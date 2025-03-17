  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
Татьяна Пичугина
2

Астрономы случайно открыли гигантскую дисковую галактику в ранней Вселенной

5.1

Дисковые галактики возникали уже в первые миллиарды лет после рождения Вселенной. По сравнению с теми, что появились позже, их размеры небольшие. Эффективный радиус составляет три килопарсек, а звездная масса — сотни миллиардов солнечных. Эти данные соответствуют моделям образования, однако новые наблюдения могут потребовать пересмотра расчетов: астрономы обнаружили неожиданно крупный объект на заре зарождения звезд и галактик.

Астрономия
# James Webb Space Telescope
# галактический диск
# Италия
# ранняя вселенная
Галактика
Улучшенное RGB-изображение галактики Большое Колесо, открытой на красном смещении 3,25. Яркий голубой источник вверху — галактика на красном смещении 0,1 / © Weichen Wang et al., Nature Astronomy, 2025

Большой коллектив ученых во главе с Вэйхеном Ваном из Миланского университета Бикокка (Италия) сообщил об открытии дисковой галактики с эффективным радиусом по большой оси 9,6 килопарсека на красном смещении 3,25. Это соответствует ранней Вселенной возрастом всего два миллиарда лет. Ее назвали Big Wheel, или Большое Колесо. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.

Галактику обнаружили случайно при наблюдении яркого квазара с помощью орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» в инфракрасном диапазоне на длинах волн 1,5 и 3,2 микрометра. Телескоп «Хаббл» зафиксировал (на длине волны 0,8 микрометра) только отдаленные обрывки галактического диска — возможно, молодые звезды или пылевую облачность. Комбинацией снимков обоих телескопов ученые добились хорошего изображения, на котором различимы детали.

Диаметр звездного диска Большого Колеса — приблизительно 30 килопарсек. В ультрафиолетовом диапазоне его спиральные рукава выглядят неоднородными, с комковатой структурой. Это напоминает более молодые галактики.

Физические свойства галактики Большое Колесо в сравнии с одновозрастными и возникшими позже / © Weichen Wang et al., Nature Astronomy, 2025

Наблюдения с помощью спектрометра NIRSpec, измерившего спектральную линию Hα атомарного водорода, подтвердили вращение диска со скоростью 300 километров в секунду.

С учетом графика скорости звездообразования звездную массу галактики оценили в 3,7 x 1011 солнечных масс, при альтернативном подходе — 2,7 x 1011. В любом случае Большое Колесо обладает рекордной массой среди дисковых галактик ранней Вселенной, большинство из которых «Джеймс Уэбб» открыл совсем недавно.

Почему Большое Колесо выделяется столь гигантскими размерами и массой на фоне своих современниц — неясно. По параметрам оно скорее аналогично тем, что видны на красном смещении 0. Однако отличается от них более высокой скоростью звездообразования, что характерно как раз для галактик на z ~ 3.

«Большое Колесо — гигантский вращающийся диск с уникальными для z ~ 3 физическими свойствами. Это ставит вопросы о его образовании», — отметили авторы статьи.

Учитывая, что галактику обнаружили случайно в густонаселенном секторе, существуют, вероятно, дополнительные механизмы, которые привели к ее появлению: например, через процессы слияния галактик.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# James Webb Space Telescope
# галактический диск
# Италия
# ранняя вселенная
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Темная материя и темная энергия: загадки Вселенной
Музей космонавтики
Онлайн
Экскурсия
18 Мар
500
Первый шаг в открытый космос и… обратно
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
От винта! Что нужно знать, чтобы научить машину летать?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Мар
2000
Небесные гости — метеориты. Желанные или незваные?
Лекторий Достоевский
Москва
Лекция
18 Мар
Бесплатно
Как гормоны управляют нашей жизнью
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Мар
700
Древнерусский человек
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
19 Мар
450
Жизнь звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Биполярный спектр
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Известный и неизвестный Королев
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 10:02
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
4 часа назад
Полина Меньшова

Психологи разобрались, почему гетеросексуальные женщины смотрят лесбийское порно

Интерес гетеросексуальных женщин к лесбийским порнографическим видео не связан со склонностью к однополым отношениям. Причины, по которым пользовательницы сайтов «для взрослых» выбирают такие видеоролики, изучила психолог из Израиля.

Психология
# гетеросексуальность
# лесбиянки
# порно
# порнография
Позавчера, 10:31
Березин Александр

Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

Космическое агентство Китая опубликовало открытое обращение ко всем потенциальным международным партнерам с предложением доставить на околомарсианскую орбиту их научные приборы в рамках миссии «Тяньвэнь-3». КНР находится под санкциями Запада в области космического сотрудничества, поэтому найти партнеров из-за рубежа китайцам весьма важно и, одновременно, сложно. Именно миссия «Тяньвэнь-3», с высокой вероятностью, станет первой, которая доставит марсианский грунт обратно на Землю.

