Услышать звездопад: ученый рассказал, как поймать Персеиды на FM-радио

В ближайшие дни жители России, Европы и других стран Северного полушария могут наблюдать один из самых красивых метеорных потоков года — Персеиды. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему мы видим «падающие звезды» из разных веков, подходят ли пиковые даты для наблюдения и как услышать метеоры по радио.

Августовский «звездопад» получил свое название благодаря созвездию Персея, хотя фактически с ним никак не связан.

— Нам только кажется, будто «падающие звезды» действительно рождаются в Персее, хотя это оптическая иллюзия. Да и к звездам метеорный поток не имеет никакого отношения. На самом деле, то, что мы за них принимаем, частицы пыли и льда, оставленные кометой Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через этот шлейф, частицы сгорают в атмосфере, создавая яркие вспышки — «падающие звезды». А поскольку все они летят примерно в одном направлении, наш глаз воспринимает их траектории так, будто они расходятся из одной области неба — радианта, который находится в созвездии Персея, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Настоящие звезды (как Солнце) не могут «падать» — они гигантские и находятся за триллионы километров от нас. То, что мы называем «звездопадом», на самом деле сгорающие в атмосфере пылинки и камешки, прилетевшие к нам из космоса, их еще принято называть метеорами. А вот если объект был более крупный и не сгорел полностью, а упал на Землю, — это уже метеорит.

19 августа — идеальный день для наблюдения за Персеидами / © Diego PH, Unsplash

Каждый август мы наблюдаем «космические воспоминания» — следы прошлых визитов кометы Свифта-Туттля к Солнцу.

— Комета Свифта-Туттля — как космическая путешественница. Она движется по вытянутой орбите, приближаясь к Солнцу каждые 133 года. Во время каждого такого сближения солнце нагревает ее поверхность, лед испаряется, вырывая пыль и камешки, эти частицы остаются в космосе, образуя шлейф вдоль орбиты кометы. Последний раз она была близко к Солнцу в 1992 году, следующий визит — только в 2126 году, когда она будет видна невооруженным глазом, — объясняет эксперт ПНИПУ.

Сейчас во время «звездопада», мы можем видеть частицы, выброшенные в разные века. Некоторые — из хвоста 1992 года. Другие — из пролетов 1862, 1737 или даже 1610 годов. Самые древние пылинки могли быть выброшены тысячи лет назад — еще во времена Древнего Рима или египетских фараонов.

Метеорный поток Персеиды считается одним из самых зрелищных в году и вполне обоснованно.

— Он один из самых мощных: на пике активности можно наблюдать до 100-150 «падающих звезд» в час. А по количеству болидов – так называют очень яркие метеоры – он в лидерах. Это практически единственный метеорный поток, где можно одновременно увидеть десятки обычных «падающих звезд» и несколько настоящих огненных шаров за час наблюдений. Поэтому такое пропустить точно нельзя. Следующий похожий будет только в декабре, — отмечает эксперт ПНИПУ.

Несмотря на то, что пик «звездопада» приходится в ночь с 12 на 13 августа, наблюдать за метеорами, по мнению ученого, лучше всего 19 числа.

— Если смотреть прямо сегодня ночью, может мешать яркость Луны, которая сейчас очень сильно освещена Солнцем и будет буквально «засвечивать» небо, значительно уменьшая количество видимых метеоров. В таких условиях невооруженным глазом можно будет разглядеть только самые яркие болиды — крупные метеоры, оставляющие заметные следы. Остальные, более мелкие «падающие звезды», просто потеряются в лунном сиянии. Лучшим периодом станет 19 августа, когда освещенность Луны уменьшится с 90% до 30%, а количество метеоров хотя и тоже сократится, но будет более зрелищным. И не возникнет ощущения потраченного зря времени, — объясняет ученый ПНИПУ.

Поток Персеиды еще один из самых быстрых – для сравнения каждый метеор летит со скоростью в 200 раз быстрее пистолетной пули. А еще, если повезет, его можно не только увидеть, но и услышать на FM-радио.

— Сгорая в атмосфере, метеоры оставляют за собой ионизированный след, который действует как зеркало, отражая сигналы FM-радиостанций, находящихся на расстоянии сотен километров от вас. Вы можете настроиться на такую радиостанцию и ждать эффект радиоэха. Кстати, этот метод «наблюдения» работает днем и даже в плохую погоду, когда небо затянуто тучами, — говорит Евгений Бурмистров.

