12 августа, 10:46
ПНИПУ
4

Услышать звездопад: ученый рассказал, как поймать Персеиды на FM-радио

❋ 5.1

В ближайшие дни жители России, Европы и других стран Северного полушария могут наблюдать один из самых красивых метеорных потоков года — Персеиды. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал, почему мы видим «падающие звезды» из разных веков, подходят ли пиковые даты для наблюдения и как услышать метеоры по радио.

ПНИПУ
# август
# Звездопад
# метеориты
# метеоры
# Поток Персеиды
Падающие звезды августа: как не пропустить главный звездопад года / © Jonny Gios, Undplash

Августовский «звездопад» получил свое название благодаря созвездию Персея, хотя фактически с ним никак не связан.

— Нам только кажется, будто «падающие звезды» действительно рождаются в Персее, хотя это оптическая иллюзия. Да и к звездам метеорный поток не имеет никакого отношения. На самом деле, то, что мы за них принимаем, частицы пыли и льда, оставленные кометой Свифта-Туттля. Когда Земля проходит через этот шлейф, частицы сгорают в атмосфере, создавая яркие вспышки — «падающие звезды». А поскольку все они летят примерно в одном направлении, наш глаз воспринимает их траектории так, будто они расходятся из одной области неба — радианта, который находится в созвездии Персея, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.  

Настоящие звезды (как Солнце) не могут «падать» — они гигантские и находятся за триллионы километров от нас. То, что мы называем «звездопадом», на самом деле сгорающие в атмосфере пылинки и камешки, прилетевшие к нам из космоса, их еще принято называть метеорами. А вот если объект был более крупный и не сгорел полностью, а упал на Землю, — это уже метеорит.

19 августа — идеальный день для наблюдения за Персеидами / © Diego PH, Unsplash

Каждый август мы наблюдаем «космические воспоминания» — следы прошлых визитов кометы Свифта-Туттля к Солнцу.

— Комета Свифта-Туттля — как космическая путешественница. Она движется по вытянутой орбите, приближаясь к Солнцу каждые 133 года. Во время каждого такого сближения солнце нагревает ее поверхность, лед испаряется, вырывая пыль и камешки, эти частицы остаются в космосе, образуя шлейф вдоль орбиты кометы. Последний раз она была близко к Солнцу в 1992 году, следующий визит — только в 2126 году, когда она будет видна невооруженным глазом, — объясняет эксперт ПНИПУ.

Сейчас во время «звездопада», мы можем видеть частицы, выброшенные в разные века. Некоторые — из хвоста 1992 года. Другие — из пролетов 1862, 1737 или даже 1610 годов. Самые древние пылинки могли быть выброшены тысячи лет назад — еще во времена Древнего Рима или египетских фараонов.

Метеорный поток Персеиды считается одним из самых зрелищных в году и вполне обоснованно.

— Он один из самых мощных: на пике активности можно наблюдать до 100-150 «падающих звезд» в час. А по количеству болидов – так называют очень яркие метеоры – он в лидерах. Это практически единственный метеорный поток, где можно одновременно увидеть десятки обычных «падающих звезд» и несколько настоящих огненных шаров за час наблюдений. Поэтому такое пропустить точно нельзя. Следующий похожий будет только в декабре, — отмечает эксперт ПНИПУ.

Несмотря на то, что пик «звездопада» приходится в ночь с 12 на 13 августа, наблюдать за метеорами, по мнению ученого, лучше всего 19 числа.

— Если смотреть прямо сегодня ночью, может мешать яркость Луны, которая сейчас очень сильно освещена Солнцем и будет буквально «засвечивать» небо, значительно уменьшая количество видимых метеоров. В таких условиях невооруженным глазом можно будет разглядеть только самые яркие болиды — крупные метеоры, оставляющие заметные следы. Остальные, более мелкие «падающие звезды», просто потеряются в лунном сиянии. Лучшим периодом станет 19 августа, когда освещенность Луны уменьшится с 90% до 30%, а количество метеоров хотя и тоже сократится, но будет более зрелищным. И не возникнет ощущения потраченного зря времени, — объясняет ученый ПНИПУ.

Поток Персеиды еще один из самых быстрых – для сравнения каждый метеор летит со скоростью в 200 раз быстрее пистолетной пули. А еще, если повезет, его можно не только увидеть, но и услышать на FM-радио.

— Сгорая в атмосфере, метеоры оставляют за собой ионизированный след, который действует как зеркало, отражая сигналы FM-радиостанций, находящихся на расстоянии сотен километров от вас. Вы можете настроиться на такую радиостанцию и ждать эффект радиоэха. Кстати, этот метод «наблюдения» работает днем и даже в плохую погоду, когда небо затянуто тучами, — говорит Евгений Бурмистров.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
1210 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
ПНИПУ
# август
# Звездопад
# метеориты
# метеоры
# Поток Персеиды
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 августа, 08:17
Адель Романова

Отсутствие лун у Венеры объяснили ее столкновением с другой планетой

Венера в числе прочего привлекает внимание необычно медленным и притом ретроградным вращением вокруг своей оси. Вызывает вопросы и отсутствие у такой крупной каменистой планеты естественного спутника, как у Земли и Марса. По мнению ученых, все это наводит на подозрения о том, что когда-то вторая планета Солнечной системы пережила гигантское столкновение.

Астрономия
# Венера
# импактная гипотеза
# космос
# луны
# Солнечная система
11 августа, 11:10
Александр Березин

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.

Космонавтика
# NASA
# Китай
# космос
# Луна
# Марс
# США
# технологии
9 августа, 10:54
Юлия Трепалина

Мужчина заменил пищевую соль бромидом натрия по совету нейросетей и попал в психлечебницу

Американские медики описали случай из своей практики, наглядно показывающий, чем могут закончиться консультации с ChatGPT по поводу здоровья.

Медицина
# ChatGPT
# бромиды
# здоровье
# нейросети
# психоз
# соль
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
Комментарии