Космонавтика
# Китай
# космос
# Марс
# Тяньвэнь-3
Позавчера, 10:02
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
13 марта
ТГУ

Ученые нашли микропластик в реке в Узбекистане, имеющей большое значение в орошении полей

Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.

ТГУ
# Заравшан
# микропластик
# мусор
# река
# Узбекистан
14 марта
Юлия Трепалина

Ученые опровергли мнение о пике умственных способностей в 30 лет

Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.

Психология
# возраст
# грамотность
# когнитивные способности
# математические способности
# навык
# умственные способности
# упадок
# чтение
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
Позавчера, 10:02
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы случайно открыли гигантскую дисковую галактику в ранней Вселенной

    Только что

  2. Нейрогенетики расшифровали роль ранее неизученного гена умственной отсталости

    15 минут назад

  3. Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

    1 час назад

  4. Пыльца и выхлопные газы: пермские ученые рассказали, как минимизировать вред от грязного воздуха

    2 часа назад
Выбор редакции

Начало всего: как новый телескоп будет искать причины Большого взрыва

12 марта

Последние комментарии

Дождиков Антон
2 минуты назад
Двигатель - да, новый, ПД-8. Тут молодцы. Но тестовый самолет еще тот "конструкт": приличное количество иностранных запчастей

Видео: авиалайнер «Суперджет» выполнил первый полет с российскими двигателями ПД-8

Romans Nagajevs
19 минут назад
Про "санкции Запада" можно поподробнее, что за санкции? И что за страна такая - Запад? Автор, конечно, слышал звон, но... Лучше чего-нибудь спиздеть 😁

Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

Sam Dowson
38 минут назад
Александр, ИИ говорит, что не избегает, а возможно "прощупывает почву" - типа где и как лучше пробы взять, чтоб уж наверняка. А не "пальцем в небо" -

Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

Артём Зайков
56 минут назад
Жасулан, что то не могу понять где вы увидели в предыдущих (перед вашим) комментариях недовольных русских? При том что вы сам русскоговорящий и

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Eset Hrenset12342
56 минут назад
Когда в атмосфере Венеры не было 97% СО2, то облака могли быть другие, и следовательно, Венера могла получать гораздо больше тепла...

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Arkady Kolbenev
56 минут назад
Сергей, пишите исчо. я зачитался этим кладезем мудрости. этими новостями из параллельной вселенной где почему-то не появилась наука а появилось

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Агафонов Сергей
1 час назад
А., главное вы усердно работаете, отрабатываете свои 30 серебренняков. Посмотрите и привидете статистику бюджетных мест по годам за последние

Инфографика: суммарный коэффициент рождаемости в странах Европы в 2025 году

Arkady Kolbenev
1 час назад
Dixie, что то не могу отстановиться, читаю и перечитываю, читаю и перечитываю

В частой мужской привычке увидели маркер потенциального насильника

GreenAqua Санкт Петербург
2 часа назад
Aver, в «Нью Ерке» ни истории, ни архитектуры нет. Одни понты, просто послабее, чем у саудитов. А саудиты молодцы. Качают нефть, ни к кому не лезут, не

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Dixie Thomas
2 часа назад
Кстати, о внешнем виде женских тел. Я не знаю у всех ли так, но лично я чувствую закономерности странных реакций. Например, если оделась женственно

В частой мужской привычке увидели маркер потенциального насильника

Татьяна Пичугина
2 часа назад
Doc, спасибо большое, исправила косяк

Мезозойских млекопитающих покрывал темный, равномерно окрашенный мех

Андрей Череманов
3 часа назад
wonderfull_, так только холопы коррупционеров думают.

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Kanye
4 часа назад
Mitchell, со всеми расчетами статья напоминала бы сборник сочинений Ленина по объему. Там есть все подробности по ссылке.

Белорусские инженеры рассказали о преимуществах колес из полиуретана

Astra Dream
4 часа назад
Люди там жили и испортили климат. Потом перебрались на Землю. Это как сейчас на Марс.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Юлия Трепалина
4 часа назад
Ошибка в DOI у релизеров, как появится работающая, обязательно исправим. пока ниже ссылки на англоязычные пресс-релизы

Кинозлодеев записали в политические оппоненты, а героев — в единомышленники

Сергей Запрягаев
4 часа назад
Температура о которой нам рассказывают, основывается на данных трёх раздавленных атмосферой в процессе посадки станций, восьми более-менее

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Keita Ichijou
4 часа назад
Жасулан, что ты на сайте с русским доменом забыл, чудище?)

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Олег Сердюков
5 часов назад
Жасулан, ты сам то до сих пор ослов чпокаешь чтоб мужиком стать, чурек

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

С.К
5 часов назад
Жасулан, давно ли ссать стоя начал чебурек

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Александр Макусинский...
5 часов назад
Жасулан, тебе кто интернет в аул провел, макака?) ты жопу давно научился вытирать?? Или все также, как твои сородичи, грязный ходишь

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно