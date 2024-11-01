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4 минуты назад
Любовь Соковикова
2

Воспаление и потерю обоняния связали с 139 заболеваниями

4.7

Исследовательская группа из Калифорнийского университета (США) и Оксфордского университета (Великобритания) выявила связь между потерей обоняния, воспалением и 139 различными заболеваниями, включая неврологические, соматические, врожденные или наследственные патологии.

Медицина
# болезнь Альцгеймера
# деменция
# заболевания
# запахи
# когнитивные способности
# память
Результаты нового исследования выявили связь между потерей обоняния и воспалением при 139 заболеваниях / © Frontiers in Molecular Neuroscience (2024)

Обоняние играет важную роль в жизни человека, а его потеря, или аносмия, ассоциируется с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и депрессией, выступая предвестником патологий, что позволяет выявлять их на ранних стадиях. Аносмия также считалась одним из ключевых симптомов коронавирусной инфекции во время пандемии Covid-19.

Результаты исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience, однако, показали, что это лишь вершина айсберга. Оказалось, потеря или ухудшение обоняния может свидетельствовать о развитии 139 различных заболеваний, характеризующихся повышенным уровнем воспаления в организме. Последнее способно напрямую повреждать обонятельную систему под воздействием таких внешних факторов, как инфекции или загрязнение воздуха. В некоторых случаях воспаление сопутствует недугу и участвует в его развитии.  

Рассмотрев 139 медицинских состояний, при которых наблюдаются потеря обоняния и повышенный уровень воспаления, команда ученых обнаружила, что повреждение обонятельной системы напрямую связано с областями мозга, ответственными за обработку памяти и эмоций. В частности, потеря обоняния наблюдается при деменции, из-за чего у исследователей возникли вопросы о том, какую именно роль она играет в потере памяти. 

«Обонятельная система анатомически уникальна среди всех органов чувств, поскольку у нее есть „супермагистраль“, которая обходит таламус и проецируется непосредственно на области мозга, участвующие в обработке памяти», — написали авторы научной статьи. 

Хотя нарушение работы отдельных участков головного мозга может быть связано с потерей обоняния, авторы исследования не исключили, что к повреждению в других его областях приводят такие причины аносмии, как загрязнение воздуха, стресс, курение, прием медицинских препаратов и хронический синусит. 

Определив воспаление как возможный фактор, связывающий аносмию, заболевания и смертность (а также нейроанатомические факторы, способствующие снижению памяти, когнитивных функций и обонятельных способностей), исследователи предположили, что активировать такие связи может конкретный жизненный опыт каждого человека. 

Результаты нового исследования также продемонстрировали, что стимуляция обонятельной системы с помощью разнообразных запахов может привести к снижению уровня воспаления и улучшению обонятельных способностей. По этой причине команда предположила, что стимуляция обонятельной системы уменьшает уровень воспаления в организме, однако прямых доказательств этого эффекта в работе нет. 

Тем не менее открытие закладывает основу для будущих исследований, направленных на изучение ольфакторной терапии (широкий спектр методов, направленных на восстановление и улучшение обонятельных и когнитивных способностей, включая ароматерапию и психологическую помощь) как способа лечения широкого спектра заболеваний, связанных с аносмией и воспалительными процессами в организме. 

Результаты также подчеркивают важную роль обоняния в оценке общего состояния физического и психического здоровья и могут привести к разработке новых методов диагностики и профилактики различных медицинских состояний. 

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Медицина
# болезнь Альцгеймера
# деменция
# заболевания
# запахи
# когнитивные способности
# память
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