты 9-го гусарского Киевского полка
Государственная библиотека искусств
Москва
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Физика магии
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
22 Авг
Бесплатно
Половой отбор у динозавров и других древних животных
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:59
Татьяна

Компьютерные видеоигры помогли улучшить психическое здоровье

Мы привыкли к новостям о негативном влиянии видеоигр на здоровье. Недаром ВОЗ несколько лет назад объявила игровую зависимость заболеванием. Ученые, напротив, не спешат с выводами. По их мнению, последствия для психики твердо не установлены. Новое исследование, охватившее данные о почти 100 тысячах геймеров из Японии, отчасти прояснило эту проблему.

Психология
# COVID-19
# видеоигра
# игровая приставка
# стресс
Вчера, 14:39
Полина Меньшова

Поддельный мед научились выявлять без вскрытия банки

Мед нередко подделывают, добавляя в него сироп или патоку. Распознать некачественный продукт бывает сложно не только у витрины в магазине, но и в лабораторных условиях. Ученые из Великобритании разработали два новых способа вычислить подделку, один из которых позволяет даже не открывать банку с медом.

Биология
# мед
# подделка
# разбавленный мед
# сироп
Вчера, 10:37
МАИ

В МАИ придумали ракетный двигатель, работающий на космической пыли

Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.

МАИ
# космическая пыль
# лунный грунт
# ракета
# ракетный двигатель
# реголит
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
15 августа
Юлия Трепалина

В Австралии придумали, как спасти пресноводных крокодилов от ядовитых жаб

Ядовитые тростниковые жабы стали настоящим бедствием для австралийских узкорылых крокодилов, обитающих в пресных водоемах на севере страны. Однако ученые, похоже, нашли способ защитить рептилий от инвазивного вида, чей смертельный яд губит многих животных.

Биология
# Австралия
# жабы
# инвазивные виды
# крокодилы
# сохранение видов
15 августа
Росатом

С помощью лазерной установки «Росатома» впервые «срезали» высотный кран

Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.

Росатом
# лазер
# Лазерная установка
# подъемные краны
# резка металла
16 августа
Юлия Трепалина

Лабораторные тесты показали бесполезность распространенных спреев от тараканов

Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.

Биология
# вредители
# гигиена
# инсектициды
# тараканы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Запоры оказались недооцененным фактором серьезных сердечно-сосудистых событий

    7 минут назад

  2. Просмотр развлекательных видео усилил скуку

    1 час назад

  3. Пауки сделали приманку из самцов светляков, «превратив» их в самок

    3 часа назад

  4. Более чем у 25% людей в коме обнаружили признаки сознания

    3 часа назад
Выбор редакции

Сбить цель в космосе: тайны наведения в космосе глазами разработчика

14 августа

Последние комментарии

Александр Владимирович...
13 минут назад
Angel, и чем Ын не угодил?

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Oleg Doloza
18 минут назад
Сразу вспомнилось - "Пингвины-извращенцы снова терроризируют Палестину" )))

В Японии сексуально неудовлетворенный дельфин несколько лет нападает на людейВ Японии сексуально неудовлетворенный дельфин несколько лет нападает на людей

Александр Владимирович...
40 минут назад
Вячеслав, это всë писями на воде виляно. Все мы, кто старше сорока с чем то годиков, помним программу СОИ. Не аналог ли этой аферы с космической

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Alexey Vinogradov
58 минут назад
"Одно из обнажений, выходящее на шотландских островах Гарвеллах, особенно интересно. В нем сохранилась запись смены от теплого тропического

Геологи нашли самую полную летопись времен «Земли-снежка»Геологи нашли самую полную летопись времен «Земли-снежка»

Гриня Медведков
1 час назад
У вас текст про исследование игроков на Switch и PS5, а в заголовке "компьютерные видеоигры" и скриншот из CS, которой нет на упомянутых консолях. Вроде,

Компьютерные видеоигры помогли улучшить психическое здоровьеКомпьютерные видеоигры помогли улучшить психическое здоровье

Alex Edelstein
1 час назад
Я смотрю, Мария Чеботарь специализируется на подобных трешовых темах, не имеющих с популярной наукой ничего общего. Голая Наука, куда ты катишься?

В Японии сексуально неудовлетворенный дельфин несколько лет нападает на людейВ Японии сексуально неудовлетворенный дельфин несколько лет нападает на людей

Александр Березин
2 часа назад
habib, а в космос летала не напомните кто из республик СССР? Киргизская советская социалистическая республика или Таджикская?

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Вячеслав
2 часа назад
Сергей, Рогозин - дебил и ссылаться на него глупо. Именно при нём практически отрасль убили. Провал "Енисея", Пересильд, " Фёдор", попытка уволить

«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость

Анатолий Чупин
2 часа назад
Причем тут санкции Королев запускал ракеты когда в мире ни кто и не делал ничего подобного кроме США а вы санкции помните Путин по телевизору

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Сергей Сфыеду
2 часа назад
M., Вы явно живете в другой вселенной. Королев не создавал ракетные двигатели, он конструктор ракет. Все советские и американские более-менее

СМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станциюСМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станцию

Вячеслав
2 часа назад
Евгений, если Вы не следите, то нефиг говорить за всех. Насчет Луны. Там действительно собираются строить станции. По крайней мере США и Китай точно

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

habib mammedov
3 часа назад
60 лет? Разве СССР не распался всего 30 лет назад?

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Вячеслав
3 часа назад
Эдуард, только вот написал, что в России не всё идиоты, как Вы картину подпортили. Да ещё начали считать пуски на душу населения. Интересно, как

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Вячеслав
3 часа назад
Jyldyz, ну зачем так? Не считайте людей за идиотов, а себя - за гения. Все всё прекрасно знают.Я имею в виду космос. А по всему остальному у Вас просто

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Вячеслав
3 часа назад
Юрий, я езжу по нормальным дорогам. Буквально на днях прокатился от Москвы до Самары и обратно. Про образование ничего не скажу. Получал его при

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Vlad Ok
3 часа назад
А предлагал я им на конкурсе назвать двигатель Браун :)))

Первая ступень немецкой космической ракеты взорвалась на испытанияхПервая ступень немецкой космической ракеты взорвалась на испытаниях

Angel
3 часа назад
Александр Владимирович. Из северо корейского.

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

Виталий Кузен
5 часов назад
Маловато будет!!!

Россия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 летРоссия показывает один из самых низких результатов по числу ракетных запусков за 60 лет

1 2
5 часов назад
Джус маневрирует☝️

Телескопы запечатлели направляющийся к Юпитеру зонд JuiceТелескопы запечатлели направляющийся к Юпитеру зонд Juice

Max Power
5 часов назад
С., на накед-сайенс была, например отличная статья, про лунную гонку, доставшиеся нам наработки фон брауна- примитивный движок открытого цикла, с

СМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станциюСМИ: Starliner может врезаться в Международную космическую станцию

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно