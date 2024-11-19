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14 минут назад
Алиса Гаджиева
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Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людях

4.3

Четверть века исследователи спорят, для чего ацтеки использовали небольшой музыкальный инструмент в виде черепа. Одни утверждают, что его звуки пугают людей, другие слышат в нем всего лишь шум ветра. Авторы новой научной работы проверили, как наши современники реагируют на звуки свистка смерти.

История
# археология
# ацтеки
# Доколумбова Америка
# Мезоамерика
# нейрофизиология
# ритуалы
# свистки смерти
# человеческие жертвоприношения
свисток смерти
Экспериментальные реплики ацтекских свистков смерти / © Roberto Velázquez, Mexicolore

Первый предмет, который позже назвали свистком смерти, археологи нашли в 1999 году, при раскопках храма в древнем городе Тлателолько (Мексика). В гробнице обнаружили останки молодого человека, которого, скорее всего, принесли в жертву. В руке убитого был зажат маленький свисток в форме черепа, сделанный из глины.

С тех пор различные исследовательские группы нашли множество других таких предметов — в основном в ацтекских гробницах, датируемых 1250-1521 годами. Очень часто они входили в погребальный инвентарь жертв ритуальных убийств.

Первую находку сочли простым ритуальным украшением, но когда их стало много, то выяснилось, что отверстия в этих предметах сделаны одинаково — как в музыкальных инструментах. Ученые попытались извлечь из них звуки и оказалось, что мнения слушателей о звучании необычного инструмента сильно расходятся.

ацтекские свистки
Слева фотография захоронения, где впервые нашли свисток смерти. На других снимках представлены подлинные свистки и их реплики / © Sascha Frühholz et al., Communications Psychology

У одних такие звуки вызывали необъяснимый страх, другие принимали это за воинственный крик человека, а кто-то вообще слышал только шелест ветра. Ученые из Цюрихского университета (Швейцария) решили узнать, как человеческий мозг реагирует на звуки, издаваемые этими уникальными свистульками. Статья с результатами их работы опубликована в журнале Communications Psychology.

Для исследования набрали добровольцев, которых попросили послушать свист ацтеков. Что за предметы издают эти звуки, экспериментаторы не объяснили, то есть люди не знали о специфической истории и названии музыкального инструмента.

В подлинные древние свистки смерти дуть, конечно, никто не стал. Существуют видео- и аудиозаписи, которые делали археологи и первые испытатели свистков. Авторы новой работы обратили внимание, что в настоящие свистки всегда дули со средней силой. Но нам совершенно непонятно, как сильно в них нагнетали воздух ацтеки.

Поэтому, кроме аудиозаписей оригинальных свистков, ученые сделали еще записи звуков, извлеченных из хорошо выполненных реплик. В них дули с разной силой, создавая как низкое, так и высокое давление воздуха в свистке.

Добровольцам дали послушать полученные звуки, при этом наблюдали за их мозговой активностью. После прослушивания людей попросили описать свои ощущения. Оказалось, эти необычные инструменты издавали звуки, которые слушатели воспринимали как неприятные и пугающие.

Страх, испытанный добровольцами, был настолько сильным, что заставлял их забывать о насущных делах и немедленно реагировать на опасность. Приборные наблюдения за работой мозга совпали с этим описанием.

Когда раздавался свист, участники эксперимента ощущали повышенную активность в слуховых отделах мозга. В то же время мониторинг мозговых волн показал, что слуховая кора была приведена в состояние повышенной готовности, то есть мозг воспринимал звуки свиста как угрожающие.

реакция мозга на свист
Реакция мозга на звуки свистков смерти / © Sascha Frühholz et al., Communications Psychology

Исследователи считают, что ацтеки понимали пугающую природу свистков в форме черепа и находили способы использовать это в своих интересах. Вопрос: как именно? Ранее, после первых экспериментов со свистками, некоторые археологи предположили, что ацтекские воины дули в них на поле боя, запугивая врагов.

Результаты исследования швейцарских ученых такое применение практически исключают: звуки одинаково действуют на всех людей, запугивая и врагов, и друзей. Авторы статьи посчитали, что, скорее всего, свистки использовались в ритуальных и церемониальных целях, поэтому неслучайно их чаще всего находят в захоронениях жертв ацтеков.

Учитывая то, что было обнаружено о влиянии свистков на человеческий мозг, возможно, в них дули во время жертвенных ритуалов, чтобы отпугнуть злых духов или другие виды темных сил, которые могли напасть на умершего при переходе на другую сторону.

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История
# археология
# ацтеки
# Доколумбова Америка
# Мезоамерика
# нейрофизиология
# ритуалы
# свистки смерти
# человеческие жертвоприношения
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