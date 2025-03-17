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Астрономы случайно открыли гигантскую дисковую галактику в ранней Вселенной
Дисковые галактики возникали уже в первые миллиарды лет после рождения Вселенной. По сравнению с теми, что появились позже, их размеры небольшие. Эффективный радиус составляет три килопарсек, а звездная масса — сотни миллиардов солнечных. Эти данные соответствуют моделям образования, однако новые наблюдения могут потребовать пересмотра расчетов: астрономы обнаружили неожиданно крупный объект на заре зарождения звезд и галактик.
Большой коллектив ученых во главе с Вэйхеном Ваном из Миланского университета Бикокка (Италия) сообщил об открытии дисковой галактики с эффективным радиусом по большой оси 9,6 килопарсека на красном смещении 3,25. Это соответствует ранней Вселенной возрастом всего два миллиарда лет. Ее назвали Big Wheel, или Большое Колесо. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.
Галактику обнаружили случайно при наблюдении яркого квазара с помощью орбитальной обсерватории «Джеймс Уэбб» в инфракрасном диапазоне на длинах волн 1,5 и 3,2 микрометра. Телескоп «Хаббл» зафиксировал (на длине волны 0,8 микрометра) только отдаленные обрывки галактического диска — возможно, молодые звезды или пылевую облачность. Комбинацией снимков обоих телескопов ученые добились хорошего изображения, на котором различимы детали.
Диаметр звездного диска Большого Колеса — приблизительно 30 килопарсек. В ультрафиолетовом диапазоне его спиральные рукава выглядят неоднородными, с комковатой структурой. Это напоминает более молодые галактики.
Наблюдения с помощью спектрометра NIRSpec, измерившего спектральную линию Hα атомарного водорода, подтвердили вращение диска со скоростью 300 километров в секунду.
С учетом графика скорости звездообразования звездную массу галактики оценили в 3,7 x 1011 солнечных масс, при альтернативном подходе — 2,7 x 1011. В любом случае Большое Колесо обладает рекордной массой среди дисковых галактик ранней Вселенной, большинство из которых «Джеймс Уэбб» открыл совсем недавно.
Почему Большое Колесо выделяется столь гигантскими размерами и массой на фоне своих современниц — неясно. По параметрам оно скорее аналогично тем, что видны на красном смещении 0. Однако отличается от них более высокой скоростью звездообразования, что характерно как раз для галактик на z ~ 3.
«Большое Колесо — гигантский вращающийся диск с уникальными для z ~ 3 физическими свойствами. Это ставит вопросы о его образовании», — отметили авторы статьи.
Учитывая, что галактику обнаружили случайно в густонаселенном секторе, существуют, вероятно, дополнительные механизмы, которые привели к ее появлению: например, через процессы слияния галактик.
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