Запоры оказались недооцененным фактором серьезных сердечно-сосудистых событий

Новое масштабное исследование на примере 408 тысяч человек и с учетом множества переменных позволило определить запор как независимый фактор риска MACE — серьезных сердечно-сосудистых событий. Кроме того, ученые показали, что проблемы с дефекацией на фоне гипертонии повышают вероятность таких состояний, как ишемический инсульт и сердечная недостаточность, в 1,7 раза и увеличивают риск смерти на 34%.

Сердечно-сосудистые заболевания — главная причина смертей в мире, согласно статистике ВОЗ. В первую очередь они связаны с так называемыми серьезными неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями, или MACE (Major adverse cardiovascular events): в этот список входят ишемический инсульт, острый коронарный синдром и сердечная недостаточность. Ключевым фактором риска возникновения MACE считают повышенное артериальное давление, то есть гипертонию. Помимо этого, роль играют и другие метаболические (ожирение, диабет, высокий уровень холестерина), демографические (старение, мужской пол) и поведенческие (курение, алкоголизм) факторы.

Несмотря на долгие годы исследований, ученые продолжают искать «нетрадиционные» факторы риска MACE. Можно ли считать одним из них запор, ведь доказана связь кишечника с сердцем и мозгом, проверили биологи из Университета Монаша в Австралии и Свободного средиземноморского университета в Казамассиме (Бари, Италия). Их статья опубликована в журнале Heart and Circulatory Physiology (American Journal of Physiology).

Запор — функциональное заболевание, при котором нарушается процесс дефекации. Оно входит в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра под кодом K59.0. Это одно из самых распространенных желудочно-кишечных расстройств: по подсчетам специалистов, хронической формой страдают 14% населения нашей планеты, в основном женщины.

Распространенность запоров увеличивается с возрастом, а наблюдающееся при этом нарушение моторики кишечника имеет общие факторы риска с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, можно упомянуть дисрегуляцию вегетативной нервной системы, дисбактериоз кишечника, нехватку клетчатки и жидкости в рационе, низкую физическую активность.

Поскольку предыдущие научные работы по теме имели некоторые ограничения, авторы нового исследования изучили «вклад» запора в гипертонию и MACE, а также генетическую предрасположенность к нему на примере 408 354 взрослых, информация о которых хранится в Британском биобанке. Из общего числа выделили 46 891 человека (11,5%), столкнувшегося хотя бы с одним MACE (29 704 случая острого коронарного синдрома, 12 847 — ишемического инсульта, 14 099 — сердечной недостаточности).

Также удалось выявить 23 814 (5,8%) случаев запора, 55,9% наблюдались у женщин. Между тем MACE чаще обнаруживали у мужчин (67,3%). В средним запоры отмечали у 60-летних, MACE — у 61-летних. Среди пациентов с запором 56,6% имели гипертонию, 12,8% были курильщиками, 17,1% страдали диабетом, 34,3% — гиперхолестеринемией (повышенный уровень холестерина в крови).

Анализ данных показал, что участники, испытывающие проблемы с дефекацией, имели значительно повышенный риск MACE по сравнению с теми, кто регулярно ходил в туалет: отношение шансов (OR) оценили в 2,15 после поправки на возраст, пол и индекс массы тела. Кроме того, запор коррелировал с подгруппами MACE: сердечной недостаточностью (OR=2,72), ишемическим инсультом (OR=2,36) и острым коронарным синдромом (OR=1,62).

Чтобы подтвердить обнаруженную связь, авторы исследования провели два дополнительных анализа чувствительности. В первом учли прием блокаторов кальциевых каналов (БКК), способных сказаться на моторике кишечника и вызывать запор. Такие препараты — антагонисты кальция используют в комплексной терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Во второй анализ, помимо БКК, включили такие переменные, как диабет, статус курения, гипертония и гиперхолестеринемия. В обоих случаях результаты удалось воспроизвести, хотя общий риск MACE на фоне запоров снизился с 2,15 до 1,71.

Когда пациентов с гипертонией и регулярным стулом сравнили с теми, у кого было и повышенное давление, и задержки с выходом кала, оказалось, что у второй группы вероятность развития MACE и смерти вследствие этого была выше: OR равнялось 1,68 и 1,34 соответственно — после поправки на возраст, пол, ИМТ, прием БКК и другие факторы. По мнению исследователей, 34%-ное увеличение риска указывает на то, что запор может выступать значимым предиктором MACE у людей с гипертонией. Даже при учете традиционных факторов риска.

Наконец, биологи выявили связь между запорами и подгруппами MACE на уровне генетики: генетический коэффициент корреляции (r g ) в случае острого коронарного синдрома оценили в 0,27, ишемического инсульта — 0,23, сердечной недостаточности — 0,21.

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