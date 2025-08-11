Уведомления
Психологи нашли связь между заботой о других и пищевыми привычками
Американские ученые выявили неожиданную связь: дети, которые в раннем детстве любили помогать окружающим и отличались добросердечностью, спустя много лет придерживались более здоровых пищевых привычек.
Хотя в теории игр и экономической психологии не раз подчеркивалось, что сотрудничество и взаимопомощь — оптимальная стратегия, которая в долгосрочной перспективе приводит к достижению наилучших результатов для всех, просоциальное поведение — достаточно редкий феномен. Между тем психологи из Гарварда и специалисты Университета Джонса Хопкинса (все — из США) неожиданно обнаружили еще один бонус: дети, склонные к сопереживанию, альтруизму и отличающиеся желанием помогать другим, даже когда это не приносит личной выгоды, в подростковом возрасте следуют более здоровым пищевым привычкам.
Проанализировав результаты британской долгосрочной программы наблюдения за развитием детей с рождения до 17 лет, исследователи нашли связь между социально позитивными формами поведения в пятилетнем возрасте и устойчивым соблюдением рекомендаций по употреблению фруктов и овощей в 17 лет.
В частности, дети с умеренно низким уровнем просоциальности имели примерно на 46 процентов больше шансов соблюдать рекомендации по здоровому питанию по сравнению с детьми с самыми низкими показателями. В группе детей с наивысшим уровнем просоциальности вероятность была еще больше — до 68 процентов. После коррекции результатов по ряду переменных — полу, этнической принадлежности, доходам семьи и образованию родителей — эффект сохранялся. Связь оставалась значимой вне зависимости от того, когда оценивали социальные качества — в пять, семь или 11 лет.
Ученые пока не могут объяснить полученные результаты. Возможно, принятию осознанных решений по поводу собственного здоровья способствуют поддержка и развитие позитивных качеств, а также обстановка социального благополучия в детстве, предположили исследователи.
Научная работа имеет некоторые ограничения. Во-первых, не учтены все факторы, связанные с воспитанием и средой. Во-вторых, оценка родителями поведения своих детей может быть субъективной. Наконец, результаты могут не отражать ситуацию в других странах или возрастных группах. Тем не менее исследование обладает рядом сильных сторон: это, например, большой размер выборки и тщательная коррекция множества социально-демографических факторов.
Статья опубликована в издании American Journal of Preventive Medicine.
