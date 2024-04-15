Молодые ученые «Росатома» получат премию в миллион рублей за исследования

Премия госкорпорации «Росатом» для молодых ученых присуждается в области науки, техники, технологий и инноваций. В этом году ее размер составит один миллион рублей. Чтобы участвовать в конкурсном отборе, молодые дарования должны представить на суд жюри научную работу или разработку, защищенную кандидатскую или докторскую диссертацию, монографию, статью или цикл статей. Лауреатов объявят осенью 2024 года.

Перед отечественными компаниями сегодня стоит вопрос о программах импортозамещения, которые они успешно реализуют, создавая новые технологические кластеры и инновационные решения. Государственная корпорация «Росатом» активно участвует в этой работе.

В целом научно-исследовательская деятельность «Росатома» направлена на создание новых решений для энергетики и инновационных технологий, призванных повышать качество жизни людей. Научную деятельность осуществляют ядерные центры и институты госкорпорации — большая и значимая часть атомной отрасли.

Призовой фонд конкурса, о котором идет речь, расширен и продолжит традицию поощрения молодых ученых, которую «Росатом» ведет с 2009 года. При этом юных дарований от науки госкорпорация поддерживает в качестве партнера целым рядом премий. Например, с прошлого года «Росатом» стимулирует национальную премию в области будущих технологий «ВЫЗОВ» в качестве генерального партнера, а с 2021-го госкорпорация стала учредителем специальной номинации «За популяризацию атомной отрасли» всероссийской премии «За верность науке».

При оценке работ жюри во главе с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачевым, который и примет решение о присуждении премии, будет учитывать научно-технический уровень представленных разработок, новизну, значимость тематики и области применения, на каком уровне и где внедрены новые технологии, потенциал дальнейшего их воплощения в жизнь, а также уровень конкурентоспособности на международном рынке.

Молодые ученые Росатома / © Николай Каширин, научный дивизион Росатома

«Почти 80 лет атомная отрасль является источником научных открытий, передовых разработок и прорывных технологий, отвечающих потребностям нашей страны. На протяжении десятилетий за этими инновационными решениями стоят в том числе молодые ученые и инженеры. Яков Зельдович в 25 лет защитил докторскую диссертацию. Петр Капица в 27 лет опубликовал работы по сверхсильным магнитным полям.

Виталий Хлопин в 34 года сформировал закон распределения микрокомпонента между фазами, названный его именем. Юлий Харитон в 34 года впервые провел расчет цепной реакции урана. Наконец, Игорь Курчатов, родоначальник советского атомного проекта, вел его с самого начала в 1942 году: на тот момент ему было 39 лет. Сегодня наши молодые ученые работают над масштабными задачами по достижению технологического суверенитета страны и уже достигли значительных успехов. Мы гордимся достижениями нашей молодежи и ежегодно будем награждать лучших из них премией в области науки и инноваций», — поделился гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

Как подать заявку на премию? Для этого вы должны быть ученым, работать в «Росатоме» и быть не старше 35 лет. Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. В последнем случае возраст руководителя группы не должен превышать 39 лет.

Прием заявок — до 30 мая. Работы необходимо прислать на почту [email protected] с темой: «Премия ГК_Документы на конкурс». Лауреатов объявят осенью этого года. Помимо

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Росатом 9 статей Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли.