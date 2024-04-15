Город богов разрушило мегаземлетрясение

В Теотиуакане обнаружили следы нескольких древних землетрясений. Первые из них способствовали процветанию города, а последнее — его падению.

Теотиуакан (100 год до нашей эры — примерно 650 год нашей эры) был одной из самых влиятельных культур Мезоамерики. Примерно до II века нашей эры на этом месте существовало лишь небольшое поселение. Но после извержения нескольких вулканов люди покинули предыдущий региональный центр — город Куикуилько — и пришли в Теотиуакан. Впрочем, название (в переводе с науатля — Город богов) поселение получило значительно позже.

В эпоху своего наивысшего расцвета (250-600 годы нашей эры) он занимал площадь в 22 квадратных километра при населении более 100 тысяч человек (по некоторым оценкам, до 200 тысяч). Иными словами, это был один из крупнейших городов своего времени. В центре города находилась так называемая Цитадель — площадь, вмещавшая до 100 тысяч человек и ограниченная четырьмя массивными пирамидами.

Географическое положение Теотиуакана и некоторых современных ему городов на карте Мезоамерики / © Journal of Archaeological Science: Reports, Raúl Pérez-López et al.

Центральная часть комплекса — храм Кетцалькоатля (Пернатого Змея), бога, который позже станет центральной фигурой ацтекского пантеона. Но, несмотря на все это великолепие, археологи говорят об упадке Теотиуакана, начавшемся в середине VI века. Судя по находкам, люди голодали, дома горели и разрушались. К середине VII века город был полностью покинут.

У ученых нет полного понимания причин падения Теотиуакана. Ранее они предполагали, что в город пришли внешние враги, которые разграбили его и разбили священные статуи в храмах. Позже стало ясно, что разрушен был в основном центр города, где жили правители. Появилась гипотеза, что народ голодал (возможно, из-за засух, связанных с изменением климата) и жаждал социальной справедливости.

Авторы новой работы, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports, выдвинули свою версию событий. Они предположили, что в период расцвета и падения Теотиуакана произошло сразу несколько мегаземлетрясений. И каждое из них по-своему повлияло на судьбу города.

Первое случилось в 100-150 годах нашей эры, его интенсивность исследователи оценивают в VIII-IX баллов макросейсмических шкал MMI и EMS. По мнению геологов, такие серьезные толчки заставили обитателей Теотиуакана задуматься о прочности возводимых ими зданий. Самые известные храмы города — пирамиды Луны и Солнца и храм Кетцалькоатля — построены как сейсмоустойчивые. Они все имеют четырехугольную форму и широкое основание.

Пространственное распределение археологических свидетельств землетрясений в храме Пернатого Змея / © Journal of Archaeological Science: Reports, Raúl Pérez-López et al.

Следующее крупное землетрясение произошло между 225 и 275 годами нашей эры. И оно было достаточно серьезным, чтобы повредить огромные пирамиды. Они не рухнули, но некоторые плиты со стен осыпались. Жители города тогда учли полученный опыт и при ремонте закрепили плиты несколько иным образом, придав строениям большую устойчивость.

В промежутке между 400 и 525 годами нашей эры случилось по меньшей мере еще одно землетрясение, отметили ученые. Но так как надежно датированных археологических признаков землетрясений для этого периода крайне мало, то, возможно, их было два. И они послужили уже причиной серьезных разрушений городской застройки.

Если дома рушились, а храмы стояли, это могло вызвать вопросы у населения и спровоцировать нападения на постройки рядом с храмами (жилища правителей). Напомним, что к середине VI века относятся первые случаи смерти от голода среди жителей Теотиуакана.

Последняя сейсмическая катастрофа, по мнению авторов работы, обрушилась на древний город около 600 года. Правда, исследователи отметили, что археологические свидетельства землетрясения для этого времени малочисленны, но масштабны. Например, полностью разрушилась западная лестница храма Кетцалькоатля.

Ученые пишут, что предложенная ими «сейсмическая» версия падения Теотиуакана не противоречит другим существующим гипотезам. На фоне социальной напряженности в обществе, связанной с продовольственным кризисом, землетрясение могло стать фактором, спровоцировавшим взрыв. Внутренние же беспорядки, в свою очередь, возможно, подтолкнули внешнего врага, который и разграбил окончательно ослабленный город.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.