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Скелет из римской могилы оказался «неолитическим Франкенштейном»
Радиоуглеродное датирование и анализ ДНК показали, что полный скелет, найденный в могиле на галло-римском кладбище, принадлежит не одному человеку, как полагали ученые ранее, а состоит из костей семи человек. Многие из них жили в разных столетиях. Собранный скелет отражает настоящее мастерство и знание анатомии, но кто и зачем его собрал, остается загадкой.
В 1970-х годах на кремационном кладбище в местечке Помроёль (Бельгия) археологи раскопали могилу со скелетом человека, который лежал в позе эмбриона: на правом боку с подтянутыми к себе ногами. Римская костяная булавка, помещенная рядом с головой, заставила ученых предположить, что они нашли римское захоронение, датируемое II-III веками. Скелет в качестве экспоната выставили в Музее Мальгре-Тут в городе Вируанваль.
Эту находку анализировали многие ученые, и их смутило несколько странностей. Положение скелета на боку типично для погребений неолита и раннего бронзового века, а во времена Рима людей хоронили лежащими на спине.
Кроме того, позвонки были идеально выровнены, выглядели как смесь костей, принадлежащих подросткам и пожилым людям. Бедренная кость казалась слишком большой.
В 2024 году международная команда археологов под руководством Барбары Веселка (Barbara Veselka) из Брюссельского свободного университета еще раз изучила скелет. Ученые провели радиоуглеродное датирование костей рук и ног, черепа и пяти пальцев, а также анализ ДНК, извлеченной из одной кости черепа.
К своему удивлению, исследователи обнаружили, что скелет на самом деле «слеплен» из останков как минимум семи человек (мужчин и женщин), которые не были между собой родственниками и жили примерно 4212-4445 лет назад, в эпоху неолита.
Радиоуглеродная датировка черепа не дала результатов, но анализ ДНК показал, что он принадлежал галло-римской женщине, жившей 2,5 тысячи лет назад. Любопытно, что ее ДНК была схожа с ДНК двух молодых людей, похороненных на римском кладбище приблизительно 1800 лет назад, которое расположено в 150 километрах к востоку от Помроёля. То есть женщина и молодые люди были родственниками.
В археологических культурах Европы известны многочисленные примеры посмертных манипуляций с человеческими телами и частями тела начиная с палеолита и заканчивая римским периодом. Такого рода практики включали повторные захоронения, составления скелетов из костей других людей, даже изготовление из костей умерших инструментов и орудий.
Однако находка в Помроёле — первый в истории европейской археологии случай составного скелета с таким широким диапазоном возрастов и культур. Причем он составлен настолько изящно, что говорит о высоком мастерстве «автора», который обладал прекрасными знаниями человеческой анатомии.
Кто именно составил скелет, пока не ясно. Веселка объяснила, что племена бронзового века могли собирать кости из разных могил, чтобы создать полный скелет, отражающий символ единства. Чуть позже римляне добавили череп из уважения к мертвым: это могло произойти в том случае, если они случайно повредили изначальный неолитический череп — например, во время устройства некрополя с кремациями.
С результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Antiquity.
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