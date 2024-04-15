Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Молодые ученые «Росатома» получат премию в миллион рублей за исследования
Премия госкорпорации «Росатом» для молодых ученых присуждается в области науки, техники, технологий и инноваций. В этом году ее размер составит один миллион рублей. Чтобы участвовать в конкурсном отборе, молодые дарования должны представить на суд жюри научную работу или разработку, защищенную кандидатскую или докторскую диссертацию, монографию, статью или цикл статей. Лауреатов объявят осенью 2024 года.
Перед отечественными компаниями сегодня стоит вопрос о программах импортозамещения, которые они успешно реализуют, создавая новые технологические кластеры и инновационные решения. Государственная корпорация «Росатом» активно участвует в этой работе.
В целом научно-исследовательская деятельность «Росатома» направлена на создание новых решений для энергетики и инновационных технологий, призванных повышать качество жизни людей. Научную деятельность осуществляют ядерные центры и институты госкорпорации — большая и значимая часть атомной отрасли.
Призовой фонд конкурса, о котором идет речь, расширен и продолжит традицию поощрения молодых ученых, которую «Росатом» ведет с 2009 года. При этом юных дарований от науки госкорпорация поддерживает в качестве партнера целым рядом премий. Например, с прошлого года «Росатом» стимулирует национальную премию в области будущих технологий «ВЫЗОВ» в качестве генерального партнера, а с 2021-го госкорпорация стала учредителем специальной номинации «За популяризацию атомной отрасли» всероссийской премии «За верность науке».
При оценке работ жюри во главе с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, который и примет решение о присуждении премии, будет учитывать научно-технический уровень представленных разработок, новизну, значимость тематики и области применения, на каком уровне и где внедрены новые технологии, потенциал дальнейшего их воплощения в жизнь, а также уровень конкурентоспособности на международном рынке.
«Почти 80 лет атомная отрасль является источником научных открытий, передовых разработок и прорывных технологий, отвечающих потребностям нашей страны. На протяжении десятилетий за этими инновационными решениями стоят в том числе молодые ученые и инженеры. Яков Зельдович в 25 лет защитил докторскую диссертацию. Петр Капица в 27 лет опубликовал работы по сверхсильным магнитным полям.
Виталий Хлопин в 34 года сформировал закон распределения микрокомпонента между фазами, названный его именем. Юлий Харитон в 34 года впервые провел расчет цепной реакции урана. Наконец, Игорь Курчатов, родоначальник советского атомного проекта, вел его с самого начала в 1942 году: на тот момент ему было 39 лет. Сегодня наши молодые ученые работают над масштабными задачами по достижению технологического суверенитета страны и уже достигли значительных успехов. Мы гордимся достижениями нашей молодежи и ежегодно будем награждать лучших из них премией в области науки и инноваций», — поделился гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Как подать заявку на премию? Для этого вы должны быть ученым, работать в «Росатоме» и быть не старше 35 лет. Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. В последнем случае возраст руководителя группы не должен превышать 39 лет.
Прием заявок — до 30 мая. Работы необходимо прислать на почту [email protected] с темой: «Премия ГК_Документы на конкурс». Лауреатов объявят осенью этого года. Помимо
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Бактерии, обитающие в кишечнике, не только участвуют в пищеварении, но и воздействуют на иммунитет и поведение. Ученые из КНР показали, что у больших панд микробиота кишечника влияет на способность самцов к спариванию. Ранее другая группа исследователей выяснила, что микрофлора кишечника может быть связана со сниженным сексуальным влечением и у людей.
В Теотиуакане обнаружили следы нескольких древних землетрясений. Первые из них способствовали процветанию города, а последнее — его падению.
Особенности личности — в частности, степень экстравертности — влияют на то, кто с большей вероятностью будет одиноким, а кто вступит в отношения. Типы личности также связаны с уровнем общей удовлетворенности жизнью. К таким выводам пришли ученые из Канады.
В одежде H&M и Zara обнаружили «следы» незаконной вырубки лесов, захвата земель, насилия и коррупции
Два фешен-гиганта, одни из самых известных в мире массмаркета, — шведская компания H&M и испанская Zara — оказались косвенно причастны к разрушению окружающей среды Бразилии. К такому выводу пришли авторы крупного расследования, изучившие различные данные, в том числе полученные под прикрытием.
Некоторым насекомым становится сложнее находить себе пары внутри вида из-за роста концентрации «вредного» тропосферного озона. Он разрушает выделяемые этими животными половые феромоны, что может привести к «неправильному спариванию» и появлению бесплодного потомства. Такая ситуация опасна катастрофическим сокращением численности насекомых в мире. Об этом в своей статье рассказали биологи из Германии.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гиперзвуковая революция: пуски «Циркона», наконец, сделали российский флот мировой величиной?
Почему на самом деле была разгромлена советская авиация в начале войны?
Не потеряетесь ли вы среди звезд? Тест по астрономии за страницами школьного учебника
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии